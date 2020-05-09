Мне всё чаще вспоминаются слова автора одного из многомиллионных сообщений в социальных сетях.
Он поместил фотографию, на которой гитлеровский солдат из винтовки с расстояния буквально в пару шагов стреляет в затылок матери, пытающейся укрыть своим телом ребёнка, крепко прижимая его к себе.
А под фотографией безымянный автор написал, что даже сейчас, спустя почти восемь десятилетий с того момента, как прозвучал тот выстрел, каждый из нас делает выбор: заявить, что это не моя война и встать за спиной у фашиста, собирающегося спустить курок и одной пулей прервать две жизни, или встать плечом к плечу с советским солдатом, увековеченным в бронзе в берлинском Трептов-парке.
Третьего не дано: или вы молча соглашаетесь с изуверами в человеческом обличье, или же выступаете против того, чтобы людей безнаказанно убивали, пусть даже под самыми благовидными предлогами.
Согласен, что сделать сегодня такой выбор не так уж просто, поскольку хватает тех, кто старательно делает вид, что будто бы сам верит в человечность Третьего рейха. Нет, конечно, до подобного они ещё не договорились, но ведь ещё не вечер…
Делают они это по разным причинам. Кому-то не нравится напоминание наследников советских солдат, освобождавших Европу от коричневой чумы, о том, что в стройных рядах гитлеровцев шли представители очень многих стран так называемого цивилизованного мира. Поэтому лучше как можно быстрее забыть об этой истории, а заодно и о тех, кто стрелял женщинам в затылок, кто сжигал заживо совсем маленьких детей.
Кто-то с комсомольским задором убеждает, что стоящий в Трептов-парке солдат был таким же страшным для человечества, как и тот гитлеровец, готовый нажать на курок. И что они оба – спаситель и убийца – одинаково виноваты перед нами, нынешними святыми, вершащими над мёртвыми суд, скорый и бесчестный.
На это есть своя причина: в другие времена из уст таких вершителей, стремящихся подняться как можно быстрее и как можно выше по карьерной лестнице, звучали совсем иные песни, а этого ой как не хочется вспоминать нынче.
Такие считают, что, если отвернуться, то фашист не нажмёт на курок, не размозжит голову младенцу, не отправит миллионы людей в газовую камеру.
Впрочем, почему обязательно брать примеры только из далёкого прошлого? Сегодня, к сожалению, хватает и свежих примеров, к которым политические песнопевцы относятся точно так же: отвернулись - и как будто бы никто уже и не нажимает на курок где-то там, далеко…
Вот только выбор приходится делать всегда. И по отношению к событиям почти восьмидесятилетней давности тоже.
И, наверное, выбор, в первую очередь, нужно сделать как раз между ними – гитлеровцем, стреляющим в женщину-мать, или солдатом в Трептов-парке.
Делают они это по разным причинам. Кому-то не нравится напоминание наследников советских солдат, освобождавших Европу от коричневой чумы, о том, что в стройных рядах гитлеровцев шли представители очень многих стран так называемого цивилизованного мира. Поэтому лучше как можно быстрее забыть об этой истории, а заодно и о тех, кто стрелял женщинам в затылок, кто сжигал заживо совсем маленьких детей.
Кто-то с комсомольским задором убеждает, что стоящий в Трептов-парке солдат был таким же страшным для человечества, как и тот гитлеровец, готовый нажать на курок. И что они оба – спаситель и убийца – одинаково виноваты перед нами, нынешними святыми, вершащими над мёртвыми суд, скорый и бесчестный.
На это есть своя причина: в другие времена из уст таких вершителей, стремящихся подняться как можно быстрее и как можно выше по карьерной лестнице, звучали совсем иные песни, а этого ой как не хочется вспоминать нынче.
Такие считают, что, если отвернуться, то фашист не нажмёт на курок, не размозжит голову младенцу, не отправит миллионы людей в газовую камеру.
Впрочем, почему обязательно брать примеры только из далёкого прошлого? Сегодня, к сожалению, хватает и свежих примеров, к которым политические песнопевцы относятся точно так же: отвернулись - и как будто бы никто уже и не нажимает на курок где-то там, далеко…
Вот только выбор приходится делать всегда. И по отношению к событиям почти восьмидесятилетней давности тоже.
И, наверное, выбор, в первую очередь, нужно сделать как раз между ними – гитлеровцем, стреляющим в женщину-мать, или солдатом в Трептов-парке.