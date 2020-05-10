Проверили популяцию 🔊 Воспроизвести



В минувшие длинные выходные, с 1 по 3 мая, в соответствии с решением Министерства здравоохранения Литвы в Вильнюсе на коронавирус проверили 3000 желающих жителей, независимо от того, есть ли у них симптомы вируса или нет.



В конце прошлой недели столичное самоуправление призвало желающих горожан регистрироваться в интернете по адресу: https://bit.ly/registruojuosi-Vilnius.



Желающие пройти тестирование должны были заполнить анкету и зарегистрироваться, после чего по электронной почте получить уникальный код, с которым можно было зарегистрироваться непосредственно уже на проверку по номеру телефона 1808 (консультантам надо было сказать, есть ли симптомы). И уже после этого тестируемым сообщали время и место сдачи анализа в одном из мобильных пунктов. В конце прошлой недели столичное самоуправление призвало желающих горожан регистрироваться в интернете по адресу: https://bit.ly/registruojuosi-Vilnius.Желающие пройти тестирование должны были заполнить анкету и зарегистрироваться, после чего по электронной почте получить уникальный код, с которым можно было зарегистрироваться непосредственно уже на проверку по номеру телефона 1808 (консультантам надо было сказать, есть ли симптомы). И уже после этого тестируемым сообщали время и место сдачи анализа в одном из мобильных пунктов. Один код действовал в отношении только одного человека, не распространялся на других лиц, например, членов семьи.



«Это исследование популяции, проводимое Министерством здравоохранения. Его цель – исследовать случайных людей и оценить степень распространения коронавируса в стране», - говорится в сообщении пресс-службы Вильнюсского городского само­управления.



К слову, почему-то именно это слово – популяция – полюбилось в последнее время нашим чиновникам, хотя оно очень многим кажется взятым из мира животных. Между тем популяция (от лат. populatio – население) – это совокупность организмов одного вида, длительное время обитающих на одной территории (занимающих определённый ареал) и частично или полностью изолированных от особей других таких же групп. Этот термин используется в различных разделах биологии, экологии, демографии, медицине и психометрике.



Насчёт изолированности, конечно, большой вопрос, а так мы, как выясняется, полностью отвечаем критериям популяции. И наверняка ещё не раз встретим это слово, поскольку уже в ближайшем будущем Минздрав планирует вновь предложить такие проверки всем желающим, включая и тех, у кого нет никаких симптомов. Поэтому тем, кто не смог провериться в минувшие выходные, беспокоиться не стоит: подобные обследования будут проводиться и в будущем. "Обзор" Категории: здоровье Ключевые слова: коронавирус Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1217 — статья прочитана 111 раз Комментарии