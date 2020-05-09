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Дорогие ветераны, Сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

Эта Победа всегда будет символом величия подвига наших отцов, дедов и прадедов, проявивших беспримерную храбрость и патриотизм в период суровых испытаний. И в то же время это наша история, каждая страница которой наполнена страданиями, борьбой и утратами.

В этот день мы с болью вспоминаем тех, кто погиб на полях сражений, умер от фронтовых ран, кто не дожил до нашей Победы.

Честь вам и слава вам, наши герои!

Белорусская земля первой приняла на себя удар фашистской агрессии и дала ей достойный отпор. За свободу и независимость наша страна заплатила огромную цену, понеся колоссальные потери. Для каждого белоруса священна память о мужестве бойцов, защищавших родную землю с оружием в руках, и самоотверженном труде работников тыла.

Дорогие ветераны!

Вы выстояли, сумели сохранить веру и достоинство, освободили мир от нацизма. Мы склоняем головы перед вашим беспримерным подвигом. Наш долг сберечь и передать будущим поколениям мирное небо над головой.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья и бодрого настроения! Пусть ваша жизнь будет наполнена заботой и любовью родных!

С праздником вас! С Днём Великой Победы!

С уважением

Валерий БАРАНОВСКИЙ,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Литовской Республике
"Обзор"
Категории: общество, история
Ключевые слова: Память о Великой Отечественной войне, Валерий Барановский
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1217
статья прочитана 171 раз
добавлена сегодня, 9 мая, 09:00

Комментарии

Екатерина
9 мая, 09:46
#
Поисоединяюсь. Сегодня празднуется истинный День Победы 9-е Мая.
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