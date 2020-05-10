Если вы собрались в поликлинику… 🔊 Воспроизвести



В Литве открываются поликлиники, однако с целью пресечения распространения коронавируса (COVID-19) работа поликлиник организована в соответствии с подготовленным Национальным центром общественного здравоохранения планом (НЦОЗ).



По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, этот этап требует должной подготовки, поскольку важно обеспечить контроль за инфекцией, безопасность врачей и пациентов.



«Несмотря на то, что сейчас поликлиники уже могут открыться, сначала они должны подготовиться к открытию. Работать они смогут, когда подготовят план, в котором будут предусмотрены решения всех возможных ситуаций, чтобы всем было понятно, как регистрироваться, как себя вести на консультации и в других ситуациях», – сказал Верига. По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, этот этап требует должной подготовки, поскольку важно обеспечить контроль за инфекцией, безопасность врачей и пациентов.«Несмотря на то, что сейчас поликлиники уже могут открыться, сначала они должны подготовиться к открытию. Работать они смогут, когда подготовят план, в котором будут предусмотрены решения всех возможных ситуаций, чтобы всем было понятно, как регистрироваться, как себя вести на консультации и в других ситуациях», – сказал Верига. Каждая поликлиника, исходя из имеющейся инфраструктуры, должна подсчитать, сколько пациентов в день она может принять, сколько кабинетов нужно для консультаций и процедур, предусмотреть порядок их занятости и дезинфекции. В плане должны быть чётко прописаны действия персонала, если в учреждении зарегистрируют случай заражения коронавирусом.



Приоритетным после открытия поликлиник остаётся дистанционное консультирование (по телефону будут выписывать лекарства, выдавать и продлевать больничные, консультировать семейные врачи, назначать анализы), прямой контакт будет лишь тогда, когда дистанционно услугу предоставить невозможно.



Меняется и порядок регистрации: в регистратуре и по телефону будут регистрировать для предоставления удалённых услуг, а на личный визит будут регистрировать только врачи и медсёстры. Все работники учреждений будут использовать средства защиты.



Поликлиники должны обеспечить управление потоком пациентов, отделяя пациентов с признаками ОРВИ от пациентов без таких признаков – старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Для приёма пациентов из группы риска выделяются отдельные часы, исключены очереди в помещении. В лифте может ехать лишь один человек, у двери кабинета тоже может находиться только один пациент (если в этом есть необходимость - с сопровождающим).



Все услуги должны предоставлять только в отведённое время. Пациента в здание впустят не раньше, чем за 10 мин. до визита. Пациенты, которые стоят в очереди на улице, должны соблюдать дистанцию в 2 м.



Консультации с участием пациентов не могут проводиться в находящихся рядом кабинетах. Пациенту должна быть предоставлена возможность за время одного визита сдать все назначенные ему анализы.



На первом этапе рекомендуют принимать не больше 50% максимального количества пациентов в день, позже действия будут зависеть от эпидемиологической ситуации. ru.delfi.lt Категории: здоровье Ключевые слова: карантин Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1217 — статья прочитана 191 раз Комментарии