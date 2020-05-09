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Уважаемые ветераны! Дорогие друзья!

Мы отмечаем с вами 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, чествуем мужество и стойкость миллионов людей, которые, пройдя через невообразимые страдания и лишения, испытав на себе ужас трагедии, охватившей весь мир, отстояли свободу, достоинство, само право на жизнь. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но память о Великой Победе не меркнет в наших сердцах.

Мы хорошо помним, какой ценой досталась нам Великая Победа – свою жизнь за неё отдали более 27 миллионов советских граждан. Только в боях за освобождение Литвы погибло около 80 тысяч советских солдат, останки которых покоятся более чем в трёхстах братских могилах. На территории этой страны захоронено также около 220 тысяч военнопленных из Советского Союза. Как всегда, мы посетим 9 мая десятки воинских кладбищ.
Мы хорошо помним, что в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками сражались представители всех национальностей СССР. В составе Красной Армии воевало около 150 тысяч литовцев. Славный путь прошла 16-я Литовская стрелковая дивизия. Только за участие в боях за освобождение города Клайпеды в январе 1945 года около 14 тысяч бойцов дивизии были награждены орденами и медалями, а двенадцати было присвоено звание Героя Советского Союза.

Нам выпала честь вручать сотням проживающих в Литве ветеранов войны, бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей и жителям блокадного Ленинграда учреждённую Президентом Российской Федерации В.В.Путиным юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Хочется от всей души поздравить всех награждённых и пожелать им бодрости духа и крепкого здоровья.

Отмечая юбилей, мы отчётливо видим, что сегодня подвиг народа, спасшего мир от фашистской чумы, истребления, ужасов Холокоста, пытаются перечеркнуть, исказить события и итоги Второй мировой войны, предать забвению подлинных героев, умалить решающий вклад в Победу Советского Союза. Наша позиция остаётся неизменной: с юридической точки зрения завершил войну Нюрнбергский процесс, а попытки подменить или размыть его решения, оправдать или

героизировать нацизм и его пособников подрывают основы международного права.

Наш долг и почётная миссия – сохранить светлую память о подлинных героях, передать будущим поколениям правду об этой страшной войне и Великой Победе, о тех, кто сражался в боях, трудился в тылу и ковал оружие Победы, кто страдал в блокадном Ленинграде, прошёл ужас концлагерей.

С Днём Победы!

Александр УДАЛЬЦОВ,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Литовской Республике
"Обзор"
Категории: общество
Ключевые слова: 9 мая, Удальцов, Память о Великой Отечественной войне
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1217
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добавлена сегодня, 9 мая, 08:30

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