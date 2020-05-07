В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов 🔊 Воспроизвести



Латвийская ССР была "донором денег" в Советском Союзе, заявил министр юстиции страны Янис Борданс. Его слова передает



По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов. В случае ЛатССР этот показатель был 48 процентов — почти половина, добавил министр.



"Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег в СССР", — отметил Борданс.



Издание отмечает, что в 2020 году комиссия по подсчету ущерба от "советской оккупации" получила 35 770 евро — столько же, сколько и в минувшем. В этом году специалисты планируют оценить бюджетные расходы Латвийской СССР за период с 1946 по 1960 год. Также комиссия обобщит материалы об уничтожении состоятельного крестьянства в республике. Латвийская ССР была "донором денег" в Советском Союзе, заявил министр юстиции страны Янис Борданс. Его слова передает РИА Новости со ссылкой на "Sputnik Латвия".По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов. В случае ЛатССР этот показатель был 48 процентов — почти половина, добавил министр."Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег в СССР", — отметил Борданс.Издание отмечает, что в 2020 году комиссия по подсчету ущерба от "советской оккупации" получила 35 770 евро — столько же, сколько и в минувшем. В этом году специалисты планируют оценить бюджетные расходы Латвийской СССР за период с 1946 по 1960 год. Также комиссия обобщит материалы об уничтожении состоятельного крестьянства в республике. Продолжится работа формированием базы данных о репрессированных лицах, комиссия отмечает, что она уже близится к завершению.



Кроме того, эксперты комиссии намерены провести интервью с руководителями различных госструктур советских времен, специалистами, статистиками для получения свидетельств о том, как проходили планирование, организация и управление народным хозяйством в Латвийской ССР.



Российские власти неоднократно заявляли, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к Советскому Союзу как соответствовавшее нормам международного права того времени.



В ведомстве подчеркнули, что термин "оккупация" неприемлем в этом случае, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не было военных действий, а войска вводили на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти. РИА Новости Категории: экономика, политика, в странах Балтии, история Ключевые слова: Прибалтика, СССР, праздник, независимость География: Латвия — статья прочитана 173 раза Комментарии