Growmore Group намерена приобрести литовский банк Medicinos bankas 🔊 Воспроизвести



Предприниматель из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Нитин Шильке, владеющий инвестиционно-финансовой группой Growmore Group, хочет приобрести 100% акаций банка литовского капитала Medicinos bankas.



Сделку, стоимость которой не разглашается, еще должен одобрить Банк Литвы (Центробанк) и Комиссия, обеспечивающая координацию охраны важных для нацбезопасности объектов. В данный момент 89,91% этого банка принадлежат Констатинасу Каросасу, 9,87% – компании Western Petroleum, 0,22% – предпринимателю Витянису Расутису.



"Эта покупка является стратегическим шагом Growmore Group в создании бизнес-конгломерата широкого спектра финансовых услуг, который в данный момент действует в ОАЭ, Великобритании, Швейцарии, Индии и в других странах", – отметил Н. Шельке в пресс-релизе. Предприниматель из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Нитин Шильке, владеющий инвестиционно-финансовой группой Growmore Group, хочет приобрести 100% акаций банка литовского капитала Medicinos bankas.Сделку, стоимость которой не разглашается, еще должен одобрить Банк Литвы (Центробанк) и Комиссия, обеспечивающая координацию охраны важных для нацбезопасности объектов. В данный момент 89,91% этого банка принадлежат Констатинасу Каросасу, 9,87% – компании Western Petroleum, 0,22% – предпринимателю Витянису Расутису."Эта покупка является стратегическим шагом Growmore Group в создании бизнес-конгломерата широкого спектра финансовых услуг, который в данный момент действует в ОАЭ, Великобритании, Швейцарии, Индии и в других странах", – отметил Н. Шельке в пресс-релизе. По его словам, предоставляя финансовые услуги на конкурентном литовском рынке, обладающем большим потенциалом, Medicinos bankas обладает твердой базой капитала и в последнее время стабильно растет.



"В ближайшее время мы не планируем радикальных изменений стратегии банка, однако надеемся повысить ценность услуг для клиентов и усилить долю цифрового банкинга", – отметил Н. Шельке.



Он отметил, что банк и далее будет ориентироваться на малый и средний бизнес, финансирование сельскохозяйственного сектора и частный банкинг, используя 51 подразделение во всей Литве.



В сделке продавца представляли финансовые консультанты Deloitte и советники TGS Baltic, а покупателя – EY и Sorainen.



По данным аудита, в прошлом году банк Medicinos bankas заработал 3,99 млн евро чистой прибыли – на 64% больше, чем в 2018 году. В конце 2019 года активы банка составили 356 млн евро, кредитный портфель за год вырос на 20% до 204 млн евро, портфель вкладов вырос на 8% до 301 млн евро.



Показатель достаточности капитала банка в конце 2019 года достигал 17,63%. BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: покупка, Medicinos bankas, Growmore Group География: Литва — статья прочитана 161 раз Комментарии