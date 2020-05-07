В Польше отложили президентские выборы 🔊 Воспроизвести



Президентские выборы в Польше, намеченные на 10 мая, не состоятся, сообщает



Решение было принято в связи с отказом оппозиции принять «все конструктивные предложения, дающие возможность провести выборы президента в этом году в установленные в конституции сроки».



Новая дата выборов будет объявлена при первой возможности.



Конфликт вокруг выборов разгорелся на фоне принятого 6 апреля решения, провести голосование по почте из-за эпидемии нового коронавируса. Против выступили многие политики и эксперты, опасающиеся фальсификации. Президентские выборы в Польше, намеченные на 10 мая, не состоятся, сообщает НГ-Балтия со ссылкой на агентство РАР.Решение было принято в связи с отказом оппозиции принять «все конструктивные предложения, дающие возможность провести выборы президента в этом году в установленные в конституции сроки».Новая дата выборов будет объявлена при первой возможности.Конфликт вокруг выборов разгорелся на фоне принятого 6 апреля решения, провести голосование по почте из-за эпидемии нового коронавируса. Против выступили многие политики и эксперты, опасающиеся фальсификации. novayagazeta.ee Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: президент, выборы, кандидаты, карантин География: Польша — статья прочитана 143 раза Комментарии