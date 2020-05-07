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Отделам гражданской метрикации Литвы предложено вернуться к обычному порядку регистрации браков

фото: delfi.lt


В связи с тем, что правительство Литвы принимает послабления условий карантина, отделам гражданской метрикации предлагается вернуться к обычному порядку регистрации браков, сообщило в четверг Министерство юстиции.

"Полагаясь на ответственность и сознательность наших людей, которые помогли обуздать распространение вируса, мы начинаем восстанавливать обычную жизнь. Однако эти шаги должны быть очень осторожными, чтобы не возникло новых очагов инфекции", - сказал для пресс-релиза министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.

Как сообщает Минюст, в церемониях бракосочетания может участвовать и более пяти человек, однако обязательно сохранять безопасное расстояние, придерживаться необходимых мер защиты от коронавируса.
BNS
Категории: общество
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 7 мая, 18:30

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