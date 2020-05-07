Изменений в потоках выезжающих из страны пока не фиксируется - глава погранслужбы Литвы 🔊 Воспроизвести



После того, как Литва с понедельника разрешила выезд из Литвы, изменений в потоках выезжающих пока не фиксируется, говорит глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.



"Изменений мы пока не фиксируем. Конечно, ситуация под наблюдением. Мы проводим постоянный мониторинг потоков", - сказал он журналистам в четверг.



По словам главы погранслужбы, за первый день - в понедельник - из страны выехали 348 граждан Литвы, похожее число людей выезжает каждый день.



"После 4 мая ситуация по сути не изменилась. В среднем в день из Литвы выезжает около 350 наших граждан", - сказал Р. Любаевас.



По его словам, большинство литовцев выезжает в Западную Европу через Клайпедский порт, а также в Латвию.



"В ближайшее время увеличения потоков, видимо, в силу разных причин. Прежде всего, потому, что некоторые наши соседи - Польша и Россия - ввели ограничения на въезд иностранцев на свою территорию", - сказал глава СОГГЛ. После того, как Литва с понедельника разрешила выезд из Литвы, изменений в потоках выезжающих пока не фиксируется, говорит глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас."Изменений мы пока не фиксируем. Конечно, ситуация под наблюдением. Мы проводим постоянный мониторинг потоков", - сказал он журналистам в четверг.По словам главы погранслужбы, за первый день - в понедельник - из страны выехали 348 граждан Литвы, похожее число людей выезжает каждый день."После 4 мая ситуация по сути не изменилась. В среднем в день из Литвы выезжает около 350 наших граждан", - сказал Р. Любаевас.По его словам, большинство литовцев выезжает в Западную Европу через Клайпедский порт, а также в Латвию."В ближайшее время увеличения потоков, видимо, в силу разных причин. Прежде всего, потому, что некоторые наши соседи - Польша и Россия - ввели ограничения на въезд иностранцев на свою территорию", - сказал глава СОГГЛ. Он добавил, что можно прогнозировать увеличение потоков выезжающих после 11 и 15 мая.



"Требования карантина уже не будут распространяться на граждан Литвы, также откроется больше пунктов погранконтроля, через которые наши граждане смогут выезжать или въезжать в Литву", - сказал Р. Любаевас.



С понедельника, 11 мая, в Литву без требований самоизоляции смогут въезжать граждане Польши, но только по работе, бизнесу или учебе.



С 15 мая снимаются ограничения для граждан Литвы, Латвии и Эстонии на передвижение между Балтийскими государствами, на них тоже не будет распространяться требования самоизоляции, однако граждане Балтийских стран, которые возвращаются из других зарубежных стран, должны будут провести две недели на самоизоляции.



Литва и другие государства в середине марта восстановили погранконтроль и закрыли границы для иностранцев, чтобы замедлить распространение коронавируса. BNS Категории: общество Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 145 раз Комментарии