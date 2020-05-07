Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Литовский оператор электропередающей системы Litgrid за первый квартал этого года заработал 9,111 млн евро чистой прибыли - примерно в 2,7 раза или на 174% больше, чем за такое же время в прошлом году (3,325 млн евро).



Выручка компании возросла на 12% до 53,378 млн евро (47,647 млн. евро), сообщила компания Litgrid промежуточные результаты через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



Показатель прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) в период для сравнения вырос на 67,6% до 15,9 млн евро, маржа EBITDA выросла до 29,5% (на 19,8%).



97,5% акций Litgrid принадлежит контролируемому Министерством энергетики холдингу Epso-G.



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Литовский оператор газопередающей системы Amber Grid в первом квартале этого года получил 13,592 млн евро консолидированной выручки - на 9,6% меньше, чем за такой же период прошлого года (15,036 млн евро). Литовский оператор электропередающей системы Litgrid за первый квартал этого года заработал 9,111 млн евро чистой прибыли - примерно в 2,7 раза или на 174% больше, чем за такое же время в прошлом году (3,325 млн евро).Выручка компании возросла на 12% до 53,378 млн евро (47,647 млн. евро), сообщила компания Litgrid промежуточные результаты через Вильнюсскую биржу Nasdaq.Показатель прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) в период для сравнения вырос на 67,6% до 15,9 млн евро, маржа EBITDA выросла до 29,5% (на 19,8%).97,5% акций Litgrid принадлежит контролируемому Министерством энергетики холдингу Epso-G.* * *Литовский оператор газопередающей системы Amber Grid в первом квартале этого года получил 13,592 млн евро консолидированной выручки - на 9,6% меньше, чем за такой же период прошлого года (15,036 млн евро). Консолидированная чистая прибыль в период для сравнения сократилась почти на 25% до 3,543 млн евро (4,707 млн евро), сообщила компания Amber Grid промежуточные результаты через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



Показатель прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) в первом квартале по сравнению с январем-мартом прошлого года снизился на 28% до 6 млн евро (8,3 млн евро).



96,6% акций Amber Grid принадлежит контролируемому Министерством энергетики холдингу Epso-G.



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Всемирная компания группа аналитики и данных TransUnion расширяет свою деятельность в Литве. В течение трех лет подразделение компании в Каунасе расширит уже имеющиеся мощности в департаментах аналитики, информационных технологий (ИТ), управления проектами, финансов и по обслуживанию клиентов.



По словам руководителя подразделения TransUnion в Каунасе Йонаса Лукошюса, Каунас прекрасно доказал свой потенциал как центра компетенций ИТ в Литве, который предлагает прекрасную инфраструктуру, образованные, амбициозные таланты, говорится в сообщении агентства Investuok Lietuvoje.



По словам гендиректора Investuok Lietuvoje Мантаса Катинаса, развитие TransUnion в Каунасе - прекрасный пример того, как региональные центры в Литве могут обрести свое преимущество и удовлетворять исключительные потребности нишевых инвесторов, осуществляя поиск талантов.



Подразделение компании в Каунасе работает с 2012 года. По данным Investuok Lietuvoje, сейчас в подразделении TransUnion в Каунасе работает 213 человек. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 171 раз Комментарии