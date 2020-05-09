|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Дорогие ветераны, Сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
В этот день мы с болью вспоминаем тех, кто погиб на полях сражений, умер от фронтовых ран, кто не дожил до нашей Победы.
Честь вам и слава вам, наши герои!
Белорусская земля первой приняла на себя удар фашистской агрессии и дала ей достойный отпор. За свободу и независимость наша страна заплатила огромную цену, понеся колоссальные потери. Для каждого белоруса священна память о мужестве бойцов, защищавших родную землю с оружием в руках, и самоотверженном труде работников тыла.
Дорогие ветераны!
Вы выстояли, сумели сохранить веру и достоинство, освободили мир от нацизма. Мы склоняем головы перед вашим беспримерным подвигом. Наш долг сберечь и передать будущим поколениям мирное небо над головой.
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья и бодрого настроения! Пусть ваша жизнь будет наполнена заботой и любовью родных!
С праздником вас! С Днём Великой Победы!
С уважением
Валерий БАРАНОВСКИЙ,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Литовской Республике
"Обзор"
Ключевые слова: Память о Великой Отечественной войне, Валерий Барановский
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1217
Комментарии
Екатерина
9 мая, 09:46
#
—
Поисоединяюсь. Сегодня празднуется истинный День Победы 9-е Мая.
ответить
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|