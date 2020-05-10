Как я «Дамские пальчики» готовила 🔊 Воспроизвести Хотя условия уже привычного для нас карантина постепенно смягчаются, до полного возвращения к прежней жизни ещё, похоже, далеко.



Так почему бы не использовать время карантина так, как уже сделали другие: например, попробовали приготовить что-то такое, до чего всё руки не доходили.



Жительница Клайпеды Алёна Цифирова не только воспользовалась такой возможностью, но и рассказала об этом так, что интересно читать. Натолкнув попутно редакцию газеты «Обзор» на мысль устроить блиц-конкурс кулинарных открытий.



Его суть: если вы за время карантина приготовили что-то впервые в своей жизни, то сделайте это ещё раз и снимите всё на видео (если нет такой возможности, то хотя бы на фото).



Авторы трёх самых неординарных открытий будут награждены памятными призами «Обзора». Так почему бы не использовать время карантина так, как уже сделали другие: например, попробовали приготовить что-то такое, до чего всё руки не доходили.Жительница Клайпеды Алёна Цифирова не только воспользовалась такой возможностью, но и рассказала об этом так, что интересно читать. Натолкнув попутно редакцию газеты «Обзор» на мысль устроить блиц-конкурс кулинарных открытий.Его суть: если вы за время карантина приготовили что-то впервые в своей жизни, то сделайте это ещё раз и снимите всё на видео (если нет такой возможности, то хотя бы на фото).Авторы трёх самых неординарных открытий будут награждены памятными призами «Обзора». Отправляя ссылку на видео или сам видеосюжет по адресу info@obzor.lt, вы тем самым даёте право выложить видесюжет на сайт «Обзора» в рамках кулинарного экспресс-конкурса. А закончится он сразу же, как только закончится карантин.



Может быть, эта идея по разным техническим причинам и не получит широкого отклика, но разве это главное в данном конкурсе?



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А теперь слово Алене ЦИФИРОВОЙ.



Для начала - справка: «Дамские пальчики» - это такой вкусный (по задумке автора) торт из полосок заварного теста со сметанным кремом, присыпанный тёртым шоколадом.



Вот люблю я домашнюю кухню... иногда. А тут карантин, как назло. Нет, у меня, конечно, есть парочка проверенных рецептов, но мы же не ищем лёгких путей!..



Соблазнившись кажущейся простотой рецепта и убедительностью тех, кто это уже готовил, почему-то решила, что и я этот тортик исполню легко! Но по факту получился какой-то кулинарный квест.



Засада поджидала уже на стадии рецептуры: 600 или 700 г, 1 или 1,5 стакана, сметана 26%?



Имея представление о размере стакана, но не имея ни стакана, ни весов, пришлось сыпучие продукты отмерять имеющимися в хозяйстве разномастными ёмкостями.



Уже по ходу процесса вопросов становилось всё больше. Немного охладить - это как? Чтобы пар перестал идти или до температуры тела, или чтоб чуть тёплое было?



В общем, то ли ошибка при закладке продуктов приключилась, то ли было несоблюдение температурного режима, то ли и то и другое привело к тому, что тесто перестало меня слушаться и выполнять данные ему команды.



Вооружившись кондитерским мешком и измазавшись по уши в тесте, я начала отсаживать «дамские пальчики» на противни. Собственно, назвать дамскими пальчиками, равно как и мужскими, то, что повылезало из кондитерского мешка (причём как снизу, так и сверху), как-то язык не поворачивается. Скорее, это напоминало коровьи копыта или лепёшки, ну или брёвна, в лучшем случае.



Дальше - хуже: в боевой стойке простояла у духовки не 25, а все 55 минут, нервно следя за разворачивающимися одновременно деревенской драмой, мелодрамой и фильмом ужасов.



НЕЧТО в духовке ожило, начало разговаривать со мной, подмигивать и корчить рожи. А некоторое так и вовсе протягивало друг к другу свои щупальца и бесстыдно соединялось прямо на моих глазах в горячем экстазе.



На втором противне лепёшки плавно расползались, образуя минное поле, и никак не хотели румяниться.



Испортив основную часть будущего торта, я решила реабилитироваться на креме, но снова попала в ловушку, подстроенную создателями рецепта (эх, а я ведь им верила!).



Соединила 20- и 30-процентную сметану, предварительно сделав расчёты пропорций, чтобы получилась та самая - 26-процентная. Но в попытке добиться двух-трёхкратного увеличения объёма крема пришлось постоянно добавлять то сахар, то сметану, попутно корректируя расчёты. Остановилась, когда задымился миксер, и мне показалось сквозь дымку, что я увидела, будто крем уже стал нужного объёма.



Вы, наверное, думаете, что уж шоколад-то я не смогла испортить. А вот и нет!!! После натирания шоколада на универсальной тёрке вдруг обнаружилось, что кто-то предварительно засушил там сыр, который предательски смешался с шоколадом.



Мои, попробовав торт, сказали, что вкусно... Но потом добавили: когда есть очень хочется, и зачем-то заказали дубль номер 2.



Но я вот что думаю: в домашней еде ведь не внешний вид важен или какой-нибудь там банальный вкус. Главное - готовить с фантазией и любовью, а я только так и умею. У меня и доказательство есть...



Рецепт торта «Дамские пальчики», или «Поленница»



Время приготовления - 1-1,5 час.



Для теста:



130 г сливочного масла



1 стакан воды



1 стакан муки



6 яиц



1 щепотка соли



Для крема:



500-700 г сметаны (26%)



1-1,5 стакана сахара



1 плитка шоколада (100 г)



Приготовление:



Готовим заварное тесто. Кладём в кастрюлю сл. масло. Туда же наливаем стакан воды. Добавляем соль. Ставим на плиту. Когда масло растопится и содержимое закипит, делаем меньше огонь и засыпаем муку, постоянно помешивая. Должна получиться масса, по консистенции похожая на картофельное пюре.



Сразу снимаем с огня и даём немного остыть. Теперь, взбивая тесто миксером, поочерёдно вводим в массу яйца. Важно! Вбиваем яйца по одному, а не все сразу! Должно получиться вязкое тесто.



Выкладываем тесто в плотный прочный пакет. Очень хорошо подходят пакеты из-под молока. Можно использовать кондитерский мешок, если он есть. В мешке срезаем один уголок. И начинаем выдавливать на противень небольшие колбаски, длиной примерно 8-10 см.



Важно: колбаски укладываем на расстоянии 3-4 см, так как они имеют свойства расти в духовке!



Ставим противень в разогретую до 200 градусов духовку.



Важно: не открываем духовку до конца выпекания! Ждём, когда они подрастут и подрумянятся. После вынимаем из духовки. Время выпекания примерно 20-25 минут.



Взбиваем сметану с сахаром, пока весь сахар не растворится. При этом объём сметаны должен увеличиться примерно в два раза.



Теперь берём «пальчики» (они должны уже остыть!) и по несколько штук начинаем обмакивать в крем. Можно дать им немного полежать в креме, буквально 1 минуту, чтобы они стали чуть-чуть мягче.



После достаём по одному и плотно укладываем на блюдо в один ряд, полностью закрывая дно. Посыпаем тёртым шоколадом.



Также укладываем ещё несколько слоёв так, чтобы было похоже на поленницу, то есть вдоль и поперёк (отсюда и второе название торта). Не забываем каждый слой посыпать шоколадом.



Когда все «пальчики» уложены, обливаем торт оставшейся сметаной и полностью обсыпаем шоколадом. Торт готов! Ставим в холодильник на 5-6 часов. "Обзор" Категории: в странах Балтии, дом и быт Ключевые слова: конкурс, рецепты, кулинарный, Алёна Цифирова, «Дамские пальчики» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1217 География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 201 раз Комментарии