За сутки в Литве установлено пять новых случаев коронавируса, общее число – 1433 /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве установлено пять новых случаев коронавируса, теперь общее число их составляет 1433, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.



Выздоровели 739 человек, больны - 642 человека.



От COVID-19 умерли 49 человек, из-за других причин умерли 3 заразившихся.



В среду в Литве было проверено 7597 проб, общее число проверенных проб составляет 164 тыс. 88. В четверг остались непроверенными 1665 проб.







В странах Балтии к полудню четверга подтверждено в общей сложности 4062 случая заражения новым коронавирусом, 49 смертей зафиксировано в Литве, 56 - в Эстонии, 18 - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.



Литва: подтверждено 1433 случая, проверено 164 тыс. 88 проб, умерло 49 человек.



Латвия: подтверждено 909 случаев, проверено 71 тыс. 69 проб, умерло 18 человек.



Эстония: подтверждено 1720 случаев, проверено 60 тыс. 530 проб, умерло 56 человек. За минувшие сутки в Литве установлено пять новых случаев коронавируса, теперь общее число их составляет 1433, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.Выздоровели 739 человек, больны - 642 человека.От COVID-19 умерли 49 человек, из-за других причин умерли 3 заразившихся.В среду в Литве было проверено 7597 проб, общее число проверенных проб составляет 164 тыс. 88. В четверг остались непроверенными 1665 проб.В странах Балтии к полудню четверга подтверждено в общей сложности 4062 случая заражения новым коронавирусом, 49 смертей зафиксировано в Литве, 56 - в Эстонии, 18 - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.Литва: подтверждено 1433 случая, проверено 164 тыс. 88 проб, умерло 49 человек.Латвия: подтверждено 909 случаев, проверено 71 тыс. 69 проб, умерло 18 человек.Эстония: подтверждено 1720 случаев, проверено 60 тыс. 530 проб, умерло 56 человек. BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 183 раза Комментарии