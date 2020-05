The Guardian Великобритания : из-за карантинов 1, 4 миллиона умрут от туберкулеза 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Rajesh Kumar Singh



По информации The Guardian, к 2025 году туберкулез разовьется у 6,3 миллионов человек. А нынешний эпидемиологический кризис отбросит глобальные усилия по борьбе с этим заболеванием на пять-восемь лет назад. Глава Глобального партнерства по борьбе с туберкулезом предостерегает, что карантины по всему миру, введенные из-за пандемии коронавируса, приведут к серьезной вспышке туберкулеза. Трудности с диагностикой и отсутствие необходимого лечения в период пандемии могут повлечь за собой смерть примерно 1,4 миллиона человек, свидетельствует исследование.По информации The Guardian, к 2025 году туберкулез разовьется у 6,3 миллионов человек. А нынешний эпидемиологический кризис отбросит глобальные усилия по борьбе с этим заболеванием на пять-восемь лет назад.



Исследование было проведено по заказу Партнерства «Остановите туберкулез» (Stop TB Partnership) в сотрудничестве с Имперским колледжем Лондона, Университетом Джона Хопкинса и Avenir Health.



В настоящее время туберкулез убивает больше людей, чем любое другое инфекционное заболевание.



Перевод Сейчас все усилия мирового сообщества брошены на поиск вакцины против коронавируса, в то время как вакцины против целого ряда других опасных заболеваний, включая туберкулез, еще не найдены. Но работа над ними приостанавливается, и это недопустимо, считают специалисты.Исследование было проведено по заказу Партнерства «Остановите туберкулез» (Stop TB Partnership) в сотрудничестве с Имперским колледжем Лондона, Университетом Джона Хопкинса и Avenir Health.В настоящее время туберкулез убивает больше людей, чем любое другое инфекционное заболевание.