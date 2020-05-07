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На обнародование информации о коронавирусе кабмин Литвы выделит еще 1 млн евро



На обнародование информации о коронавирусе правительство Литвы выделит еще 1 млн евро, сумма на конкурсные закупки будет разделена пополам министерствам и Фонду укрепления общественного здоровья, говорит советник премьера Гедрюс Сурплис.

"Это символическая цифра, которую правительство, с учетом тяжелой ситуации СМИ, наметило им выделить - один миллион евро", - сказал на пресс-конференции в четверг глава Группы по информированию общества о коронавирусе.

По его словам, эта сумма будет разделена на две части.

"Это значит, что 500 тыс. евро будет пополнен Государственный фонд укрепления общественного здоровья, в него можно будет обращаться с заявками на получение помощи проектам в области информирования общества. Остальные 500 тыс. евро просто будут поделены между министерствами в соответствии со сферами их деятельности и планами обнародования новостей, связанных с COVID 19. Эти средства будут использоваться с применением процедур конкурсных закупок", - сказал Г. Сурплис.

Он говорит, что информация, которую планируется обнародовать, будет связана, например, с новостями о передвижении через границу, изменениях в пандемии коронавируса и, возможно, о вновь вводимых карантинных ограничениях или послаблениях, о средствах помощи бизнесу.

Г. Сурплис заверил, что закупки будут осуществляться "в соответствии со всеми требованиями законодательства".
BNS
Категории: экономика, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: правительство, Китай, литовцы, вирус, СМИ, пандемия, заболевшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 7 мая, 17:30

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