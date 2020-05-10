Как карантин повлиял на расходы 🔊 Воспроизвести «В Литве общий уровень потребления во время карантина сократился на 44%, если не считать продукты питания и предметы домашнего обихода», – таковы данные «Swedbank». По словам экономиста Нериюса Мачюлиса, несмотря на то, что в целом потребление снизилось, жители Литвы больше, чем в прошлом году, тратили на азартные игры и питание, сообщает ru.delfi.lt.



Экономист рассказал, на что жители Литвы тратят деньги во время карантина.



По словам Мачюлиса, начиная с 12-й недели года, когда ввели карантин, многие расходы резко снизились.



«С началом карантина закрыли гостиницы, кафе, СПА, салоны красоты, поэтому понятно, что никаких расходов там не было», – сказал он.



Правда, снизились не все расходы. Экономист сказал, что увеличились расходы на еду (+25%) и азартные игры (+30%). Экономист рассказал, на что жители Литвы тратят деньги во время карантина.По словам Мачюлиса, начиная с 12-й недели года, когда ввели карантин, многие расходы резко снизились.«С началом карантина закрыли гостиницы, кафе, СПА, салоны красоты, поэтому понятно, что никаких расходов там не было», – сказал он.Правда, снизились не все расходы. Экономист сказал, что увеличились расходы на еду (+25%) и азартные игры (+30%). «Покупки, которые сделаны в торговом центре, фиксируются в целом, не разделяем на продукты и товары домашнего обихода.



Поскольку люди не могли ходить в кафе и рестораны, они больше готовили дома. Кстати, они могли покупать и впрок, – рассказал Мачюлис, заметив, что выросли расходы на еду и азартные игры. - Это было отмечено во всех странах мира. Исследование показало, что, когда ты сидишь дома и никуда не можешь выйти, растёт потребление других товаров».



Экономист представил и общие данные о потреблении (без еды и товаров домашнего обихода).



Согласно этим данным, потребление в Литве и Эстонии снизилось на 44%, а в Латвии – на 30%.



Отвечая на вопрос, что обусловило тот факт, что в Латвии падение меньше, Мачюлис сказал, это связано с действующими там мерами карантина: «В Латвии они мягче, там меньше больных, страха было меньше, работали рестораны, салоны красоты, СПА. У жителей была возможность тратить деньги».



Экономист предположил, когда расходы вернутся на докарантинный уровень. По его словам, если распространение вируса приостановят, а экономическая ситуация будет развиваться в благоприятном ключе, то это произойдёт во втором полугодии этого года.



В сообщении «Swedbank» сказано, что сейчас некоторое оживление намечается в секторе одежды и обуви, который во время карантина лишился 3/4 доходов.



В первые недели карантина, когда магазины были закрыты, некоторые предлагали свои товары по интернету. В числе таких магазинов был и магазин «Ikea». Глава вильнюсского магазина Йолита Юодзявичене сказала, что в начале карантина жители Литвы покупали рабочие столы:



«В последние недели значительно вырос поток покупателей в интернете. В начале карантина люди особенно покупали мебель для оборудования рабочего места дома как для взрослых, так и для детей. По-прежнему свои дома обустраивали и новосёлы – заказывали кухонную мебель, мебель в спальни, шкафы. Покупатели брали полки, корзины и другие товары и мебель, которая помогает навести порядок в доме». ru.delfi.lt Категории: дом и быт Ключевые слова: карантин Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1217 — статья прочитана 177 раз Комментарии