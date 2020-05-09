Третьего не дано… 🔊 Воспроизвести



Мне всё чаще вспоминаются слова автора одного из многомиллионных сообщений в социальных сетях.



Он поместил фотографию, на которой гитлеровский солдат из винтовки с расстояния буквально в пару шагов стреляет в затылок матери, пытающейся укрыть своим телом ребёнка, крепко прижимая его к себе.



А под фотографией безымянный автор написал, что даже сейчас, спустя почти восемь десятилетий с того момента, как прозвучал тот выстрел, каждый из нас делает выбор: заявить, что это не моя война и встать за спиной у фашиста, собирающегося спустить курок и одной пулей прервать две жизни, или встать плечом к плечу с советским солдатом, увековеченным в бронзе в берлинском Трептов-парке.



Третьего не дано: или вы молча соглашаетесь с изуверами в человеческом обличье, или же выступаете против того, чтобы людей безнаказанно убивали, пусть даже под самыми благовидными предлогами. Он поместил фотографию, на которой гитлеровский солдат из винтовки с расстояния буквально в пару шагов стреляет в затылок матери, пытающейся укрыть своим телом ребёнка, крепко прижимая его к себе.А под фотографией безымянный автор написал, что даже сейчас, спустя почти восемь десятилетий с того момента, как прозвучал тот выстрел, каждый из нас делает выбор: заявить, что это не моя война и встать за спиной у фашиста, собирающегося спустить курок и одной пулей прервать две жизни, или встать плечом к плечу с советским солдатом, увековеченным в бронзе в берлинском Трептов-парке.Третьего не дано: или вы молча соглашаетесь с изуверами в человеческом обличье, или же выступаете против того, чтобы людей безнаказанно убивали, пусть даже под самыми благовидными предлогами.



Делают они это по разным причинам. Кому-то не нравится напоминание наследников советских солдат, освобождавших Европу от коричневой чумы, о том, что в стройных рядах гитлеровцев шли представители очень многих стран так называемого цивилизованного мира. Поэтому лучше как можно быстрее забыть об этой истории, а заодно и о тех, кто стрелял женщинам в затылок, кто сжигал заживо совсем маленьких детей.



Кто-то с комсомольским задором убеждает, что стоящий в Трептов-парке солдат был таким же страшным для человечества, как и тот гитлеровец, готовый нажать на курок. И что они оба – спаситель и убийца – одинаково виноваты перед нами, нынешними святыми, вершащими над мёртвыми суд, скорый и бесчестный.



На это есть своя причина: в другие времена из уст таких вершителей, стремящихся подняться как можно быстрее и как можно выше по карьерной лестнице, звучали совсем иные песни, а этого ой как не хочется вспоминать нынче.



Такие считают, что, если отвернуться, то фашист не нажмёт на курок, не размозжит голову младенцу, не отправит миллионы людей в газовую камеру.



Впрочем, почему обязательно брать примеры только из далёкого прошлого? Сегодня, к сожалению, хватает и свежих примеров, к которым политические песнопевцы относятся точно так же: отвернулись - и как будто бы никто уже и не нажимает на курок где-то там, далеко…



Вот только выбор приходится делать всегда. И по отношению к событиям почти восьмидесятилетней давности тоже.



И, наверное, выбор, в первую очередь, нужно сделать как раз между ними – гитлеровцем, стреляющим в женщину-мать, или солдатом в Трептов-парке.



Согласен, что сделать сегодня такой выбор не так уж просто, поскольку хватает тех, кто старательно делает вид, что будто бы сам верит в человечность Третьего рейха. Нет, конечно, до подобного они ещё не договорились, но ведь ещё не вечер…Делают они это по разным причинам. Кому-то не нравится напоминание наследников советских солдат, освобождавших Европу от коричневой чумы, о том, что в стройных рядах гитлеровцев шли представители очень многих стран так называемого цивилизованного мира. Поэтому лучше как можно быстрее забыть об этой истории, а заодно и о тех, кто стрелял женщинам в затылок, кто сжигал заживо совсем маленьких детей.Кто-то с комсомольским задором убеждает, что стоящий в Трептов-парке солдат был таким же страшным для человечества, как и тот гитлеровец, готовый нажать на курок. И что они оба – спаситель и убийца – одинаково виноваты перед нами, нынешними святыми, вершащими над мёртвыми суд, скорый и бесчестный.На это есть своя причина: в другие времена из уст таких вершителей, стремящихся подняться как можно быстрее и как можно выше по карьерной лестнице, звучали совсем иные песни, а этого ой как не хочется вспоминать нынче.Такие считают, что, если отвернуться, то фашист не нажмёт на курок, не размозжит голову младенцу, не отправит миллионы людей в газовую камеру.Впрочем, почему обязательно брать примеры только из далёкого прошлого? Сегодня, к сожалению, хватает и свежих примеров, к которым политические песнопевцы относятся точно так же: отвернулись - и как будто бы никто уже и не нажимает на курок где-то там, далеко…Вот только выбор приходится делать всегда. И по отношению к событиям почти восьмидесятилетней давности тоже.И, наверное, выбор, в первую очередь, нужно сделать как раз между ними – гитлеровцем, стреляющим в женщину-мать, или солдатом в Трептов-парке. Александр ШАХОВ , "Обзор" Категории: история Ключевые слова: Трептов-парк, Память о Великой Отечественной войне Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1217 — статья прочитана 163 раза Комментарии