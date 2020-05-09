Мы помним, за что сражались и кто победил! 🔊 Воспроизвести На вопросы газеты «Обзор» отвечает Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Литовской Республике А.И.УДАЛЬЦОВ



- Уважаемый Александр Иванович, предстоящее празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне знаменательно не только юбилейной годовщиной, но и непростой эпидемиологической ситуацией накануне этого праздника. Всё ли из задуманного ранее работникам руководимого Вами российского представительства удалось реализовать совместно с общественными организациями Литвы?



- Я хотел бы начать с самых искренних поздравлений уважаемых ветеранов, наших соотечественников с приближающимся самым дорогим для нас праздником – Днём Победы. Крепкого здоровья и долголетия вам, дорогие друзья, уверенности в правоте своего дела, заслуженного уважения и любви близких. - Я хотел бы начать с самых искренних поздравлений уважаемых ветеранов, наших соотечественников с приближающимся самым дорогим для нас праздником – Днём Победы. Крепкого здоровья и долголетия вам, дорогие друзья, уверенности в правоте своего дела, заслуженного уважения и любви близких. Действительно, 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне мы встречаем в особых условиях: сама природа бросила нам с вами вызов и, как говорится, решила проверить нас на прочность. Думаю, нет необходимости говорить об опасности нахлынувшей на человечество пандемии коронавируса: на сегодняшний день в мире им заразилось более трёх с половиной миллионов человек, около 250 000 человек погибло. Огромные цифры! Конечно, всё это сказалось на всей нашей жизни, деятельности и планах, в том числе по празднованию годовщины Великой Победы. Сегодня нужно думать не о торжествах, а о том, как преодолеть серьёзнейшую опасность с минимальными потерями. Ну а отдать должное памяти погибших в Литве советских солдат мы сможем в более скромном формате и в эти дни, а провести торжественные, праздничные мероприятия – несколько позднее. Напомню: в нашей стране весь 2020-й год объявлен годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.



- Задолго до Дня Победы представители российского посольства начали проводить встречи (как небольшими группами – до начала карантина, так и с отдельными лицами) с бывшими фронтовиками, бывшими блокадниками и малолетними узниками фашистских концлагерей, вручая юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». О чём чаще всего говорили участники таких встреч?



- Для нас это событие – вручение юбилейных медалей – очень важная, ответственная миссия. Кроме того, это уникальная возможность для меня и моих коллег лично пообщаться со многими живущими в Литве ветеранами Великой Отечественной войны. Это очень трогательные, тёплые встречи, во время которых ветераны рассказывают нам о своём ратном пути, о боевых товарищах, о тех испытаниях, через которые им пришлось пройти, о том, как они живут сейчас. Некоторым из награждённых уже за 100 лет (!), им есть о чём поведать нам и будущим поколениям.



Ветераны признаются, что с нетерпением ждали годовщину Великой Победы, для них это – священная дата, истинный, светлый праздник. Напомню: в Литве юбилейной медалью награждено около 1300 ветеранов войны, узников концлагерей, блокадников Ленинграда, тружеников тыла. Я от души поздравляю всех их с этой высокой и заслуженной наградой!



- В марте организаторам акции «Бессмертный полк» на территории Литвы пришлось столкнуться, назовём это так, с особо пристальным вниманием со стороны литовских правоохранительных органов, а житель Клайпеды Алексей Грейчюс до сих пор находится в камере предварительного заключения. Как Вы могли бы прокомментировать эти случаи, в частности, и отношение к акции «Бессмертный полк» в Литве в целом?



- Иначе, как политическим преследованием такую порочную практику назвать нельзя. В последнее время вездесущий Департамент государственной безопасности перешёл к открытой травле активистов из числа российских соотечественников и инакомыслящих. Право на собственное мнение, жизненную позицию, свободу мысли и совести становится в Литве редкой привилегией. Другими словами, к годовщине Победы, как видно, готовимся не только мы. Хочу в этой связи ещё раз повторить, что такая провокационная деятельность литовских властей не может остаться без последствий.



- Вам как историку по образованию наверняка близка тема предыстории Второй мировой войны, и Вам есть что сказать по поводу прозвучавших не так давно в Евросоюзе заявлений о том, что Советский Союз ничуть не меньше гитлеровской Германии виновен в развязывании самой кровавой в истории человечества войны.



- Думаю, позиция России по этому вопросу хорошо известна, но всё же повторю её главные позиции.



Ответственность за развязывание Второй мировой войны несут государства-агрессоры, члены Тройственного союза, и в первую очередь – гитлеровская Германия. Это ясно и чётко указано в документах Нюрнбергского международного трибунала, который в международно-правовом отношении подвёл итоги войны.



Развязыванию войны в немалой степени способствовали западные державы – Великобритания, Франция и США, – которые немало сделали для перевооружения Германии и создания



в этой стране мощной военной машины. Англо-французская политика умиротворения, а её кульминацией стало Мюнхенское соглашение 29-30 сентября 1938 г.,



не позволила создать в Европе систему коллективной безопасности. Примиренческая позиция Лондона и Парижа обрекла на поражение республиканскую Испанию, позволила гитлеровцам осуществить аншлюс Австрии, расчленить и уничтожить Чехо­словакию.



В 1930-е годы СССР был единственной европейской державой, которая противостояла фашизму и милитаризму: в Европе и на Дальнем Востоке. Об этом наглядно свидетельствует советская военная поддержка республиканской Испании, Китая, Монголии, готовность СССР защищать Чехословакию.



Советский Союз не был заинтересован в войне, всеми силами старался её предотвратить, когда же стало ясно, что война неизбежна, – принял меры для того, чтобы отвести угрозу войны от своих границ. Именно этой цели отвечал пакт о ненападении с Германией.



Ревизия итогов Нюрнбергского процесса, к сожалению, происходит в наши дни путём обеления преступной деятельности в годы Второй мировой войны гитлеровских пособников, которых в некоторых странах изображают в качестве борцов за национальную независимость. Мы сталкиваемся с элементарной подменой понятий, попыткой героизировать коллаборационистов и очернить тех, кого чествовали как освободителей. Это, в частности, происходит в странах Прибалтики и на Украине. Подобные действия, осуществляемые при прямой поддержке официальных властей, следует расценивать как идущие вразрез с решениями Нюрнберга и подрывающие основы международного права.



- Каждое новое поколение, как правило, не очень интересуется делами старины глубокой, а в наше время, когда официальная трактовка исторических событий в ряде стран далеко не всегда совпадает с реальным жизненным опытом представителей предыдущих поколений, обращение к истории на семейном уровне становится особенно важным и актуальным. Что Вы можете сказать об этом уже не в качестве посла, а в качестве дедушки?



- Я не только дед, – у меня четыре внучки и один внук, – но и историк по первоначальному образованию: я закончил исторический факультет МГУ, а впоследствии – Дипломатическую академию. Действительно, знание и понимание прошлого своей страны, её окружения и мира в целом становится сегодня не только мировоззренческим явлением, но, к сожалению, и предметом политических столк­новений.



Мы видим, что сейчас не только политики, но и страны, международные структуры, руководствуясь конъюнктурными политическими соображениями, взялись за ревизию целых исторических этапов, среди которых оказалась Вторая мировая война. Объявив Советский Союз наравне с фашистской Германией её главным виновником, наклеив ярлык «оккупантов» на советских воинов-освободителей и начав героизировать пособников нацистов, эти псевдоисторики бросили вызов здравому смыслу и памяти миллионов людей, отдавших свои жизни борьбе с фашистской чумой. У данных политических дельцов в ход идут искажение фактов, подмена понятий, проявление человеческой подлости и презрение к очевидным фактам, относительно итогов войны и, прежде всего, решений Нюрнбергского трибунала.



Вы правы в том, что в наши дни значительно возрастает значение разъяснения и воспитания молодёжи в духе исторической правды, подключения её к осознанному и грамотному отстаиванию наших принципов и подходов к оценке собственного прошлого. И начинать это нужно уже в семье, в школе. Кстати, замечу, что в последние годы в торжествах в нашей стране по случаю Дня Победы принимает участие всё большее количество молодых жителей России, которые, в частности, активно подключились к движению «Бессмертный полк». А в нём, отмечу, задействовано только в России более 10 миллионов человек.



- Жизнь нынче быстро вносит коррективы в уже существующие планы. Но всё же хотелось бы услышать от Вас, как представители посольства и активисты общественных организаций предполагают отпраздновать 75-летие Великой Победы в Вильнюсе и будет ли парад Победы в Москве?



- Пандемия коронавируса сказалась, естественно, и на планируемых торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как вы знаете, решением Президента России В.Путина в связи с эпидемией COVID-19 военный парад на Красной площади перенесён на более поздний срок. Это совершенно обоснованный и мудрый шаг, который с пониманием воспринят и ветеранами, и населением нашей страны. Всем понятно, что в данный момент никто не вправе подвергать в майские дни опасности миллионы россиян, которые традиционно участвуют в массовых мероприятиях по всей территории Российской Федерации, – а это и военные парады, шествия «Бессмертного полка», концерты, гулянья, встречи с ветеранами и т.д. Все эти акции, безусловно, состоятся как в Москве и многих городах России, так и в других частях света, там, где помнят, что произошло 75 лет назад, помнят, кто и за что сражался, и кто победил.



Что касается наших намерений и планов здесь, на территории Литвы, то мы, несомненно, учитываем продолжающийся в стране карантин, который продлится как минимум до 11 мая. Как мы понимаем, с учётом этого ветеранские организации массовых акций 8 и 9 мая не планируют. Из этого исходим и мы. Тем не менее, праздничные и памятные акции, связанные с юбилеем Победы, мы проводим уже несколько месяцев. Прежде всего, это церемонии вручения юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в различных литовских городах. Этот процесс продолжится и в последующие месяцы. В последние полтора месяца дипломаты Посольства и Генконсульства в Клайпеде посетили более 100 мест захоронения советских воинов, где возложили цветы, провели уборку и зафиксировали состояние объектов. В соответствии со сложившейся практикой мы побываем 9 мая почти в 40 городах и населённых пунктах, где отдадим дань памяти воинам-освободителям. Наконец, впереди у нас и дружеские встречи с участниками войны, «круглые столы», конференции и выставки, посвящённые итогам войны. "Обзор" Категории: история Ключевые слова: Удальцов, Память о Великой Отечественной войне Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1217 — статья прочитана 184 раза Комментарии