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Минск проинформировал посольство России о лишении аккредитации журналистов Первого канала
МИД Белоруссии официально проинформировал посольство России в республике о лишении аккредитации съемочной группы российского Первого канала. Об этом в четверг сообщил ТАСС руководитель пресс-службы российской дипмиссии Алексей Маскалев.
"Посольство официально проинформировано о том, что у двух сотрудников корреспондентского пункта Первого канала в Беларуси Алексея Кручинина и его оператора Сергея Панасюка отозвана аккредитация", - сказал он.
Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что комиссия белорусского внешнеполитического ведомства по аккредитации иностранных журналистов в среду приняла решение о лишении аккредитации для работы в Белоруссии съемочной группы российского канала, "в связи с распространением информации, не соответствующей действительности". Первый канал заявил, что считает "эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными".
Вечером в среду государственный телеканал "Беларусь 1" в репортаже раскритиковал российских коллег с Первого канала из-за их сюжета о ситуации с коронавирусом в Белоруссии.
ТАСС
Категории: политика, общество, чп и криминал, в России
Ключевые слова: журналисты, МИД, СМИ, свобода слова, Первый
География: Белоруссия
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