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The Guardian Великобритания : из-за карантинов 1, 4 миллиона умрут от туберкулеза

© AP Photo, Rajesh Kumar Singh


Карантины по всему миру, введенные из-за пандемии коронавируса, приведут к серьезной вспышке туберкулеза. Трудности с диагностикой и отсутствие необходимого лечения в период пандемии могут повлечь за собой смерть примерно 1,4 миллиона человек, свидетельствует исследование.

Глава Глобального партнерства по борьбе с туберкулезом предостерегает, что карантины по всему миру, введенные из-за пандемии коронавируса, приведут к серьезной вспышке туберкулеза. Трудности с диагностикой и отсутствие необходимого лечения в период пандемии могут повлечь за собой смерть примерно 1,4 миллиона человек, свидетельствует исследование.

По информации The Guardian, к 2025 году туберкулез разовьется у 6,3 миллионов человек. А нынешний эпидемиологический кризис отбросит глобальные усилия по борьбе с этим заболеванием на пять-восемь лет назад.
Сейчас все усилия мирового сообщества брошены на поиск вакцины против коронавируса, в то время как вакцины против целого ряда других опасных заболеваний, включая туберкулез, еще не найдены. Но работа над ними приостанавливается, и это недопустимо, считают специалисты.

Исследование было проведено по заказу Партнерства «Остановите туберкулез» (Stop TB Partnership) в сотрудничестве с Имперским колледжем Лондона, Университетом Джона Хопкинса и Avenir Health.

В настоящее время туберкулез убивает больше людей, чем любое другое инфекционное заболевание.

Перевод ИноСМИ
inosmi.ru
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
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добавлена сегодня, 7 мая, 17:00

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