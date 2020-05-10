Концерты ЛГСО сезона-2020 🔊 Воспроизвести



Литовский государственный симфонический оркестр (ЛГСО) под управлением художественного руководителя и главного дирижёра маэстро Гинтараса Ринкявичюса в будущее смотрит с оптимизмом и, как мы уже сообщали, даже представил программу нового сезона.



32-й концертный сезон коллектив ЛГСО в этом году начнёт немного позднее обычного - 1 октября. О первых концертах сезона, которые пройдут в Вильнюсском Дворце конгрессов, мы сообщали в предыдущих номерах. На этот сезон ЛГСО наметил немало интересных мероприятий.



Этой осенью порадуются и любители оперы, поскольку 12 ноября ЛГСО и маэстро Г.Ринкявичюс планируют представить премьеру – в Вильнюсском Дворце конгрессов впервые в Литве прозвучит в концертном исполнении опера Дж.Пуччини «Виллисы» (итал. «Le Villi») при участии всемирно признанного тенора Эдгараса Монтвидаса, певцов Камиле Балабонайте (сопрано), Витаутаса Юозапайтиса (баритон) и Каунасского государственного хора (рук. Пятрас Бингялис). 32-й концертный сезон коллектив ЛГСО в этом году начнёт немного позднее обычного - 1 октября. О первых концертах сезона, которые пройдут в Вильнюсском Дворце конгрессов, мы сообщали в предыдущих номерах. На этот сезон ЛГСО наметил немало интересных мероприятий.Этой осенью порадуются и любители оперы, поскольку 12 ноября ЛГСО и маэстро Г.Ринкявичюс планируют представить премьеру – в Вильнюсском Дворце конгрессов впервые в Литве прозвучит в концертном исполнении опера Дж.Пуччини «Виллисы» (итал. «Le Villi») при участии всемирно признанного тенора Эдгараса Монтвидаса, певцов Камиле Балабонайте (сопрано), Витаутаса Юозапайтиса (баритон) и Каунасского государственного хора (рук. Пятрас Бингялис). Другое нерядовое событие – 29 ноября ЛГСО под управлением маэстро Г.Ринкявичюса, продолжая цикл симфоний, в одном концерте исполнит Симфонию №3 A.Брукнера и 14-ю симфонию Д.Шостаковича. В этих симфониях будут блистать самые яркие звёзды нашей оперной сцены – Асмик Григорян и Костас Сморигинас.



Билеты можно приобрести в системе «Tiketа». Литовский государственный симфонический оркестр также предлагает обменять билеты на отменённые концерты – на любые другие мероприятия оркестра, которые состоятся до 31 декабря 2020 г. Подробная информация – на сайте www.lvso.lt Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Литовский государственный симфонический оркестр Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1217 — статья прочитана 120 раз Комментарии