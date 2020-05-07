Власти Чехии предложили России уладить отношения 🔊 Воспроизвести Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек



Чехия захотела нормализовать отношения с Россией после инцидента с памятником маршалу Коневу в Праге. Для этого МИД республики направил по дипломатическим каналам российской стороне предложение урегулировать споры. Об этом заявил глава ведомства Томаш Петржичек в ходе выступления перед депутатами чешского парламента, сообщает



— Это первое формальное предложение такого характера, сделанное между обеими сторонами, — подчеркнул Петржичек.



По его словам, Россия пока не дала ответа, однако в СМИ заявляла, что готова к урегулированию конфликта. Чехия захотела нормализовать отношения с Россией после инцидента с памятником маршалу Коневу в Праге. Для этого МИД республики направил по дипломатическим каналам российской стороне предложение урегулировать споры. Об этом заявил глава ведомства Томаш Петржичек в ходе выступления перед депутатами чешского парламента, сообщает ЛАЙФ — Это первое формальное предложение такого характера, сделанное между обеими сторонами, — подчеркнул Петржичек.По его словам, Россия пока не дала ответа, однако в СМИ заявляла, что готова к урегулированию конфликта. При этом глава чешского МИД добавил, что подобные консультации являются стандартным механизмом, предусмотренным дружескими соглашениями о сотрудничестве между странами.



Также Петржичек отверг обвинения в том, что Чехия нарушила обязательства по действующим договорам с РФ.



Напомним, в качестве исторического напоминания о спасении Праги от разрушения немецко-фашистскими захватчиками при её освобождении в 1945 году на городской площади Интербригады 9 мая 1980 года торжественно открыли памятник Ивану Коневу. 3 апреля текущего года группа людей скинула статую с постамента при помощи крана и канатов, были сбиты памятные надписи. СКР ответил на снос памятника уголовным делом. Речь идёт о преступлении, предусмотренном статьёй "Осквернение символов воинской славы России, совершённое публично".



Министр обороны РФ Сергей Шойгу написал письмо чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать России снесённый памятник. Руководитель отдела коммуникаций Минобороны Чехии ответил, что это невозможно, так как изваяние является собственностью района.



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Глава МИД Чехии Томаш Петршичек в ночь на среду попал в аварию, машина такси, на которой он возвращался домой, врезалась в припаркованный автомобиль, водитель такси погиб, министр не пострадал, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштёва.



"Инцидент произошел в районе Нусельской улицы неподалеку от центра Праги около 4 часов утра среды. Машина такси, ехавшая на небольшой скорости, врезалась в припаркованный автомобиль. Судя по всему, у 62-летнего водителя такси произошла остановка сердца. Попытки оперативно прибывших медиков оживить его не увенчались успехом. Никто иной в данной аварии не пострадал", - сказала Сиржиштёва.



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Глава Службы безопасности и информации (контрразведки) Чехии Михал Коуделка не смог подтвердить утверждения местного еженедельника Respekt о прибытии в страну сотрудника российских спецслужб с дипломатическим паспортом, который якобы привез яд рицин для отравления политиков, связанных со сносом памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Как сообщило издание Denik N, в среду он выступил перед членами комитета по безопасности Палаты депутатов (нижней палаты чешского парламента).



Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал такие утверждения немыслимыми, отметив, что никто "в здравом уме" не поверит в подобные измышления.



Подтверждения этой информации, как следует из сообщения портала, представлено не было. По словам одного из неназванных членов комитета, которые привел портал, во время полуторачасового заседания Коуделка рассказал, что в Чехию действительно прибыл российский дипломат, который, как он считает, якобы может представлять угрозу для пражских муниципальных политиков. Однако высылать его из страны не планируется, поскольку никаких прямых улик в отношении него нет.



Участники заседания, в котором принимали участие вице-премьер, глава МВД Чехии Ян Гамачек и начальник полиции страны Ян Швейдар, посчитали действия контрразведки адекватными и выразили ведомству свою поддержку. life.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: памятник, МИД, Чехия, Прага, Конев — статья прочитана 129 раз Комментарии