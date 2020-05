В США спрогнозировали термоядерный удар по Москве 🔊 Воспроизвести



Ядерные осадки от такой бомбы выпали бы на полторы тысячи километров от столицы, сообщает ЛАЙФ Взрыв 100-мегатонной термоядерной бомбы над Москвой способен поразить территорию вплоть до Республики Коми. Такое исследование провело американское издание We Are The Mighty.Авторы статьи отмечают, что в прошлом веке физик Эдвард Теллер разрабатывал термоядерную бомбу мощностью десять тысяч мегатонн. США отказались от этой идеи, поскольку использование подобной бомбы могло уничтожить миллионы невинных жизней. А при её сбросе над территорией СССР взрыв задел бы и сами Соединённые Штаты, не говоря о большей части Западной Европы.Моделирование выполнялось в симуляторе NukeMap, как раз рассчитанном на максимальную мощность в 100 мегатонн. Оно показало, что сброс подобной бомбы привёл бы к выпадению ядерных осадков на территории до полутора тысяч километров от Москвы. При этом он не затронул бы США. Но эффект от оружия в десять раз мощнее был бы в сто раз сильнее, отмечает автор публикации.