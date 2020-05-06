На БелАЭС доставили ядерное топливо 🔊 Воспроизвести



Специалисты станции вместе с генеральным подрядчиком обеспечат приемку топлива и проведение его входного контроля. На площадку строительства Белорусской АЭС завезли ядерное топливо для первого энергоблока. Об этом сообщает



"На АЭС обеспечена необходимая техническая готовность помещений, оборудования, систем и элементов, а также организационная готовность персонала станции к безопасному обращению со свежим ядерным топливом. До завоза топлива в соответствии с нормативными документами объекты первого энергоблока переданы под охрану внутренних войск в штатном режиме", – говорится в сообщении. Специалисты станции вместе с генеральным подрядчиком обеспечат приемку топлива и проведение его входного контроля. На площадку строительства Белорусской АЭС завезли ядерное топливо для первого энергоблока. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Министерство энергетики Белоруссии."На АЭС обеспечена необходимая техническая готовность помещений, оборудования, систем и элементов, а также организационная готовность персонала станции к безопасному обращению со свежим ядерным топливом. До завоза топлива в соответствии с нормативными документами объекты первого энергоблока переданы под охрану внутренних войск в штатном режиме", – говорится в сообщении. Специалисты БелАЭС вместе с генеральным подрядчиком обеспечат приемку топлива и проведение его входного контроля.



Ранее Госатомнадзор сообщил, что станция прошла целевую проверку. Комиссия убедилась, что БелАЭС может обеспечить безопасное размещение ядерного топлива на площадке.



Споры вокруг запуска Белорусской АЭС



Белоруссия при участии "Росатома" строит атомную электростанцию в Гродненской области, примерно в 50 километрах от Вильнюса. Именно выбором места для АЭС недовольны литовские власти.



С самого начала существования проекта Литва выступает категорически против него, обвиняя Минск в "небезопасном строительстве" и заявляя об "угрозе" БелАЭС для балтийской республики.



Кроме того, Вильнюс выступает против экспорта энергии с объекта. Этой зимой в Литве был принят закон, согласно которому электричество с БелАЭС не может поступать на рынок республики.



Литовские власти повсеместно призывают соседние республики не закупать энергию с "небезопасной станции" и на всех международных площадках пытаются обратить внимание на проблемную станцию.



Многие эксперты отмечали, что резкое сопротивление Вильнюса в вопросе БелАЭС обусловлено вовсе не технической или экологической стороной вопроса или безопасностью, а "обидой" за потерю Игналинской АЭС. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, технологии, в Европе Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС География: Белоруссия — статья прочитана 51 раз Комментарии