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Экономика Литвы: цифры и факты



Литовский оператор электропередающей системы Litgrid за первый квартал этого года заработал 9,111 млн евро чистой прибыли - примерно в 2,7 раза или на 174% больше, чем за такое же время в прошлом году (3,325 млн евро).

Выручка компании возросла на 12% до 53,378 млн евро (47,647 млн. евро), сообщила компания Litgrid промежуточные результаты через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

Показатель прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) в период для сравнения вырос на 67,6% до 15,9 млн евро, маржа EBITDA выросла до 29,5% (на 19,8%).

97,5% акций Litgrid принадлежит контролируемому Министерством энергетики холдингу Epso-G.

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Литовский оператор газопередающей системы Amber Grid в первом квартале этого года получил 13,592 млн евро консолидированной выручки - на 9,6% меньше, чем за такой же период прошлого года (15,036 млн евро).
Консолидированная чистая прибыль в период для сравнения сократилась почти на 25% до 3,543 млн евро (4,707 млн евро), сообщила компания Amber Grid промежуточные результаты через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

Показатель прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) в первом квартале по сравнению с январем-мартом прошлого года снизился на 28% до 6 млн евро (8,3 млн евро).

96,6% акций Amber Grid принадлежит контролируемому Министерством энергетики холдингу Epso-G.

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Всемирная компания группа аналитики и данных TransUnion расширяет свою деятельность в Литве. В течение трех лет подразделение компании в Каунасе расширит уже имеющиеся мощности в департаментах аналитики, информационных технологий (ИТ), управления проектами, финансов и по обслуживанию клиентов.

По словам руководителя подразделения TransUnion в Каунасе Йонаса Лукошюса, Каунас прекрасно доказал свой потенциал как центра компетенций ИТ в Литве, который предлагает прекрасную инфраструктуру, образованные, амбициозные таланты, говорится в сообщении агентства Investuok Lietuvoje.

По словам гендиректора Investuok Lietuvoje Мантаса Катинаса, развитие TransUnion в Каунасе - прекрасный пример того, как региональные центры в Литве могут обрести свое преимущество и удовлетворять исключительные потребности нишевых инвесторов, осуществляя поиск талантов.

Подразделение компании в Каунасе работает с 2012 года. По данным Investuok Lietuvoje, сейчас в подразделении TransUnion в Каунасе работает 213 человек.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: экономика
Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты
География: Литва
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добавлена сегодня, 7 мая, 16:30

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