В День Победы впервые покажут последнюю киноработу Владимира Этуша 🔊 Воспроизвести Хотя всеобщий карантин в России и перенёс масштабный праздник Великой Победы на осень, ничто не помешает россиянам почтить память павших и живых - дома, перед телевизорами и компьютерами, в новой сетевой реальности, с портретами своих воевавших родственников. Ко дню 75-й годовщины московские театры подготовили специальную программу из репертуарных и архивных спектаклей о войне, онлайн-читок и, конечно, песен, которые поются шепотом и «со слезами на глазах». Подробности – в дайджесте «Московского комспомольца».



Владимир Этуш. Фото - пресс-служба театра Вахтангова



Театр им. Е. Вахтангова. 6 мая великому русскому артисту и ветерану ВОВ Владимиру Этушу исполнилось бы 98 лет. В этот день на сайте театра покажут спектакль с его участием «Окаемовы дни» режиссера Родиона Овчинникова, выпущенный ещё к 90-летию артиста. А вот ко Дню Победы подготовлен уникальный подарок для поклонников Владимира Абрамовича – премьера его последней роли в короткометражном фильме молодого вахтанговца Сергея Батаева «Старый вояка». 6 мая великому русскому артисту и ветерану ВОВ Владимиру Этушу исполнилось бы 98 лет. В этот день на сайте театра покажут спектакль с его участием «Окаемовы дни» режиссера Родиона Овчинникова, выпущенный ещё к 90-летию артиста. А вот ко Дню Победы подготовлен уникальный подарок для поклонников Владимира Абрамовича – премьера его последней роли в короткометражном фильме молодого вахтанговца Сергея Батаева «Старый вояка».



«Решение пришло в сентябре 1941 года на спектакле «Фельдмаршал Кутузов», – вспоминает Владимир Абрамович в одном из последних интервью. – В зале сидели 13 зрителей. Я был настолько потрясен, что вдруг понял: сейчас людям не до театра. Они все там — на фронте. Утром пошел в военкомат и записался добровольцем».



Молодой Этуш сражался в горах Кабарды и Осетии в стрелковом полку и даже участвовал в освобождении Ростова-на-Дону. А в 1943-м под Запорожьем нацистские пули раздробили тазобедренную кость будущего актера. Рана могла оказаться смертельной, но судьба готовила Этушу другой путь. А он оказался непростым – 4 госпиталя, долгое лечение и возвращение в родное училище с тростью в руке.



Владимир Этуш в спектакле «Окаемовы дни». Фото - пресс-служба театра Вахтангова



По собственному признанию, именно личный опыт сподвиг актера согласиться на роль в дебюте Сергея Батаева. Театр Вахтангова хотел устроить грандиозную презентацию фильма на Новой сцене. Но жизнь внесла свои коррективы. Последнюю роль Этуша в кино покажет канал «Культура» 9 мая.



Вахтанговцы Василий Лановой и Александр Олешко предложили в один день обьединить два военных проекта в домашних условиях – акцию «Бессмертный полк» и «Окно Победы». 9 мая в 12 часов дня все желающие (профессиональные музыканты и любители) могут выйти на свои балконы, встать возле окон и спеть песню Тухманова «День Победы». А в 19:00 после Всероссийской Минуты молчания взять портрет своего героя – отца, деда, прадеда – и встать в единый полк с собственного балкона или окна квартиры.



– Вспомните обо всех, кто защитил мир, пожертвовав собой, о тех, благодаря кому мы живем на этой прекрасной Земле, помолчите в память о них. Вы увидите, что ваши соседи, люди в домах рядом тоже выйдут с портретами. А по окончании минуты молчания мы все вместе исполним любимую песню - «День Победы»! Это и есть наше единение!– уверен Василий Семёнович.



Концерт "Песни военных лет", фото Екатерины Цветковой



МХТ им. А.П. Чехова. Художественный театр в Камергерском готовился показать премьеру спектакля «В окопах Сталинграда» по честной и страшной повести Виктора Некрасова. Об этом объявил Сергей Женовач еще в сентябре на сборе труппе, добавив, что в постановке задействует только мужчин. Конечно, из-за пандемии премьеру перенесли. «Но мы эту работу обязательно завершим и покажем», – обещает Женовач.



Вместо нее МХТ проведет онлайн-марафон ко Дню Победы: в полдень на официальном youtube-аккаунте и страницах в соцсетях прозвучит запись программы «Песни военных лет». Вживую он был исполнен еще в 2013- м, тогда в сопровождении Московского ансамбля современной музыки мхатовцы Ирина Мирошниченко, Евгений Киндинов, Николай Чиндяйкин, Сергей Сосновский, Евгения Добровольская, Марина Зудина, Дмитрий Назаров, Марина Брусникина, Дмитрий Брусникин, Игорь Золотовицкий, Александр Семчев исполнили песни о войне.



Зрители увидят записи спектаклей «Возвращение» по рассказу Андрея Платонова, «Семья Иванова» с Олегом Табаковым и Алексеем Гуськовым в главных ролях и «Пролетный гусь» гениальный спектакль-долгожитель по двум рассказам Виктора Астафьева. Эдуард Чекмазов, играющий в «Пролетном гусе» уже 18 лет, вспоминает: «За то время, что он идет, мы сами уже повзрослели, множество детей у нас родилось... Иногда думаешь: пора заканчивать, но только делаешь шаг на сцену – видишь глаза людей, и ты уже не можешь просто оттарабанить текст! Но заводишься – и остановиться не можешь. Такая сила у этого текста, у этого спектакля».



МХАТ им. Горького покажет спектакль на собственной телеплатформе «МХАТ говорит!», созданный на самоизоляции ко Дню Победы. Онлайн-постановка «Бессмертные строки» репетировалась и записывалась через Zoom-конференции. В нее вошли стихи О. Берггольц, В. Гончарова, А. Тарковского, Ю. Друниной, С. Гудзенко, Б. Слуцкого, И. Дегена, Е. Винокурова и фрагменты поэмы И. Твардовского «Василий Теркин». Прикоснуться можно не только в России. 9 и 10 мая трансляцию «Бессмертных строк» покажут в российских центрах науки и культуры в Париже и Таллине. Параллельно с этим артисты и руководство театра прочтут лекцию о фронтовых спектаклях и расскажут о странных военных песнях на платформе канала.



Сцена из спектакля "Материнское поле", фото пресс-служба Театра им. Пушкина.



Театр им. А.С. Пушкина. «Дорогами войны» - так называется проект, который в День Победы проведут Вера Воронкова и Андрей Кузичев. В режиме реального времени они прочтут фрагменты воспоминаний актёров, бывших во время войны в эвакуации в Барнауле. Например, Алисы Коонен, ученицы Станиславского и Немировича-Данченко, музы и спутницы Александра Таирова и одной из самых известных советских актрис первой половины XX века.



Дневниковая запись от 16 октября 1941г. «Утро принесло нежданную, ошеломившую нас весть: приказ Таирову и мне эвакуироваться в тот же день вечером, поездом номер такой-то, с Казанского вокзала. Ехать вдвоем? Оставить коллектив?! Это же гибель театра! Александр Яковлевич был потрясен. Он бросился к телефону, созвонился с директором театра и секретарем партийной организации и уехал вместе с ними в Комитет по делам искусств. Я осталась одна. Не в состоянии прийти в себя, в какой-то странной растерянности, я бесцельно бродила из комнаты в комнату. Наконец в передней раздался голос Таирова - «Театр будет!» Ему удалось добиться разрешения на выезд вместе с нами небольшой группы актеров».



«За время работы в Барнауле театр дал 273 спектакля, их посмотрели более 176 тысяч зрителей. Кроме того, многие артисты Камерного стали участниками фронтовых концертных бригад - их главной задачей было напоминать бойцам о ценностях той жизни, за которую они сражаются», – рассказывает худрук Пушкинского Евгений Писарев.



С 8 мая и четыре дня после официальные аккаунты «пушкинского» будут транслировать запись совершенного уникального пластического спектакля «Материнское поле» по повести Чингиза Айтматова (реж. Сергей Землянский). Символическая и горькая история рассказана без единого слова, а ее персонажи – не конкретные люди - архетипы: мать, отец, сын, земля.



«Малый» театр тоже вспомнит фронтовые письма своих легендарных коллег – Игоря Ильинского, Евдокии Турчаниновой, Михаила Царева, Александра Остужева, Елены Гоголевой. 9 мая нынешние актеры Малого (Игорь Петренко, Валерий Афанасьев, Людмила Титова и другие) прочтут отрывки из найденных писем. Цикл видео «Услышат ли они нас?» появится на официальных страницах в YouTube и Facebook 9 мая. В тот же день зрители увидят запись прошлогоднего концерта «Письма с фронта», которая будет доступна на сайте в течение 24-х часов.



Никита Ефремов в проекте "Диалоги Современника. Война и мир"



Театр «Современник» с 1 мая ведёт цикл военных диалогов. Каждый день ровно в 4 утра на официальных ресурсах выходит по одному диалогу о том, что такое война, победа, мужество, родина. Зачем хранить память о ней и возможно ли без нее жить?



Авторы «диалогов» – молодые актеры «Современника» (Клавдия Коршунова, Никита Ефремов, Марина Лебедева, Илья Лыков, Полина Рашкина, Игорь Царегородцев, Семен Шомин, Наталья Ушакова, Полина Пахомова, Татьяна Лялина, Георгий Токаев) в формате zoom-конференций говорят друг с другом и со своими старшими коллегами. А, собственно, 9 мая на тех же сетевых платформах появится совершенно особое, памятное, видео. Отрывки из знаменитых спектаклей театра «Вечно живые» Олега Ефремова (именно с него в 1956 году начался театр), «Эшелон» Галины Волчек, «Из записок Лопатина» Иосифа Райхельгауза, «Мы не увидимся с тобой» Валерия Фокина прочтут Олег Ефремов, Игорь Кваша, Юрий Богатырёв, Людмила Иванова, Валентин Гафт и Марина Неелова.



Сцена из спектакля "Веселый солдат". Фото Анна Коонен.



Московский Губернский театр. «Обычно 9 мая мы показываем зрителям Москвы и Подмосковья музыкально-поэтические спектакли, посвященные Дню Победы, – говорит худрук МГТ Сергей Безруков. – И в этом году стихи и песни о Великой Отечественной прозвучат в исполнении наших артистов, пусть и не со сцены». Сам же Сергей выйдет в эфир уже утром 8 мая: вместе с коллегами они прочтут стихотворение поэта-фронтовика Юрия Левитанского «Ну что с того, что я там был». Еженедельный проект «Карантинное чтиво» посвятят поэтессам времен Великой Отечественной - Юлии Друниной, Ольге Берггольц, Анне Ахматовой, Вере Инбер.



Тогда же на сайте театра и официальном YouTube-канале появится запись спектакля «Веселый солдат». В основе – повесть писателя-фронтовика Виктора Астафьева. Жесткая, яростная, абсолютно лишенная всякого пафоса, каким заполнился современникам сам писатель. Роль Астафьева блестяще играет Борис Галкин. А параллельно с этим, сразу после Всероссийской Минуты молчания, труппа МГТ присоединится к акции «Бессмертный полк» с портретами дедов и отцов у своих окон.



Герои семей актеров Центра драмы и режиссуры. Коллаж предоставлен пресс-службой ЦДР



Центр драматургии и режиссуры тоже встанет под знамена «Бессмертного полка», а еще расскажет подробнее о фронтовиках из семей членов коллектива театра на своей странице в Instagram. Истории 38 фронтовиков из 24 семей появятся в сториз сети. А чуть позже в том же Instagram – смонтированный концерт артистов ЦДР и SounDrama. В самоизоляции музыканты сыграют и запишут свои партии ко всеми любимым песням – «Ах, война», «В землянке», «Эх, дороги», «Синий платочек», чтобы средствами монтажа звучать единым мощным оркестром.



– Вопреки всему, мне кажется, самое важное – это сохранять память. Хочется, чтобы не только День Победы и «Бессмертный полк» заставляли нас вспоминать и подвиг наших отцов, и дедов в Великой Отечественной, и историю нашей культуры в целом, – говорит худрук ЦДР Владимир Панков.



Марина Брусникина.



Театр «Практика». «Я думаю, что всем людям на земле нужно не просто хранить память, но и делать все возможное, чтобы не было больше войн, чтобы это не повторялось, – говорит худрук театра Марина Брусникина. – А как не хранить память? Это просто невозможно, потому что нет ни одной семьи, которую не затронуло бы это горе, в которой не было бы погибших родственников. Эта память у нас в крови».



Вместо несостоявшейся премьеры спектакля «Поле» (реж. Марина Брусникина), назначенной на 9 мая, одна из его участниц - Нина Гусева - прочтет фрагмент из этой пронзительной повести Чингиза Айтматова. А перед этим в 12:00 руководитель театра Марина Брусникина расскажет, что значит День Победы лично для нее.



Вечером актеры третьей Мастерской Брусникина прочтут отрывки драматургических текстов о войне. Эти тексты студенты первого курса Школы-студии МХАТ выбрали сами – Брехт, Розов, Мюллер, Арбузов, Макдонаха, Окуджава, Алексиевич, Дурненков, Садур, Фриш, Зорин, Равенхилл. Полтора часа, 18 фрагментов, 18 мнений.



Нелли Уварова в спектакле "Ничья длится мгновение". Фото Антона Белицкого.



РАМТ. В день Великой Победы здесь показывают один из самых пронзительных своих спектаклей - «Ничья длится мгновение» по прозе литовского писателя Ицхокаса Мераса. Постановка переносит зрителя в еврейское гетто в Литве, где 17-летний Исаак Липман сыграет шахматную партию с немецким офицером, комендантом гетто Адольфом Шогером. Ставка в игре - жизнь Исаака и всего гетто. В отличие от других трансляций РАМТа, спектакль «Ничья длится мгновение» будет доступен для просмотра 24 часа.



«Ничья длится мгновение» - первая работа режиссёра Миндаугаса Карбаускиса, в РАМТе, отмеченная «Золотой маской». В ней заняты первоклассные артисты Александр Гришин, Илья Исаев, Дарья Семенова и другие. «Сам спектакль каждый раз требует от нас и наших зрителей большого напряжения и внимания. И этот контакт всегда происходит», – говорит Алексей Бородин, художественный руководитель театра.



Сцена из спектакля "Барабанщица". Фото пресс-служба Театра Армии



Театр Армии. Еще до всеобщего карантина здесь готовили масштабный проект «23 дня до Победы», в котором должны были участвовать театры со всей России. Теперь 9 мая на сетевых платформах театра появится «Стихи Победы» (Константин Симонов, Александр Твардовский, Семен Гудзенко, Евгений Евтушенко), а также читки пьес современных авторов о войне и записи спектаклей. В Instagram и Facebook артисты театра продолжат читать фронтовые письма солдат из собственного домашнего архива и биографическую историю маршала Жукова.



Электротеатр «Станиславский». Один из самых радикальных театров современности в День Победы на официальной странице Вконтакте (не на сайте) тоже прочтет стихи о войне. Но не классику фронтовой, а поэтов, не пришедших с полей - Георгия Суворова, Мусы Джалиля, Иосифа Уткина, Бориса Кострова, Павла Винтмана, Фатиха Карима.



Режиссер программы - Светлана Прохорова. В 1941-м Этуш 19-летним юношей записался добровольцем в Красную армию и ушёл на фронт, едва окончив свой первый год обучения в Щукинском театральном училище.«Решение пришло в сентябре 1941 года на спектакле «Фельдмаршал Кутузов», – вспоминает Владимир Абрамович в одном из последних интервью. – В зале сидели 13 зрителей. Я был настолько потрясен, что вдруг понял: сейчас людям не до театра. Они все там — на фронте. Утром пошел в военкомат и записался добровольцем».Молодой Этуш сражался в горах Кабарды и Осетии в стрелковом полку и даже участвовал в освобождении Ростова-на-Дону. А в 1943-м под Запорожьем нацистские пули раздробили тазобедренную кость будущего актера. Рана могла оказаться смертельной, но судьба готовила Этушу другой путь. А он оказался непростым – 4 госпиталя, долгое лечение и возвращение в родное училище с тростью в руке.По собственному признанию, именно личный опыт сподвиг актера согласиться на роль в дебюте Сергея Батаева. Театр Вахтангова хотел устроить грандиозную презентацию фильма на Новой сцене. Но жизнь внесла свои коррективы. Последнюю роль Этуша в кино покажет канал «Культура» 9 мая.Вахтанговцы Василий Лановой и Александр Олешко предложили в один день обьединить два военных проекта в домашних условиях – акцию «Бессмертный полк» и «Окно Победы». 9 мая в 12 часов дня все желающие (профессиональные музыканты и любители) могут выйти на свои балконы, встать возле окон и спеть песню Тухманова «День Победы». А в 19:00 после Всероссийской Минуты молчания взять портрет своего героя – отца, деда, прадеда – и встать в единый полк с собственного балкона или окна квартиры.– Вспомните обо всех, кто защитил мир, пожертвовав собой, о тех, благодаря кому мы живем на этой прекрасной Земле, помолчите в память о них. Вы увидите, что ваши соседи, люди в домах рядом тоже выйдут с портретами. А по окончании минуты молчания мы все вместе исполним любимую песню - «День Победы»! Это и есть наше единение!– уверен Василий Семёнович.Художественный театр в Камергерском готовился показать премьеру спектакля «В окопах Сталинграда» по честной и страшной повести Виктора Некрасова. Об этом объявил Сергей Женовач еще в сентябре на сборе труппе, добавив, что в постановке задействует только мужчин. Конечно, из-за пандемии премьеру перенесли. «Но мы эту работу обязательно завершим и покажем», – обещает Женовач.Вместо нее МХТ проведет онлайн-марафон ко Дню Победы: в полдень на официальном youtube-аккаунте и страницах в соцсетях прозвучит запись программы «Песни военных лет». Вживую он был исполнен еще в 2013- м, тогда в сопровождении Московского ансамбля современной музыки мхатовцы Ирина Мирошниченко, Евгений Киндинов, Николай Чиндяйкин, Сергей Сосновский, Евгения Добровольская, Марина Зудина, Дмитрий Назаров, Марина Брусникина, Дмитрий Брусникин, Игорь Золотовицкий, Александр Семчев исполнили песни о войне.Зрители увидят записи спектаклей «Возвращение» по рассказу Андрея Платонова, «Семья Иванова» с Олегом Табаковым и Алексеем Гуськовым в главных ролях и «Пролетный гусь» гениальный спектакль-долгожитель по двум рассказам Виктора Астафьева. Эдуард Чекмазов, играющий в «Пролетном гусе» уже 18 лет, вспоминает: «За то время, что он идет, мы сами уже повзрослели, множество детей у нас родилось... Иногда думаешь: пора заканчивать, но только делаешь шаг на сцену – видишь глаза людей, и ты уже не можешь просто оттарабанить текст! Но заводишься – и остановиться не можешь. Такая сила у этого текста, у этого спектакля».покажет спектакль на собственной телеплатформе «МХАТ говорит!», созданный на самоизоляции ко Дню Победы. Онлайн-постановка «Бессмертные строки» репетировалась и записывалась через Zoom-конференции. В нее вошли стихи О. Берггольц, В. Гончарова, А. Тарковского, Ю. Друниной, С. Гудзенко, Б. Слуцкого, И. Дегена, Е. Винокурова и фрагменты поэмы И. Твардовского «Василий Теркин». Прикоснуться можно не только в России. 9 и 10 мая трансляцию «Бессмертных строк» покажут в российских центрах науки и культуры в Париже и Таллине. Параллельно с этим артисты и руководство театра прочтут лекцию о фронтовых спектаклях и расскажут о странных военных песнях на платформе канала.«Дорогами войны» - так называется проект, который в День Победы проведут Вера Воронкова и Андрей Кузичев. В режиме реального времени они прочтут фрагменты воспоминаний актёров, бывших во время войны в эвакуации в Барнауле. Например, Алисы Коонен, ученицы Станиславского и Немировича-Данченко, музы и спутницы Александра Таирова и одной из самых известных советских актрис первой половины XX века.Дневниковая запись от 16 октября 1941г. «Утро принесло нежданную, ошеломившую нас весть: приказ Таирову и мне эвакуироваться в тот же день вечером, поездом номер такой-то, с Казанского вокзала. Ехать вдвоем? Оставить коллектив?! Это же гибель театра! Александр Яковлевич был потрясен. Он бросился к телефону, созвонился с директором театра и секретарем партийной организации и уехал вместе с ними в Комитет по делам искусств. Я осталась одна. Не в состоянии прийти в себя, в какой-то странной растерянности, я бесцельно бродила из комнаты в комнату. Наконец в передней раздался голос Таирова - «Театр будет!» Ему удалось добиться разрешения на выезд вместе с нами небольшой группы актеров».«За время работы в Барнауле театр дал 273 спектакля, их посмотрели более 176 тысяч зрителей. Кроме того, многие артисты Камерного стали участниками фронтовых концертных бригад - их главной задачей было напоминать бойцам о ценностях той жизни, за которую они сражаются», – рассказывает худрук Пушкинского Евгений Писарев.С 8 мая и четыре дня после официальные аккаунты «пушкинского» будут транслировать запись совершенного уникального пластического спектакля «Материнское поле» по повести Чингиза Айтматова (реж. Сергей Землянский). Символическая и горькая история рассказана без единого слова, а ее персонажи – не конкретные люди - архетипы: мать, отец, сын, земля.тоже вспомнит фронтовые письма своих легендарных коллег – Игоря Ильинского, Евдокии Турчаниновой, Михаила Царева, Александра Остужева, Елены Гоголевой. 9 мая нынешние актеры Малого (Игорь Петренко, Валерий Афанасьев, Людмила Титова и другие) прочтут отрывки из найденных писем. Цикл видео «Услышат ли они нас?» появится на официальных страницах в YouTube и Facebook 9 мая. В тот же день зрители увидят запись прошлогоднего концерта «Письма с фронта», которая будет доступна на сайте в течение 24-х часов.с 1 мая ведёт цикл военных диалогов. Каждый день ровно в 4 утра на официальных ресурсах выходит по одному диалогу о том, что такое война, победа, мужество, родина. Зачем хранить память о ней и возможно ли без нее жить?Авторы «диалогов» – молодые актеры «Современника» (Клавдия Коршунова, Никита Ефремов, Марина Лебедева, Илья Лыков, Полина Рашкина, Игорь Царегородцев, Семен Шомин, Наталья Ушакова, Полина Пахомова, Татьяна Лялина, Георгий Токаев) в формате zoom-конференций говорят друг с другом и со своими старшими коллегами. А, собственно, 9 мая на тех же сетевых платформах появится совершенно особое, памятное, видео. Отрывки из знаменитых спектаклей театра «Вечно живые» Олега Ефремова (именно с него в 1956 году начался театр), «Эшелон» Галины Волчек, «Из записок Лопатина» Иосифа Райхельгауза, «Мы не увидимся с тобой» Валерия Фокина прочтут Олег Ефремов, Игорь Кваша, Юрий Богатырёв, Людмила Иванова, Валентин Гафт и Марина Неелова.«Обычно 9 мая мы показываем зрителям Москвы и Подмосковья музыкально-поэтические спектакли, посвященные Дню Победы, – говорит худрук МГТ Сергей Безруков. – И в этом году стихи и песни о Великой Отечественной прозвучат в исполнении наших артистов, пусть и не со сцены». Сам же Сергей выйдет в эфир уже утром 8 мая: вместе с коллегами они прочтут стихотворение поэта-фронтовика Юрия Левитанского «Ну что с того, что я там был». Еженедельный проект «Карантинное чтиво» посвятят поэтессам времен Великой Отечественной - Юлии Друниной, Ольге Берггольц, Анне Ахматовой, Вере Инбер.Тогда же на сайте театра и официальном YouTube-канале появится запись спектакля «Веселый солдат». В основе – повесть писателя-фронтовика Виктора Астафьева. Жесткая, яростная, абсолютно лишенная всякого пафоса, каким заполнился современникам сам писатель. Роль Астафьева блестяще играет Борис Галкин. А параллельно с этим, сразу после Всероссийской Минуты молчания, труппа МГТ присоединится к акции «Бессмертный полк» с портретами дедов и отцов у своих окон.тоже встанет под знамена «Бессмертного полка», а еще расскажет подробнее о фронтовиках из семей членов коллектива театра на своей странице в Instagram. Истории 38 фронтовиков из 24 семей появятся в сториз сети. А чуть позже в том же Instagram – смонтированный концерт артистов ЦДР и SounDrama. В самоизоляции музыканты сыграют и запишут свои партии ко всеми любимым песням – «Ах, война», «В землянке», «Эх, дороги», «Синий платочек», чтобы средствами монтажа звучать единым мощным оркестром.– Вопреки всему, мне кажется, самое важное – это сохранять память. Хочется, чтобы не только День Победы и «Бессмертный полк» заставляли нас вспоминать и подвиг наших отцов, и дедов в Великой Отечественной, и историю нашей культуры в целом, – говорит худрук ЦДР Владимир Панков.«Я думаю, что всем людям на земле нужно не просто хранить память, но и делать все возможное, чтобы не было больше войн, чтобы это не повторялось, – говорит худрук театра Марина Брусникина. – А как не хранить память? Это просто невозможно, потому что нет ни одной семьи, которую не затронуло бы это горе, в которой не было бы погибших родственников. Эта память у нас в крови».Вместо несостоявшейся премьеры спектакля «Поле» (реж. Марина Брусникина), назначенной на 9 мая, одна из его участниц - Нина Гусева - прочтет фрагмент из этой пронзительной повести Чингиза Айтматова. А перед этим в 12:00 руководитель театра Марина Брусникина расскажет, что значит День Победы лично для нее.Вечером актеры третьей Мастерской Брусникина прочтут отрывки драматургических текстов о войне. Эти тексты студенты первого курса Школы-студии МХАТ выбрали сами – Брехт, Розов, Мюллер, Арбузов, Макдонаха, Окуджава, Алексиевич, Дурненков, Садур, Фриш, Зорин, Равенхилл. Полтора часа, 18 фрагментов, 18 мнений.РАМТ. В день Великой Победы здесь показывают один из самых пронзительных своих спектаклей - «Ничья длится мгновение» по прозе литовского писателя Ицхокаса Мераса. Постановка переносит зрителя в еврейское гетто в Литве, где 17-летний Исаак Липман сыграет шахматную партию с немецким офицером, комендантом гетто Адольфом Шогером. Ставка в игре - жизнь Исаака и всего гетто. В отличие от других трансляций РАМТа, спектакль «Ничья длится мгновение» будет доступен для просмотра 24 часа.«Ничья длится мгновение» - первая работа режиссёра Миндаугаса Карбаускиса, в РАМТе, отмеченная «Золотой маской». В ней заняты первоклассные артисты Александр Гришин, Илья Исаев, Дарья Семенова и другие. «Сам спектакль каждый раз требует от нас и наших зрителей большого напряжения и внимания. И этот контакт всегда происходит», – говорит Алексей Бородин, художественный руководитель театра.Еще до всеобщего карантина здесь готовили масштабный проект «23 дня до Победы», в котором должны были участвовать театры со всей России. Теперь 9 мая на сетевых платформах театра появится «Стихи Победы» (Константин Симонов, Александр Твардовский, Семен Гудзенко, Евгений Евтушенко), а также читки пьес современных авторов о войне и записи спектаклей. В Instagram и Facebook артисты театра продолжат читать фронтовые письма солдат из собственного домашнего архива и биографическую историю маршала Жукова.Один из самых радикальных театров современности в День Победы на официальной странице Вконтакте (не на сайте) тоже прочтет стихи о войне. Но не классику фронтовой, а поэтов, не пришедших с полей - Георгия Суворова, Мусы Джалиля, Иосифа Уткина, Бориса Кострова, Павла Винтмана, Фатиха Карима.Режиссер программы - Светлана Прохорова. Категории: культура, в России Ключевые слова: война, театр, Москва, День Победы География: Россия, Москва — статья прочитана 158 раз Комментарии