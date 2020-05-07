В Еврокомиссии заявили, что ЕС вступил в глубочайшую рецессию в своей истории 🔊 Воспроизвести Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне © EPA-EFE/OLIVIER HOSLET



Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне сообщил, что экономический спад на территории объединения в 2020 году составит 7,4%, а в зоне евро - 7,7%, сообщает



Европейский союз "вступил в глубочайшую рецессию в своей истории" в результате пандемии коронавируса. С такой оценкой выступил в среду, представляя весенний прогноз Еврокомиссии, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне. Он подчеркнул, что потери "будут выше, чем в результате мирового финансового кризиса 2008-2009 годов". , сообщает ТАСС Европейский союз "вступил в глубочайшую рецессию в своей истории" в результате пандемии коронавируса. С такой оценкой выступил в среду, представляя весенний прогноз Еврокомиссии, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне. Он подчеркнул, что потери "будут выше, чем в результате мирового финансового кризиса 2008-2009 годов". По его словам, экономический спад на территории 27 государств Евросоюза в 2020 году составит 7,4%, а в 19 странах зоны евро - 7,7%. Джентилоне отметил, что восстановление начнется только в следующем году, однако "оно не позволит компенсировать спад". Ни одна из стран ЕС не продемонстрирует рост в 2020 году.



По словам Джентилоне, уровень безработицы в ЕС составит 9%, что примерно соответствует показателям наиболее тяжелых лет периода кризиса суверенной задолженности - 2010-2014 годов.



Финансовые риски



Инфляцию Еврокомиссия прогнозирует на уровне 0,3% в 2020 году и 1,6% в 2021 году. Ее будут подогревать многомиллиардные финансовые вливания которыми правительства стран ЕС будут поддерживать экономику. Джентилоне также предупредил, что хотя эта антикризисная помощь должна гарантировать европейским компаниям доступ к достаточному уровню ликвидности, она же несет риски для финансовой стабильности и способности государств ЕС обслуживать свою задолженность. Еврокомиссия ожидает, что уровень суммарного госдолга 27 стран ЕС в 2020 вырастет до 95,1% их суммарного ВВП, тогда как в 2019 году он составлял "лишь" 79,4%.



ЕС уже утвердил программу экстренной помощи своей экономики на €540 млрд и сейчас работает над созданием "фонда восстановления" в €2 трлн. Эти средства станут дополнением к еще более чем €2 трлн, которые государства ЕС потратят на поддержку своего бизнеса в национальном качестве. Большая часть этих средств - это заемные деньги.



Лидеры и аутсайдеры



Еврокомиссия ожидаемо предсказывает наименее тяжелый ущерб Германии, эту страну в 2020 году ждет спад на 6,5%, что тем не менее станет "самой глубокой рецессией в Германии после войны". Впрочем, ФРГ в значительной степени сможет восстановиться в следующем году, если ее рост будет соответствовать прогнозу ЕК в 5,9%.



Наихудшая ситуация в 2020 году ждет наиболее пострадавшую от пандемии Италию (спад 9,5%) и Грецию, которая, хотя смогла в значительной степени минимизировать распространение коронавируса, тем не менее пострадает из-за слабости своей экономики и негативного глобального фона - спад ее экономики будет даже более тяжелым - 9,7%. Впрочем, в 2021 году, по оценкам ЕК, Греция сможет "отыграть" значительную часть потерь - ее экономика вырастет на 7,9%, тогда как Италии прогнозируют лишь 6,5% роста.



Мировая экономика



Мировая экономика сократится в 2020 году в результате пандемии коронавируса на 3% по сравнению с показателями 2019 года, что превышает ущерб от мирового финансового кризиса 2008-2009 года, заявил Джентилоне.



По его словам, восстановление начнется только в 2021 году.



Спад в экономике США из-за пандемии в 2020 году составит рекордные 6,5% и напомнит о крупнейшем кризисе в американской истории - Великой депрессии (1929-1933 годов). Впрочем Еврокомиссия ожидает, что США в значительной степени смогут оправиться от потерь в 2021 году, восстановив свой уровень роста до 5% ВВП.



Еврокомиссия отмечает, что экономический спад ждет все ведущие страны мира, за исключением источника эпидемии - Китая. Еврокомиссия ожидает, что КНР, которой фактически уже удалось обуздать пандемию, удержится от спада: в 2020 году рост замедлится до 1%, а в 2021 году вновь ускорится до 8%. Впрочем, ЕК отмечает, что рост в 1% станет самым низким показателем для Китая за несколько десятилетий.



Комментируя цифры по Китаю, представитель Еврокомиссии отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что КНР за счет способности быстро адаптировать свое производство под меняющийся мировой спрос может частично отыграть свои потери, если сможет занять экспортные ниши других азиатских стран, потерянные в результате пандемии. Кроме того в Брюсселе считают, что Китай может хорошо заработать на массовом развитии производства средств и материалов, необходимых всем странам мира для борьбы с распространением коронавируса.



Непредсказуемый прогноз



Впрочем, представляя этот прогноз, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне признал, что его точность оставляет желать лучшего. "Пандемия коронавируса радикально изменила перспективы европейской и мировой экономик, и потому нынешний прогноз было крайне сложно составлять", - сказал он.



В феврале 2020 года в своем зимнем прогнозе Еврокомиссия исходила из тезиса, что тогда еще эпидемия коронавируса "окажет ограниченное влияние на мировую экономику, и ее последствия будут преодолены уже в I квартале 2020 года".



С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. ТАСС Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: кризис, экономика, аналитика, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 78 раз Комментарии