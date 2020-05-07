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За сутки в Литве установлено пять новых случаев коронавируса, общее число – 1433 /дополнено/



За минувшие сутки в Литве установлено пять новых случаев коронавируса, теперь общее число их составляет 1433, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.

Выздоровели 739 человек, больны - 642 человека.

От COVID-19 умерли 49 человек, из-за других причин умерли 3 заразившихся.

В среду в Литве было проверено 7597 проб, общее число проверенных проб составляет 164 тыс. 88. В четверг остались непроверенными 1665 проб.



В странах Балтии к полудню четверга подтверждено в общей сложности 4062 случая заражения новым коронавирусом, 49 смертей зафиксировано в Литве, 56 - в Эстонии, 18 - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.

Литва: подтверждено 1433 случая, проверено 164 тыс. 88 проб, умерло 49 человек.

Латвия: подтверждено 909 случаев, проверено 71 тыс. 69 проб, умерло 18 человек.

Эстония: подтверждено 1720 случаев, проверено 60 тыс. 530 проб, умерло 56 человек.
BNS
Категории: общество, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 7 мая, 10:51

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