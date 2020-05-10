Карантин и реновация: остановятся ли работы? 🔊 Воспроизвести В настоящее время в Литве, по данным Агентства энергоэффективности в жилом секторе (Būsto energijos taupymo agentūrа – BETA), осуществляются работы по обновлению 420 многоквартирных домов, а выполняют их около 130 предприятий строительного сектора. С 2013 г. объём реновации в стране возрос, но всё же возникает вопрос – не нарушился ли ход работ в связи с карантином?



Для выяснения этого ВЕТА был проведён опрос подрядных организаций, которые в настоящее время осуществляют наибольшее количество проектов модернизации жилого сектора. Полученные результаты отразили несколько сформировавшихся и ещё формирующихся существенных тенденций реновации.



Одна из наиболее ярких из них – увеличившееся предложение рабочей силы. Все опрошенные руководители предприятий отметили, что в настоящее время занимающиеся реновацией предприятия строительного сектора нехватки рабочей силы не ощущают. Для выяснения этого ВЕТА был проведён опрос подрядных организаций, которые в настоящее время осуществляют наибольшее количество проектов модернизации жилого сектора. Полученные результаты отразили несколько сформировавшихся и ещё формирующихся существенных тенденций реновации.Одна из наиболее ярких из них – увеличившееся предложение рабочей силы. Все опрошенные руководители предприятий отметили, что в настоящее время занимающиеся реновацией предприятия строительного сектора нехватки рабочей силы не ощущают. Другая замеченная тенденция свидетельствует о том, что большая часть проектов реновации слаженно осуществляется и в период карантина.



«Введённый в стране карантин работы по реновации не остановил – 80–90 проц. осваиваемых нами объектов «живы», и работы на них идут полным ходом. Разумеется, нам приходится принимать новые вызовы, например, если нужно заменить окна или обновить сантехнику, мы неизбежно должны войти в каждую квартиру, и хотя во время работы мы придерживаемся всех касающихся карантина рекомендаций Государственной трудовой инспекции, жильцы встречают нас с тревогой и впускать побаиваются», – рассказывает о карантинных буднях Андрюс Гудайтис, директор департамента реновации предприятия, в настоящее время осуществляющего наибольшее количество проектов реновации.



Самая сильная головная боль – логистические вызовы



Проведённый опрос вскрыл и самый острый вызов, с которым сталкиваются подрядчики, – это нехватка строительных материалов.



«Хотя реновация многоквартирных домов продолжается, отдельные работы останавливаются из-за нехватки материалов. Например, существенная часть отделочных материалов производится в Италии и Испании, странах, особенно сильно охваченных коронавирусом, поэтому заводы там закрыты из-за строгого карантина. Нарушилась и вся логистическая цепочка, поэтому, естественно, реализация отдельных проектов может несколько застопориться», – так сегодняшнюю ситуацию характеризует Витас Стульге, руководитель предприятия, в настоящее время осуществляющего 11 проектов реновации.



Представитель другого предприятия А. Гудайтис говорит, что также получил сообщение от поставщиков о том, что, возможно, на 3–4 месяца задержится доставка некоторых отделочных материалов. Поэтому для ускорения поставок нужных материалов стараются искать альтернативные варианты.



Прогнозы на будущее



«Результаты проведённого агентством опроса и сегодняшняя ситуация на рынке позволяют сделать вывод, что карантин не вызовет долговременных отрицательных последствий в сфере реновации жилья. Но всё же в краткосрочной перспективе, возможно, не удастся избежать замедления работ из-за проблем, возникающих у зарубежных поставщиков», – говорит директор ВЕТА Валюс Сербента.



BETA информирует, что в ходе осуществления Программы обновления (модернизации) многоквартирных домов с 2013 года в стране было реновировано без малого 2500 таких домов, а их инвестиции составляют около 700 млн евро. "Обзор" Категории: экономика Ключевые слова: реновация Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1217 — статья прочитана 213 раз Комментарии