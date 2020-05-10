В пожаре погибли двое детей 🔊 Воспроизвести



По данным Департамента противопожарной защиты и спасения, сообщение о горящем доме было получено в 7 часов утра.



Дым заметила бабушка детей, которая вышла в хлев, находящийся рядом с домом. Её внуки – четырёхлетняя девочка и шестилетний мальчик - в этот момент спали в доме.



По словам пожарных, бабушка вбежала в дом, схватила детей и вынесла их на улицу, а быстро приехавшая мать ещё до прибытия пожарных повезла детей в больницу. По дороге в больницу детей переняла машина «Скорой помощи», медики пытались реанимировать малышей, но в больнице они умерли.



Пожар в доме был быстро ликвидирован. По первичным данным пожарных, он возник в ванной комнате.



«Скорее всего, было возгорание проводов, в ванной комнате был включён обогревательный котёл. Поскольку там была легковоспламеняющаяся пластиковая отделка, ядовитый дым вскоре проник в комнату, где спали дети. На весь дом огонь не распространился, пожарные потушили его за полчаса», – рассказал старший специалист Тяльшяйской службы противопожарной защиты и спасения Робертас Кавяцкас.



Детектора дыма в доме не было.



По данным департамента, за последние 10 лет в Литве при пожарах погибло 19 несовершеннолетних. Во вторник утром, в деревне Плепай, что в Тяльшяйском районе Литвы возник пожар, в котором погибли двое малолетних детей.По данным Департамента противопожарной защиты и спасения, сообщение о горящем доме было получено в 7 часов утра.Дым заметила бабушка детей, которая вышла в хлев, находящийся рядом с домом. Её внуки – четырёхлетняя девочка и шестилетний мальчик - в этот момент спали в доме.По словам пожарных, бабушка вбежала в дом, схватила детей и вынесла их на улицу, а быстро приехавшая мать ещё до прибытия пожарных повезла детей в больницу. По дороге в больницу детей переняла машина «Скорой помощи», медики пытались реанимировать малышей, но в больнице они умерли.Пожар в доме был быстро ликвидирован. По первичным данным пожарных, он возник в ванной комнате.«Скорее всего, было возгорание проводов, в ванной комнате был включён обогревательный котёл. Поскольку там была легковоспламеняющаяся пластиковая отделка, ядовитый дым вскоре проник в комнату, где спали дети. На весь дом огонь не распространился, пожарные потушили его за полчаса», – рассказал старший специалист Тяльшяйской службы противопожарной защиты и спасения Робертас Кавяцкас.Детектора дыма в доме не было.По данным департамента, за последние 10 лет в Литве при пожарах погибло 19 несовершеннолетних. "Обзор" Категории: чп и криминал Ключевые слова: пожар Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1217 — статья прочитана 170 раз Комментарии