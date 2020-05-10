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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В пожаре погибли двое детей
По данным Департамента противопожарной защиты и спасения, сообщение о горящем доме было получено в 7 часов утра.
Дым заметила бабушка детей, которая вышла в хлев, находящийся рядом с домом. Её внуки – четырёхлетняя девочка и шестилетний мальчик - в этот момент спали в доме.
По словам пожарных, бабушка вбежала в дом, схватила детей и вынесла их на улицу, а быстро приехавшая мать ещё до прибытия пожарных повезла детей в больницу. По дороге в больницу детей переняла машина «Скорой помощи», медики пытались реанимировать малышей, но в больнице они умерли.
Пожар в доме был быстро ликвидирован. По первичным данным пожарных, он возник в ванной комнате.
«Скорее всего, было возгорание проводов, в ванной комнате был включён обогревательный котёл. Поскольку там была легковоспламеняющаяся пластиковая отделка, ядовитый дым вскоре проник в комнату, где спали дети. На весь дом огонь не распространился, пожарные потушили его за полчаса», – рассказал старший специалист Тяльшяйской службы противопожарной защиты и спасения Робертас Кавяцкас.
Детектора дыма в доме не было.
По данным департамента, за последние 10 лет в Литве при пожарах погибло 19 несовершеннолетних.
"Обзор"
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: пожар
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1217
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