|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Отделам гражданской метрикации Литвы предложено вернуться к обычному порядку регистрации браков
В связи с тем, что правительство Литвы принимает послабления условий карантина, отделам гражданской метрикации предлагается вернуться к обычному порядку регистрации браков, сообщило в четверг Министерство юстиции.
"Полагаясь на ответственность и сознательность наших людей, которые помогли обуздать распространение вируса, мы начинаем восстанавливать обычную жизнь. Однако эти шаги должны быть очень осторожными, чтобы не возникло новых очагов инфекции", - сказал для пресс-релиза министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.
Как сообщает Минюст, в церемониях бракосочетания может участвовать и более пяти человек, однако обязательно сохранять безопасное расстояние, придерживаться необходимых мер защиты от коронавируса.
Категории: общество
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|