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В Польше отложили президентские выборы



Президентские выборы в Польше, намеченные на 10 мая, не состоятся, сообщает НГ-Балтия со ссылкой на агентство РАР.

Решение было принято в связи с отказом оппозиции принять «все конструктивные предложения, дающие возможность провести выборы президента в этом году в установленные в конституции сроки».

Новая дата выборов будет объявлена при первой возможности.

Конфликт вокруг выборов разгорелся на фоне принятого 6 апреля решения, провести голосование по почте из-за эпидемии нового коронавируса. Против выступили многие политики и эксперты, опасающиеся фальсификации.
novayagazeta.ee
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: президент, выборы, кандидаты, карантин
География: Польша
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добавлена сегодня, 7 мая, 12:26

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