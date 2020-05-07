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Премьер Литвы: для свободы передвижения нужно создать мобильное приложение в ЕС



На фоне падения волны коронавируса и освобождения передвижения между государствами Евросоюзу требуется единое мобильное приложение для наблюдения за передвижением людей, заявил премьер Саулюс Сквернялис.

"Я бы хотел, чтобы были не различные мобильные приложения, а единое приложение, то есть унифицированное, адаптированное для всего Евросоюза. И это было бы, конечно, на добровольном принципе, позволяло было свободнее путешествовать и передвигаться", – заявил С. Сквернялис на пресс-конференции в среду.

"Тот, кто не захочет устанавливать такую программу, должен будет соблюдать определенные ограничения. (...) И я полагаю, что это облегчило бы исследования, если говорить о возможно зараженных людях или эпидемиологическом исследовании с точки зрения отдельных территорий", – сказал он.
В среду Кабмин Литвы продлил карантин до конца мая, однако упростил условия передвижения между государствами: с 11 мая в Литву без требования самоизоляции смогут приезжать граждане Польши, но только с целями работы, бизнеса или учебы.

С 15 мая более свободным станет сообщение для прибывающих из Латвии и Эстонии. Жители стран Балтии смогут свободно передвигаться между Латвией, Литвой и Эстонией, не будет требования изоляции.

Приложения для отслеживания коронавируса используют Соединенное Королевство и Италия.

В Литве действует приложение "Карантин" (лит. Karantinas), предназначенное для наблюдения за людьми, находящимися в самоизоляции и помощи населению в отслеживании своего состояния здоровья и получения новейшей информации.
BNS
Категории: общество, технологии
Ключевые слова: слежка, контроль, телефон, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
статья прочитана 160 раз
добавлена вчера, 6 мая, 20:00

Комментарии

As
6 мая, 22:14
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