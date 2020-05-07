В сейме Литвы – новый проект об историческом ревизионизме России 🔊 Воспроизвести



В литовском парламенте инициируется еще одна резолюция о причинах Второй мировой войны и осуществляемого Россией исторического ревизионизма.



Седьмого апреля сходную резолюцию депутаты приняли по предложению министра иностранных дел Линаса Линкявичюса. Сейчас новую резолюцию инициируют члены сейма: Арунас Гумуляускас от правящих "аграриев", консерватор Эмануэлис Зингерис, либера Викторая Чмилите-Нельсен.



"Эта резолюция гораздо шире", – заявил в среду BNS А. Гумуляускас.



"Она отвечает на множество заботящих вопросов: об оккупации, ходе войны, проблематике военных преступлений", – сказал депутат.



Он утверждает, что резолюция Л. Линкявичюса больше предназначалась внешней политике, а предлагаемая ими – литовской общественности. В литовском парламенте инициируется еще одна резолюция о причинах Второй мировой войны и осуществляемого Россией исторического ревизионизма.Седьмого апреля сходную резолюцию депутаты приняли по предложению министра иностранных дел Линаса Линкявичюса. Сейчас новую резолюцию инициируют члены сейма: Арунас Гумуляускас от правящих "аграриев", консерватор Эмануэлис Зингерис, либера Викторая Чмилите-Нельсен."Эта резолюция гораздо шире", – заявил в среду BNS А. Гумуляускас."Она отвечает на множество заботящих вопросов: об оккупации, ходе войны, проблематике военных преступлений", – сказал депутат.Он утверждает, что резолюция Л. Линкявичюса больше предназначалась внешней политике, а предлагаемая ими – литовской общественности. "Эта резолюция более полная, более содержательная (...), она отражает более полную картины оценку того исторического периода", – отметил А. Гумуляускас.



В зарегистрированном проекте резолюции отмечается, что одной из основных причин начала Второй мировой войны был пакт Молотова-Риббентропа 1939 года и тайные протоколы к нему между нацистской Германией и Советским Союзом, по которым была разделена Центральная и Восточная Европа.



"Одновременно лишение государственности этих стран стало и одной их предпосылок страшной трагедии Холокоста", – говорится в проекте.



В нем также акцентируется, что конец Второй мировой войны принес государствам Центральной и Восточной Европы не свободу, а "длившийся пять десятилетий тоталитарный гнет, советскую оккупацию, геноцид, военные преступления и брутальные преступления против человечности".



В резолюции обращается внимание на то, что сейчас Россия стремится обвинить страны Центральной и Восточной Европы в том, что они способствовали началу Второй мировой войны.



Сейму предлагается обратиться в Европарламент, к парламентам стран Центральной и Восточной Европы, международной общественности с призывом воспротивиться проводимому Россией ревизионизму истории и распространяемой дезинформации.



Седьмого апреля сейм Литвы также принял резолюцию, в которой осудил проводимый Россией исторический ревизионизм и распространяемую ею дезинформацию, а также призвал Европарламент (ЕП) и политиков Центральной Европы оказывать этому совместное сопротивление.



Эта резолюция была принята в качестве поддержки Польши, которую Россия обвинила в том, что она способствовала началу Второй мировой войны. За нее единогласно проголосовали 97 депутатов.



Сейм Литвы в резолюции подчеркивает, что чтит память участников войны, сражавшихся с нацизмом, однако считает необходимым осудить Россию за то, что она лживо отрицает роль Советского Союза в развязывании войны и умаляет преступления СССР в Центральной и Восточной Европе после войны.



Согласно принятой резолюции, историческим ревизионизмом и дезинформацией Москва стремится "оправдать нынешнюю агрессивную политику и агрессию против соседних государств, посеять недоверие в западном сообществе, раскол в Евросоюзе и НАТО".



Российское руководство в последнее время стремится оправдать пакт Молотова-Риббентропа и тайные протоколы к нему, на основании которых накануне войны СССР и нацистская Германия разделили между собой Восточную Европу. BNS Категории: политика, чп и криминал, история Ключевые слова: польша, война, Путин, пакт, история, память География: Литва — статья прочитана 190 раз Комментарии