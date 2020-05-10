Ни стыда ни совести 🔊 Воспроизвести У книжной полки



Вы думаете, что Егор Гайдар и его знаменитые реформы – это плохо для миллионов людей?



Полистайте книгу М.Сарина «Так говорил Гайдар», и вы поймёте, что Гайдар не только жив, нe только учит россиян уму–разуму, но и стал предметом культа и обожания. Это лишь маленькая капля в море песнопений Гайдару, его времени, делам и соратникам, то бишь, подельникам. Впрочем, дадим слово тем, кто придерживается иной точки зрения:



- Голоса Егора Гайдара сегодня нам очень не хватает. Что бы он сказал по тому или иному поводу? Какую позицию занял? Без него многие даже не знают КАК думать? – пишет в предисловии к этому изданию журналист Андрей Колесников.



Ему вторит сам М. Сарин:



- Эта книга – краткий пересказ опубликованных научных и публицистических произведений Егора Тимуровича Гайдара, глубокого учёного, решительного политика и настоящего патриота России. Полистайте книгу М.Сарина «Так говорил Гайдар», и вы поймёте, что Гайдар не только жив, нe только учит россиян уму–разуму, но и стал предметом культа и обожания. Это лишь маленькая капля в море песнопений Гайдару, его времени, делам и соратникам, то бишь, подельникам. Впрочем, дадим слово тем, кто придерживается иной точки зрения:- Голоса Егора Гайдара сегодня нам очень не хватает. Что бы он сказал по тому или иному поводу? Какую позицию занял? Без него многие даже не знают КАК думать? – пишет в предисловии к этому изданию журналист Андрей Колесников.Ему вторит сам М. Сарин:- Эта книга – краткий пересказ опубликованных научных и публицистических произведений Егора Тимуровича Гайдара, глубокого учёного, решительного политика и настоящего патриота России.



Гайдар постоянно твердил о своей любви к библиотечной тишине и писанию, и оставил в назидание потомкам тысячи страниц собственных сочинений. Правда, экономические светила предпочитают не замечать его трудов или ссылаться на них. И в самом деле, надо обладать непоколебимой верой в свой колоссальный талант, помноженный на такую же смелость, чтобы с нуля исследовать имущественные отношения первобытного общества, античности или средневековья – всё давно изучено и выверено. Почему же Гайдар начинает с чистого листа, а Сарин так хвалит его за это? Ответ прост: в этих временах Гайдар искал корни социального неравенства людей, их эксплуатация, оправдания бедности и покорности.



- В своих работах он описал всю экономическую историю человечества, - пишет Сарин. – При этом он донёс до нас, воспитанных на скудном интеллектуальном пайке вульгаризированного марксизма, результаты огромного количества исследований.



Армия пишущих и говорящих сегодня занята только популяризацией взглядов своего кумира, порой даже за свой счёт, как автор этой книги. Все и всё, связанное с Россией - от Рюрика до Николая II, от Ленина до Сталина, от Хрущёва до Горбачёва – исторические ошибки и вред своему народу: царь Иван IV – чётко прослеживаются черты восточной деспотии, Петр I – законсервировал крепостничество, Ленин – увёл страну в дебри произвола и нищеты и т. д.



Только Гайдар и Ельцин принесли свет и радость в российский дом! Но Гайдар – больше!..



С одним выводом, пожалуй, можно и согласиться: у либералов России и их «соловьёв», Гайдару принадлежит главное место: он современен, его язык научен, он был и пока остаётся архитектором экономической, да и государственной системы России. Вот почему он на коне: был и пока остаётся. Однако новых трелей ни у Гайдара, ни у его последователей презренное ими человечество, так и не услышало. Теория проста: для России весь смысл – это Запад и ещё раз Запад, а для всего рода людского – либерализм. Маловато, чтобы стать гуру для поколения интернета.



Противники Гайдара признают в нём блестящего полемиста, очень опасного в дискуссиях, хотя излишняя упитанность и выделение… слюны в пыли спора сильно мешали его харизме.



Он внедрил в нашу жизнь метод дискуссии, при котором факты и доказательства не играют никакой роли. Главное – назначить оппонента ответственным за как можно более громкое преступление или проступок.



- Вам больно? Вам плохо? Вы бедны? Это ваши проблемы и ваша вина. А у нас всё хорошо! – лозунги Гайдара, повторяемые сегодня всеми, кто богат и кто у власти.







Большинство выводов Гайдара о путях развития мирового хозяйства, как и критики социалистического уклада, оказались опровергнутыми ещё при его жизни - достаточно вспомнить теорию конвергенции, дошедшую до наших ушей в середине шестидесятых прошлого века. И лишь лишённые мышления люди уповают только на силу рынка, его способность решить все проблемы экономики.



Вклад Гайдара и его команды в уничтожение российской экономики, гибель целых отраслей, обнищание миллионов и миллионов людей, поголовное воровство - всё это в деталях изложено за последние годы. Однако в печати появилось и кое-что новое: это людские потери на территории бывшего СССР от либеральных реформ: 14 миллионов – умерших насильственной смертью: локальные конфликты, голод, самоубийства, разгул преступности и т.п; 20 миллионов - потери от обвала рождаемости. Итого 34 миллиона! Только для фанатиков либеральных идей этого недостаточно.



- Так о чём же мы спорим, – скажет проницательный читатель, - если идеи Гайдара похоронены?



Увы, похороны не только не состоялись, но ещё и не объявлены. И самый маленький парламент благоухает всеми запахами либерализма. Вспомните заявление Путина о смерти либерализма и о всемирном вопле, что это совершенно не так, но если посмотреть состав правительства России – оно вскормлено на идеях Гайдара, а его экономический блок – только закалённые бойцы либерального фронта.



- Я сам вообще-то либерал, – публично заявил тогдашний глава российского правительства Д. Медведев.



Гайдаровский форум, центр имени Гайдара, на который российская элита собирается с душевным трепетом; бесчисленные СМИ всех видов – это всё оттуда, от идей Егора Тимуровича. Сегодня Гайдар - и почётный доктор ряда ВУЗов.



Активность гайдаровцев, чубайсят и им подобных, равно как и противников либерализма, диктуется многими причинами, но среди них аналитики называют две основные.



Во-первых, очевидностью провала либеральных теоретических установок не только в России, но и в мировом экономическом пространстве: распри внутри ЕС, драки между США и ЕС, конфликт с Китаем и т. д и т. п.



Во-вторых, чётко наметившимся уход России от экономической модели, выработанной Гайдаром и его командой; немаловажны и требования вернуться к правовой оценке тех, кто рулил страной в лихие девяностые. К слову сказать, сам этот термин приводит в транс гайдаровцев. Так что самое время переходить не то, чтобы в наступление, а врукопашную.



…Жаль, что Егор Тимурович не дожил до наших дней. Он бы увидел, как постлиберализм губит Европу, превращая её во что-то бесформенное, теряющее не только общечеловеческие ценности, но и человеческие корни. А уж пандемия коронавируса, наверняка, убедила бы и его в том. Не удивляйтесь, если почти на каждой странице увидите оценки Гайдара как «великого», «гениального», «выдающегося мыслителя и государственного деятеля» - это обычная практика для политических банкротов. Теперь гайдаровской команде предъявлено столько обвинений в экономических и государственных преступлениях, что остаётся только одно – закатывать глаза и громко кликушествовать.Гайдар постоянно твердил о своей любви к библиотечной тишине и писанию, и оставил в назидание потомкам тысячи страниц собственных сочинений. Правда, экономические светила предпочитают не замечать его трудов или ссылаться на них. И в самом деле, надо обладать непоколебимой верой в свой колоссальный талант, помноженный на такую же смелость, чтобы с нуля исследовать имущественные отношения первобытного общества, античности или средневековья – всё давно изучено и выверено. Почему же Гайдар начинает с чистого листа, а Сарин так хвалит его за это? Ответ прост: в этих временах Гайдар искал корни социального неравенства людей, их эксплуатация, оправдания бедности и покорности.- В своих работах он описал всю экономическую историю человечества, - пишет Сарин. – При этом он донёс до нас, воспитанных на скудном интеллектуальном пайке вульгаризированного марксизма, результаты огромного количества исследований.Армия пишущих и говорящих сегодня занята только популяризацией взглядов своего кумира, порой даже за свой счёт, как автор этой книги. Все и всё, связанное с Россией - от Рюрика до Николая II, от Ленина до Сталина, от Хрущёва до Горбачёва – исторические ошибки и вред своему народу: царь Иван IV – чётко прослеживаются черты восточной деспотии, Петр I – законсервировал крепостничество, Ленин – увёл страну в дебри произвола и нищеты и т. д.Только Гайдар и Ельцин принесли свет и радость в российский дом! Но Гайдар – больше!..С одним выводом, пожалуй, можно и согласиться: у либералов России и их «соловьёв», Гайдару принадлежит главное место: он современен, его язык научен, он был и пока остаётся архитектором экономической, да и государственной системы России. Вот почему он на коне: был и пока остаётся. Однако новых трелей ни у Гайдара, ни у его последователей презренное ими человечество, так и не услышало. Теория проста: для России весь смысл – это Запад и ещё раз Запад, а для всего рода людского – либерализм. Маловато, чтобы стать гуру для поколения интернета.Противники Гайдара признают в нём блестящего полемиста, очень опасного в дискуссиях, хотя излишняя упитанность и выделение… слюны в пыли спора сильно мешали его харизме.Он внедрил в нашу жизнь метод дискуссии, при котором факты и доказательства не играют никакой роли. Главное – назначить оппонента ответственным за как можно более громкое преступление или проступок.- Вам больно? Вам плохо? Вы бедны? Это ваши проблемы и ваша вина. А у нас всё хорошо! – лозунги Гайдара, повторяемые сегодня всеми, кто богат и кто у власти.Телевизионные мальчики, которые сегодня сделали это смыслом своей работы, тогда ещё и не родились.Большинство выводов Гайдара о путях развития мирового хозяйства, как и критики социалистического уклада, оказались опровергнутыми ещё при его жизни - достаточно вспомнить теорию конвергенции, дошедшую до наших ушей в середине шестидесятых прошлого века. И лишь лишённые мышления люди уповают только на силу рынка, его способность решить все проблемы экономики.Вклад Гайдара и его команды в уничтожение российской экономики, гибель целых отраслей, обнищание миллионов и миллионов людей, поголовное воровство - всё это в деталях изложено за последние годы. Однако в печати появилось и кое-что новое: это людские потери на территории бывшего СССР от либеральных реформ: 14 миллионов – умерших насильственной смертью: локальные конфликты, голод, самоубийства, разгул преступности и т.п; 20 миллионов - потери от обвала рождаемости. Итого 34 миллиона! Только для фанатиков либеральных идей этого недостаточно.- Так о чём же мы спорим, – скажет проницательный читатель, - если идеи Гайдара похоронены?Увы, похороны не только не состоялись, но ещё и не объявлены. И самый маленький парламент благоухает всеми запахами либерализма. Вспомните заявление Путина о смерти либерализма и о всемирном вопле, что это совершенно не так, но если посмотреть состав правительства России – оно вскормлено на идеях Гайдара, а его экономический блок – только закалённые бойцы либерального фронта.- Я сам вообще-то либерал, – публично заявил тогдашний глава российского правительства Д. Медведев.Гайдаровский форум, центр имени Гайдара, на который российская элита собирается с душевным трепетом; бесчисленные СМИ всех видов – это всё оттуда, от идей Егора Тимуровича. Сегодня Гайдар - и почётный доктор ряда ВУЗов.Активность гайдаровцев, чубайсят и им подобных, равно как и противников либерализма, диктуется многими причинами, но среди них аналитики называют две основные.Во-первых, очевидностью провала либеральных теоретических установок не только в России, но и в мировом экономическом пространстве: распри внутри ЕС, драки между США и ЕС, конфликт с Китаем и т. д и т. п.Во-вторых, чётко наметившимся уход России от экономической модели, выработанной Гайдаром и его командой; немаловажны и требования вернуться к правовой оценке тех, кто рулил страной в лихие девяностые. К слову сказать, сам этот термин приводит в транс гайдаровцев. Так что самое время переходить не то, чтобы в наступление, а врукопашную.…Жаль, что Егор Тимурович не дожил до наших дней. Он бы увидел, как постлиберализм губит Европу, превращая её во что-то бесформенное, теряющее не только общечеловеческие ценности, но и человеческие корни. А уж пандемия коронавируса, наверняка, убедила бы и его в том. Яков ПРОХОРОВ , "Обзор" Категории: экономика, общество, в России Ключевые слова: Ельцин, Егор Гайдар Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1217 — статья прочитана 59 раз Комментарии