В стратегии контроля над COVID-19 в Литве – целевое тестирование, производство защитных средств 🔊 Воспроизвести



С целью контроля над распространением инфекции COVID-19 в будущем Литва планирует проводить постоянное целевое тестирование, пересматривать модель предоставления услуг здравоохранения, обеспечивать производство средств личной защиты на местном рынке, защищать лиц, входящих в группы риска.



Это предусмотрено в принятой в среду правительством двухлетней стратегии контроля над COVID-19.



В документе прогнозируется, что с ослаблением карантинных правил количество зараженных может расти, могут формироваться очаги заражения.



В качестве одного из основных инструментов контроля над инфекцией предусматривается целевое тестирование.



"Такое тестирование будет проводиться в больницах и в других учреждениях здравоохранения, в домах опеки и престарелых, где самая высокая угроза заражения лиц, входящих в группу самого высокого риска, и медиков", – говорится в стратегии. С целью контроля над распространением инфекции COVID-19 в будущем Литва планирует проводить постоянное целевое тестирование, пересматривать модель предоставления услуг здравоохранения, обеспечивать производство средств личной защиты на местном рынке, защищать лиц, входящих в группы риска.Это предусмотрено в принятой в среду правительством двухлетней стратегии контроля над COVID-19.В документе прогнозируется, что с ослаблением карантинных правил количество зараженных может расти, могут формироваться очаги заражения.В качестве одного из основных инструментов контроля над инфекцией предусматривается целевое тестирование."Такое тестирование будет проводиться в больницах и в других учреждениях здравоохранения, в домах опеки и престарелых, где самая высокая угроза заражения лиц, входящих в группу самого высокого риска, и медиков", – говорится в стратегии. Целевые проверки также будут проводиться в магазинах, аптеках, домах социальной опеки, воспитательных учреждениях и в других местах, которые отличаются большой концентрацией людей и тесными контактами.



"Будут установлены конкретные критерии, параметры, по которым будут отбираться целевые группы или объекты для тестирования", – говорится в документе.



Также планируется проводить и случайное тестирование в масштабе страны и отдельных регионов.



С учетом имеющегося опыта при лечении зараженных лиц планируется по существу пересмотреть модель предоставления услуг здравоохранения. Планируется создать новую постоянную группу услуг здравоохранения – лечение последствий болезни COVID.



Правительство, убедившееся в том, насколько важно обеспечение резерва средств личной защиты, намерено сформировать конкретные планы потребности и закупок подобных средств защиты, цепочек поставок.



Большое внимание будет уделяться производству таких средств внутри страны, а также созданию механизма их лицензирования.



Также отмечается необходимость обеспечения качественной и доступной психологической помощи, расширение услуг для жертв насилия в ближнем окружении.



В документе намечается разделить лиц на три группы риска: высокого, среднего и низкого. В нем также отмечается необходимость изменения направления экономического развития.



"Инвестиции должны достичь в средний период те сферы, которые в наибольшей степени помогут экономике восстановиться и обеспечат слаженное развитие экономики. Поэтому целесообразно выделить финансирование на человеческий капитал, инновации, цифровую экономику, инфраструктуру и энергетику", – говорится в стратегии.



Кабмин также должен подготовить соответствующий план развития государства. BNS Категории: здоровье, общество, чп и криминал Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 110 раз Комментарии