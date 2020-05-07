Премьер Литвы: для свободы передвижения нужно создать мобильное приложение в ЕС 🔊 Воспроизвести



На фоне падения волны коронавируса и освобождения передвижения между государствами Евросоюзу требуется единое мобильное приложение для наблюдения за передвижением людей, заявил премьер Саулюс Сквернялис.



"Я бы хотел, чтобы были не различные мобильные приложения, а единое приложение, то есть унифицированное, адаптированное для всего Евросоюза. И это было бы, конечно, на добровольном принципе, позволяло было свободнее путешествовать и передвигаться", – заявил С. Сквернялис на пресс-конференции в среду.



"Тот, кто не захочет устанавливать такую программу, должен будет соблюдать определенные ограничения. (...) И я полагаю, что это облегчило бы исследования, если говорить о возможно зараженных людях или эпидемиологическом исследовании с точки зрения отдельных территорий", – сказал он. На фоне падения волны коронавируса и освобождения передвижения между государствами Евросоюзу требуется единое мобильное приложение для наблюдения за передвижением людей, заявил премьер Саулюс Сквернялис."Я бы хотел, чтобы были не различные мобильные приложения, а единое приложение, то есть унифицированное, адаптированное для всего Евросоюза. И это было бы, конечно, на добровольном принципе, позволяло было свободнее путешествовать и передвигаться", – заявил С. Сквернялис на пресс-конференции в среду."Тот, кто не захочет устанавливать такую программу, должен будет соблюдать определенные ограничения. (...) И я полагаю, что это облегчило бы исследования, если говорить о возможно зараженных людях или эпидемиологическом исследовании с точки зрения отдельных территорий", – сказал он. В среду Кабмин Литвы продлил карантин до конца мая, однако упростил условия передвижения между государствами: с 11 мая в Литву без требования самоизоляции смогут приезжать граждане Польши, но только с целями работы, бизнеса или учебы.



С 15 мая более свободным станет сообщение для прибывающих из Латвии и Эстонии. Жители стран Балтии смогут свободно передвигаться между Латвией, Литвой и Эстонией, не будет требования изоляции.



Приложения для отслеживания коронавируса используют Соединенное Королевство и Италия.



В Литве действует приложение "Карантин" (лит. Karantinas), предназначенное для наблюдения за людьми, находящимися в самоизоляции и помощи населению в отслеживании своего состояния здоровья и получения новейшей информации. BNS Категории: общество, технологии Ключевые слова: слежка, контроль, телефон, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 160 раз Комментарии