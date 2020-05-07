|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
В Польше отложили президентские выборы
Президентские выборы в Польше, намеченные на 10 мая, не состоятся, сообщает НГ-Балтия со ссылкой на агентство РАР.
Решение было принято в связи с отказом оппозиции принять «все конструктивные предложения, дающие возможность провести выборы президента в этом году в установленные в конституции сроки».
Новая дата выборов будет объявлена при первой возможности.
Конфликт вокруг выборов разгорелся на фоне принятого 6 апреля решения, провести голосование по почте из-за эпидемии нового коронавируса. Против выступили многие политики и эксперты, опасающиеся фальсификации.
novayagazeta.ee
География: Польша
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|