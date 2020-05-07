Минск проинформировал посольство России о лишении аккредитации журналистов Первого канала 🔊 Воспроизвести



МИД Белоруссии официально проинформировал посольство России в республике о лишении аккредитации съемочной группы российского Первого канала. Об этом в четверг сообщил



"Посольство официально проинформировано о том, что у двух сотрудников корреспондентского пункта Первого канала в Беларуси Алексея Кручинина и его оператора Сергея Панасюка отозвана аккредитация", - сказал он.



Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что комиссия белорусского внешнеполитического ведомства по аккредитации иностранных журналистов в среду приняла решение о лишении аккредитации для работы в Белоруссии съемочной группы российского канала, "в связи с распространением информации, не соответствующей действительности". Первый канал заявил, что считает "эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными".



Вечером в среду государственный телеканал "Беларусь 1" в репортаже раскритиковал российских коллег с Первого канала из-за их сюжета о ситуации с коронавирусом в Белоруссии. МИД Белоруссии официально проинформировал посольство России в республике о лишении аккредитации съемочной группы российского Первого канала. Об этом в четверг сообщил ТАСС руководитель пресс-службы российской дипмиссии Алексей Маскалев."Посольство официально проинформировано о том, что у двух сотрудников корреспондентского пункта Первого канала в Беларуси Алексея Кручинина и его оператора Сергея Панасюка отозвана аккредитация", - сказал он.Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что комиссия белорусского внешнеполитического ведомства по аккредитации иностранных журналистов в среду приняла решение о лишении аккредитации для работы в Белоруссии съемочной группы российского канала, "в связи с распространением информации, не соответствующей действительности". Первый канал заявил, что считает "эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными".Вечером в среду государственный телеканал "Беларусь 1" в репортаже раскритиковал российских коллег с Первого канала из-за их сюжета о ситуации с коронавирусом в Белоруссии. ТАСС Категории: политика, общество, чп и криминал, в России Ключевые слова: журналисты, МИД, СМИ, свобода слова, Первый География: Белоруссия — статья прочитана 175 раз Комментарии