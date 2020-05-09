Дорогие ветераны, Сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! 🔊 Воспроизвести



В этот день мы с болью вспоминаем тех, кто погиб на полях сражений, умер от фронтовых ран, кто не дожил до нашей Победы.



Честь вам и слава вам, наши герои!



Белорусская земля первой приняла на себя удар фашистской агрессии и дала ей достойный отпор. За свободу и независимость наша страна заплатила огромную цену, понеся колоссальные потери. Для каждого белоруса священна память о мужестве бойцов, защищавших родную землю с оружием в руках, и самоотверженном труде работников тыла.



Дорогие ветераны!



Вы выстояли, сумели сохранить веру и достоинство, освободили мир от нацизма. Мы склоняем головы перед вашим беспримерным подвигом. Наш долг сберечь и передать будущим поколениям мирное небо над головой.



От всего сердца желаю вам крепкого здоровья и бодрого настроения! Пусть ваша жизнь будет наполнена заботой и любовью родных!



С праздником вас! С Днём Великой Победы!



С уважением



Валерий БАРАНОВСКИЙ,



Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Литовской Республике Эта Победа всегда будет символом величия подвига наших отцов, дедов и прадедов, проявивших беспримерную храбрость и патриотизм в период суровых испытаний. И в то же время это наша история, каждая страница которой наполнена страданиями, борьбой и утратами.В этот день мы с болью вспоминаем тех, кто погиб на полях сражений, умер от фронтовых ран, кто не дожил до нашей Победы.Честь вам и слава вам, наши герои!Белорусская земля первой приняла на себя удар фашистской агрессии и дала ей достойный отпор. За свободу и независимость наша страна заплатила огромную цену, понеся колоссальные потери. Для каждого белоруса священна память о мужестве бойцов, защищавших родную землю с оружием в руках, и самоотверженном труде работников тыла.Дорогие ветераны!Вы выстояли, сумели сохранить веру и достоинство, освободили мир от нацизма. Мы склоняем головы перед вашим беспримерным подвигом. Наш долг сберечь и передать будущим поколениям мирное небо над головой.От всего сердца желаю вам крепкого здоровья и бодрого настроения! Пусть ваша жизнь будет наполнена заботой и любовью родных!С праздником вас! С Днём Великой Победы!С уважениемВалерий БАРАНОВСКИЙ,Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Литовской Республике "Обзор" Категории: общество, история Ключевые слова: Память о Великой Отечественной войне, Валерий Барановский Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1217 — статья прочитана 171 раз Комментарии