Отделам гражданской метрикации Литвы предложено вернуться к обычному порядку регистрации браков 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



В связи с тем, что правительство Литвы принимает послабления условий карантина, отделам гражданской метрикации предлагается вернуться к обычному порядку регистрации браков, сообщило в четверг Министерство юстиции.



"Полагаясь на ответственность и сознательность наших людей, которые помогли обуздать распространение вируса, мы начинаем восстанавливать обычную жизнь. Однако эти шаги должны быть очень осторожными, чтобы не возникло новых очагов инфекции", - сказал для пресс-релиза министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.



Как сообщает Минюст, в церемониях бракосочетания может участвовать и более пяти человек, однако обязательно сохранять безопасное расстояние, придерживаться необходимых мер защиты от коронавируса. В связи с тем, что правительство Литвы принимает послабления условий карантина, отделам гражданской метрикации предлагается вернуться к обычному порядку регистрации браков, сообщило в четверг Министерство юстиции."Полагаясь на ответственность и сознательность наших людей, которые помогли обуздать распространение вируса, мы начинаем восстанавливать обычную жизнь. Однако эти шаги должны быть очень осторожными, чтобы не возникло новых очагов инфекции", - сказал для пресс-релиза министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.Как сообщает Минюст, в церемониях бракосочетания может участвовать и более пяти человек, однако обязательно сохранять безопасное расстояние, придерживаться необходимых мер защиты от коронавируса. BNS Категории: общество Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 102 раза Комментарии