Как карантин повлиял на расходы

Экономист рассказал, на что жители Литвы тратят деньги во время карантина.
По словам Мачюлиса, начиная с 12-й недели года, когда ввели карантин, многие расходы резко снизились.
«С началом карантина закрыли гостиницы, кафе, СПА, салоны красоты, поэтому понятно, что никаких расходов там не было», – сказал он.
Правда, снизились не все расходы. Экономист сказал, что увеличились расходы на еду (+25%) и азартные игры (+30%).
«Покупки, которые сделаны в торговом центре, фиксируются в целом, не разделяем на продукты и товары домашнего обихода.
Поскольку люди не могли ходить в кафе и рестораны, они больше готовили дома. Кстати, они могли покупать и впрок, – рассказал Мачюлис, заметив, что выросли расходы на еду и азартные игры. - Это было отмечено во всех странах мира. Исследование показало, что, когда ты сидишь дома и никуда не можешь выйти, растёт потребление других товаров».
Экономист представил и общие данные о потреблении (без еды и товаров домашнего обихода).
Согласно этим данным, потребление в Литве и Эстонии снизилось на 44%, а в Латвии – на 30%.
Отвечая на вопрос, что обусловило тот факт, что в Латвии падение меньше, Мачюлис сказал, это связано с действующими там мерами карантина: «В Латвии они мягче, там меньше больных, страха было меньше, работали рестораны, салоны красоты, СПА. У жителей была возможность тратить деньги».
Экономист предположил, когда расходы вернутся на докарантинный уровень. По его словам, если распространение вируса приостановят, а экономическая ситуация будет развиваться в благоприятном ключе, то это произойдёт во втором полугодии этого года.
В сообщении «Swedbank» сказано, что сейчас некоторое оживление намечается в секторе одежды и обуви, который во время карантина лишился 3/4 доходов.
В первые недели карантина, когда магазины были закрыты, некоторые предлагали свои товары по интернету. В числе таких магазинов был и магазин «Ikea». Глава вильнюсского магазина Йолита Юодзявичене сказала, что в начале карантина жители Литвы покупали рабочие столы:
«В последние недели значительно вырос поток покупателей в интернете. В начале карантина люди особенно покупали мебель для оборудования рабочего места дома как для взрослых, так и для детей. По-прежнему свои дома обустраивали и новосёлы – заказывали кухонную мебель, мебель в спальни, шкафы. Покупатели брали полки, корзины и другие товары и мебель, которая помогает навести порядок в доме».
Поскольку люди не могли ходить в кафе и рестораны, они больше готовили дома. Кстати, они могли покупать и впрок, – рассказал Мачюлис, заметив, что выросли расходы на еду и азартные игры. - Это было отмечено во всех странах мира. Исследование показало, что, когда ты сидишь дома и никуда не можешь выйти, растёт потребление других товаров».
Экономист представил и общие данные о потреблении (без еды и товаров домашнего обихода).
Согласно этим данным, потребление в Литве и Эстонии снизилось на 44%, а в Латвии – на 30%.
Отвечая на вопрос, что обусловило тот факт, что в Латвии падение меньше, Мачюлис сказал, это связано с действующими там мерами карантина: «В Латвии они мягче, там меньше больных, страха было меньше, работали рестораны, салоны красоты, СПА. У жителей была возможность тратить деньги».
Экономист предположил, когда расходы вернутся на докарантинный уровень. По его словам, если распространение вируса приостановят, а экономическая ситуация будет развиваться в благоприятном ключе, то это произойдёт во втором полугодии этого года.
В сообщении «Swedbank» сказано, что сейчас некоторое оживление намечается в секторе одежды и обуви, который во время карантина лишился 3/4 доходов.
В первые недели карантина, когда магазины были закрыты, некоторые предлагали свои товары по интернету. В числе таких магазинов был и магазин «Ikea». Глава вильнюсского магазина Йолита Юодзявичене сказала, что в начале карантина жители Литвы покупали рабочие столы:
«В последние недели значительно вырос поток покупателей в интернете. В начале карантина люди особенно покупали мебель для оборудования рабочего места дома как для взрослых, так и для детей. По-прежнему свои дома обустраивали и новосёлы – заказывали кухонную мебель, мебель в спальни, шкафы. Покупатели брали полки, корзины и другие товары и мебель, которая помогает навести порядок в доме».