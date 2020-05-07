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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Королева романса Умерла известная исполнительница русских романсов Люба Назаренко
В понедельник, 4 мая, об этой утрате сообщил LRT.lt. О смерти Л.Назаренко информировал портал «Znad Wilii».
В Литве Люба Назаренко была известна как великолепная исполнительница романсов, певица, отличавшаяся неповторимым, бархатным тембром голоса, благодаря чему многие из исполняемых ею произведений звучали особенно проникновенно, чувственно и эмоционально.
Многие годы Любу Назаренко считали в Литве примадонной романсов. Певица действительно была бесконечно предана этому жанру. По её собственному признанию, романс как жанр даёт человеку возможность заглянуть в свою душу, а ведь далеко не каждый на это отваживается. Это музыка, которой покорны все возрасты и народы, считала она, ибо любовь и страсть, ненависть и тоска волнуют наши сердца во все времена.
Л.Назаренко училась в Вильнюсе, 9 лет - в Национальной школе искусств им. М.К.Чюрлёниса, позднее окончила училище им. Ю.Таллат-Кялпши, где получила профессию хормейстера и преподавателя музыки и вокала.
С детства беззаветно полюбив Вильнюс, Люба Назаренко признавалась, что лучше всего ей в Вильнюсе и надолго уезжать из него ей трудно. «В Литве мой дом, друзья, - говорила она, - а самая большая награда вовсе не деньги, а благодарность слушателей».
"Обзор"
Категории: культура
Ключевые слова: Люба Назаренко
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1217
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