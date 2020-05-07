Президент Литвы: мы требуем от Беларуси реализации требований безопасности до открытия АЭС 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Литва строго требует от Беларуси реализовать все требования безопасности до запуска Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС).



Об этом глава государства заявил в интервью BNS после того, как в среду белорусское правительство сообщило о доставке атомного топлива для первого блока станции.



Г. Науседа выразил надежду на то, что Беларусь не подастся давлению российской компании "Росатом", реализующей проект, в вопросе ускорения темпов работ за счет безопасности.



Литовский президент отметил, что во время состоявшейся недавно беседы с президентом Беларуси Александром Лукашенко он призвал устранить выявленные недостатки стресс-тестов по европейским правилам, и получил заверение в том, что безопасность не будет принесена в жертву темпам реализации. Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Литва строго требует от Беларуси реализовать все требования безопасности до запуска Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС).Об этом глава государства заявил в интервью BNS после того, как в среду белорусское правительство сообщило о доставке атомного топлива для первого блока станции.Г. Науседа выразил надежду на то, что Беларусь не подастся давлению российской компании "Росатом", реализующей проект, в вопросе ускорения темпов работ за счет безопасности.Литовский президент отметил, что во время состоявшейся недавно беседы с президентом Беларуси Александром Лукашенко он призвал устранить выявленные недостатки стресс-тестов по европейским правилам, и получил заверение в том, что безопасность не будет принесена в жертву темпам реализации. По словам президента Литвы, действия Беларуси по реализации требований безопасности определят характер двухсторонних отношений.



Г. Науседа утверждает, что у Литвы ранее была информация о том, что топливо будет доставлено на АЭС в первой половине мая, и этот шаг "далеко не означает последующий незамедлительно запуск станции".



"В ходе последней беседы с белорусским президентом А. Лукашенко четко констатировалось, что они точно не руководствуются программой, по которой все будет реализовано как можно скорее, но так сказать, небезопасно", – сказал BNS президент.



"Само собой разумеется, что безопасность их людей, населения для них важна, и они точно хотят добиться тех стандартов безопасности, которые установлены. Дело лишь в то, что, вероятно, что мы иногда по-разному понимаем эти стандарты безопасности", – сказал Г. Науседа.



Глава государства утверждает, что для установления надлежащих стандартов Литва требует, чтобы Беларусь сотрудничала с Еврокомиссией и Группой европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG).



"Направленный мною сигнал был очень ясным, по сути это не дело двухсторонних переговоров или сотрудничества Литвы и Беларуси. Это дело Еврокомиссии и экспертов Группы европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG). Проблема далеко опережает проблемы границы двух государств, и по этой причине должно иметь место сотрудничество Беларуси с ЕС и мировой общественностью", – сказал Г. Науседа.



"Это не было принято как-то недружественно. Понимание того, что нужно дать зеленый свет регуляторам, чтобы оценить уровень атомной безопасности на этой станции является совершенно нормальным фактом, и они к этому действию готовы", – сказал литовский президент.



"Теперь важно добиться того, чтобы белорусские власти не поддались давлению уже со стороны "Росатома" и строителей. Это давление было в последнее время и его суть совершенно ясна – строители хотят как можно быстрее запустить станцию, между тем, те, кто строит заинтересованы, несомненно, и в безопасности этой электростанции", – сказал Г. Науседа.



"Наша установка, которая остается неизменной и никогда не изменится, заключается в том, что требования безопасности и рекомендации результатов стресс-тестов должны быть реализованы до – и это я несколько раз подчеркнул президенту А. Лукашенко – до запуска атомной станции, а не когда-то по ходу работы или когда-то в перспективе нескольких лет", – отметил президент.



"Посмотрим, насколько хватит политической воли и усилий для реализации этих требований, ведь от этого будет зависеть, конечно, и характер, и интенсивность двухсторонних отношений", – добавил литовский президент. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС — статья прочитана 186 раз Комментарии