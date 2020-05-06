Правительство Литвы смягчило условия карантина до минимума 🔊 Воспроизвести



Правительство Литвы в среду приняло решение о продлении всеобщего карантина до 31 мая, однако с понедельника более свободным будет сообщение с Литвой из зарубежных стран.



С 18 мая возобновят деятельность детские сады и дошкольные группы, спортклубы, в полном объеме – салоны красоты, одонтологические кабинеты, будут разрешены мероприятия для небольших групп на открытом воздухе, посещение больных.



С понедельника в Литву с рабочими, деловыми и научными целями смогут прибывать граждане стран ЕС, а также обладающие национальной визой. К ним будет применяться требование 14-дневной изоляции.



С понедельника, 11 мая, в Литву без самоизоляции смогут приезжать граждане Польши, но с определенными целями поездки – работы, бизнеса или учебы. Правительство Литвы в среду приняло решение о продлении всеобщего карантина до 31 мая, однако с понедельника более свободным будет сообщение с Литвой из зарубежных стран.С 18 мая возобновят деятельность детские сады и дошкольные группы, спортклубы, в полном объеме – салоны красоты, одонтологические кабинеты, будут разрешены мероприятия для небольших групп на открытом воздухе, посещение больных.С понедельника в Литву с рабочими, деловыми и научными целями смогут прибывать граждане стран ЕС, а также обладающие национальной визой. К ним будет применяться требование 14-дневной изоляции.С понедельника, 11 мая, в Литву без самоизоляции смогут приезжать граждане Польши, но с определенными целями поездки – работы, бизнеса или учебы. С 15 мая более свободным станет сообщение для прибывающих из Латвии и Эстонии. Жители стран Балтии смогут свободно передвигаться между Латвией, Литвой и Эстонией, не будет требования изоляции.



В правительственное постановлении также внесено большее количество пограничных пунктов, через которые можно будет въезжать в Литву на легковых автомобилях.



Наряду с работающими сейчас пограничными КПП Салочяй-Гренцтале с 15 мая движение леговых автомобилей будет разрешено и через КПП Бутинге-Руцаава и Смелине-Медуми, на границе с Латвией.



С понедельника легковые автомобили смогут прибывать не только через КПП Кальвария-Будзиско на границе с Польшей, но и через Лаздияй-Огородники.



С этой же даты планируется открыть больше паромных линий – теперь это будут паромы нет только из Киля, но и из Ростока и Равемюнде в Германии.



С понедельника также разрешается проводить экзамены на уровень знания иностранного языка для поступающих в высшие школы. В экзамене должны участвовать не более 10 лиц, на одного экзаменуемого должно приходиться не менее 10 кв. метров площади, должно быть обеспечено минимум двухметровое расстояние между участниками.



С 18 мая будут введены послабления в отношении проведения мероприятия, предоставления услуг салонов красоты и одонтологии, воспитания детей.



Полностью откроются детские сады, с этого же дня также будет разрешено возобновить предоставление всех услуг красоты: по уходу за телом, соляриев, татуировочных салонов, пирсинга др. Будет разрешено посещение пациентов: с разрешения лечащего врача и в порядке, установленном главой лечебного учреждения.



Небольшим группам (не более шести лиц) будут разрешены тренировки в спортклубах с тренером, а также отменяется запрет на плаванье на развлекательных, спортивных судах при соблюдении дистанции между людьми.



Также с 18 мая разрешаются мероприятия на открытых пространствах с числом участников до 30 человек, если будет обеспечиваться безопасное расстояние между людьми или их группами, а также если мероприятие будет проходить без перерывов.



С 30 мая разрешается проведение мероприятий как на открытых, так и в закрытых пространствах с числом участников до 30 человек, если будет обеспечиваться безопасное расстояние между людьми или их группами, а также если мероприятие будет проходить без перерывов. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 232 раза Комментарии