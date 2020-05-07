Спектакль РДТЛ «Идиот» будет показан в онлайн-формате на фестивале «Балтийский дом» 🔊 Воспроизвести







Русский драматический театр Литвы (РДТЛ) принимает участие в Международном театральном фестивале «Встречи в России. Онлайн. Избранное», который уже месяц транслируется в интернете. Сегодня вечером в эфире фестиваля будет представлен спектакль режиссера Агнюса Янкявичюса «Идиот».



На «Встречах в России», которые во время карантина проводит известный театр-фестиваль «Балтийский дом», по интернету транслируются лучшие спектакли, созданные русскоязычными театрами стран СНГ и Балтии. За более чем двадцатилетнюю деятельность театра-фестиваля «Балтийский дом» – это первый международный театральный проект, дистанционно объединяющий театральные коллективы разных стран в онлайн фестиваль избранных спектаклей.



«Удивительно, как вынуждено закрывшиеся театры одновременно стали открыты и доступны в любой точке мира, как физическая преграда и расстояние перечёркиваются и переносят нас в совершенно новый способ художественного существования. Когда ещё у нас была подобная возможность так интенсивно наблюдать за работой друг друга? Безусловно, театр что-то извлечет для себя из этого опыта. А пока мы с большим интересом смотрим спектакли наших коллег и, конечно, делимся своими», – говорит руководитель РДТЛ Ольга Полевикова. На «Встречах в России», которые во время карантина проводит известный театр-фестиваль «Балтийский дом», по интернету транслируются лучшие спектакли, созданные русскоязычными театрами стран СНГ и Балтии. За более чем двадцатилетнюю деятельность театра-фестиваля «Балтийский дом» – это первый международный театральный проект, дистанционно объединяющий театральные коллективы разных стран в онлайн фестиваль избранных спектаклей.«Удивительно, как вынуждено закрывшиеся театры одновременно стали открыты и доступны в любой точке мира, как физическая преграда и расстояние перечёркиваются и переносят нас в совершенно новый способ художественного существования. Когда ещё у нас была подобная возможность так интенсивно наблюдать за работой друг друга? Безусловно, театр что-то извлечет для себя из этого опыта. А пока мы с большим интересом смотрим спектакли наших коллег и, конечно, делимся своими», – говорит руководитель РДТЛ Ольга Полевикова.







Драматический спектакль в двух частях «Идиот» в 2018 г., к приближению 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского, на Большой сцене РДТЛ поставил режиссер Агнюс Янкявичюс. В инсценировке романа «Идиот» используются мотивы и другого известного произведения Ф. М. Достоевского – «Бесы». О своем спектакле режиссер сказал: «Известный рок-музыкант и поэт Джим Моррисон, когда его однажды спросили, что, по его мнению, на самом деле нужно публике, ответил: «Мне кажется, что люди хотят чего- о душевного». Услышав это, его друг обрызгал его не проглоченным глотком виски, поскольку не смог сдержать смех. Смеялся и сам Моррисон. На концерте, проходившем в тот же вечер, рок-звезда поднял общественный скандал, таким способом выразив свой протест против использования его фиктивно созданного имиджа. Перенесем эту параллель в фабулу романа Ф. М. Достоевского: князь Мышкин – это тихий протест, поднявший огромное цунами в измотанных страстями людях, которым на самом деле надо чего-то малого и душевного. Капиталистические отношения влияют на нравственность, а нравственность не может повлиять на капитализм. Это – ключ к идее романа Ф. М. Достоевского «Идиот», при помощи которого можно понять повествуемую на сцене Русского драматического театра Литвы версию прочтения произведения».











В спектакле играют Валентин Круликовский (князь Лев Николаевич Мышкин), Валентин Новопольский (Парфен Рогожин), Евгения Гладий (Настасья Филипповна), другие роли создали Александр Канаев, Артур Своробович, Максим Тухватуллин, Вячеслав Лукьянов, Андрюс Даряла, Тельман Рагимов и Елена Орлова.



Трансляция спектакля 7 мая, начало – в 20.00, по адресу:



https://baltic-house.ru/afisha/?ELEMENT_ID=796



Информация и фотографии РДТЛ (Автор - Лаура Вансявичене)



Драматический спектакль в двух частях «Идиот» в 2018 г., к приближению 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского, на Большой сцене РДТЛ поставил режиссер Агнюс Янкявичюс. В инсценировке романа «Идиот» используются мотивы и другого известного произведения Ф. М. Достоевского – «Бесы». О своем спектакле режиссер сказал: «Известный рок-музыкант и поэт Джим Моррисон, когда его однажды спросили, что, по его мнению, на самом деле нужно публике, ответил: «Мне кажется, что люди хотят чего- о душевного». Услышав это, его друг обрызгал его не проглоченным глотком виски, поскольку не смог сдержать смех. Смеялся и сам Моррисон. На концерте, проходившем в тот же вечер, рок-звезда поднял общественный скандал, таким способом выразив свой протест против использования его фиктивно созданного имиджа. Перенесем эту параллель в фабулу романа Ф. М. Достоевского: князь Мышкин – это тихий протест, поднявший огромное цунами в измотанных страстями людях, которым на самом деле надо чего-то малого и душевного. Капиталистические отношения влияют на нравственность, а нравственность не может повлиять на капитализм. Это – ключ к идее романа Ф. М. Достоевского «Идиот», при помощи которого можно понять повествуемую на сцене Русского драматического театра Литвы версию прочтения произведения».В спектакле играют Валентин Круликовский (князь Лев Николаевич Мышкин), Валентин Новопольский (Парфен Рогожин), Евгения Гладий (Настасья Филипповна), другие роли создали Александр Канаев, Артур Своробович, Максим Тухватуллин, Вячеслав Лукьянов, Андрюс Даряла, Тельман Рагимов и Елена Орлова.Трансляция спектакля 7 мая, начало – в 20.00, по адресу: Категории: культура Ключевые слова: спектакль, «Идиот», РДТЛ, «Балтийский дом — статья прочитана 150 раз Комментарии