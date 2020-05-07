Королева романса Умерла известная исполнительница русских романсов Люба Назаренко 🔊 Воспроизвести



В понедельник, 4 мая, об этой утрате сообщил LRT.lt. О смерти Л.Назаренко информировал портал «Znad Wilii».



В Литве Люба Назаренко была известна как великолепная исполнительница романсов, певица, отличавшаяся неповторимым, бархатным тембром голоса, благодаря чему многие из исполняемых ею произведений звучали особенно проникновенно, чувственно и эмоционально.



Многие годы Любу Назаренко считали в Литве примадонной романсов. Певица действительно была бесконечно предана этому жанру. По её собственному признанию, романс как жанр даёт человеку возможность заглянуть в свою душу, а ведь далеко не каждый на это отваживается. Это музыка, которой покорны все возрасты и народы, считала она, ибо любовь и страсть, ненависть и тоска волнуют наши сердца во все времена.



Л.Назаренко училась в Вильнюсе, 9 лет - в Национальной школе искусств им. М.К.Чюрлёниса, позднее окончила училище им. Ю.Таллат-Кялпши, где получила профессию хормейстера и преподавателя музыки и вокала.



С детства беззаветно полюбив Вильнюс, Люба Назаренко признавалась, что лучше всего ей в Вильнюсе и надолго уезжать из него ей трудно. «В Литве мой дом, друзья, - говорила она, - а самая большая награда вовсе не деньги, а благодарность слушателей». В Литве Люба Назаренко была известна как великолепная исполнительница романсов, певица, отличавшаяся неповторимым, бархатным тембром голоса, благодаря чему многие из исполняемых ею произведений звучали особенно проникновенно, чувственно и эмоционально.Многие годы Любу Назаренко считали в Литве примадонной романсов. Певица действительно была бесконечно предана этому жанру. По её собственному признанию, романс как жанр даёт человеку возможность заглянуть в свою душу, а ведь далеко не каждый на это отваживается. Это музыка, которой покорны все возрасты и народы, считала она, ибо любовь и страсть, ненависть и тоска волнуют наши сердца во все времена.Л.Назаренко училась в Вильнюсе, 9 лет - в Национальной школе искусств им. М.К.Чюрлёниса, позднее окончила училище им. Ю.Таллат-Кялпши, где получила профессию хормейстера и преподавателя музыки и вокала.С детства беззаветно полюбив Вильнюс, Люба Назаренко признавалась, что лучше всего ей в Вильнюсе и надолго уезжать из него ей трудно. «В Литве мой дом, друзья, - говорила она, - а самая большая награда вовсе не деньги, а благодарность слушателей». "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: Люба Назаренко Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1217 — статья прочитана 54 раза Комментарии