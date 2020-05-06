ЕК: экономика Литвы в этом году сократится на 7, 9%, в следующем – вырастет на 7, 4% 🔊 Воспроизвести



В этом году по причине пандемии коронавируса COVID-19 экономика Литвы сократится на 7,9%, в основном по причине негативного влияния на внутренний спрос, однако в следующем году внутренний валовой продукт страны вырастет на 7,4%, прогнозирует Еврокомиссия.



Как говорится в сообщении ЕК, по причине сокращения спроса и снижения цен на электроэнергию согласованная среднегодовая инфляция в этом году составит 0,8%, однако в следующем году вырастет до 1,5%.



Уровень безработицы в Литве в этом году должен вырасти приблизительно на 3 проц. пункта до 9,7%, а в следующем году сократиться до 7,9%.



ЕК прогнозирует, что по причине реализации плана поощрения экономики и автоматических стабилизаторов дефицит сектора власти Литвы в этом году составит 6,9% ВВП, а в 2021 году он должен сократиться до 2,7% от ВВП. В этом году по причине пандемии коронавируса COVID-19 экономика Литвы сократится на 7,9%, в основном по причине негативного влияния на внутренний спрос, однако в следующем году внутренний валовой продукт страны вырастет на 7,4%, прогнозирует Еврокомиссия.Как говорится в сообщении ЕК, по причине сокращения спроса и снижения цен на электроэнергию согласованная среднегодовая инфляция в этом году составит 0,8%, однако в следующем году вырастет до 1,5%.Уровень безработицы в Литве в этом году должен вырасти приблизительно на 3 проц. пункта до 9,7%, а в следующем году сократиться до 7,9%.ЕК прогнозирует, что по причине реализации плана поощрения экономики и автоматических стабилизаторов дефицит сектора власти Литвы в этом году составит 6,9% ВВП, а в 2021 году он должен сократиться до 2,7% от ВВП. Значительно большие потребности финансирования в 2020 году будут повышать долг Литвы, который в прошлом году составил 36,3% ВВП, до 48,5% ВВП, а в 2021 году он должен составить 48,4% ВВП.



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Инвестирующие жители Литвы во время кризиса из-за коронавируса COVID-19 стали намного активнее торговать ценными бумагами, поэтому активность на рынке ценных бумаг Балтийских стран сейчас заметно возросла, говорят представители крупнейших в стране коммерческих банков Swedbank и SEB.



По словам менеджера Swedbank по продуктам инвестирования Ренатаса Жекниса, когда мировые финансовые рынки среагировали на объявление пандемии, индексы акций за короткое время потеряли 30% и даже больше своей стоимости, однако поскольку разные страны незамедлительно приняли планы мер по стимулированию экономики, доверие на рынки постепенно вернулось.



"Изменения на рынках обусловили активность инвесторов и в Литве - сначала они поспешили снизить риск и продать акции, но быстро вернулись на рынки с довольно оптимистичными настроениями", - сказал для пресс-релиза Р. Жекнис.



По данным Swedbank, число сделок, заключаемых частными клиентами в марте и апреле этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года возросло в 8 раз, а совокупный оборот инвестиционными средствами - более чем вдвое. Жители Литвы предпочитают инвестировать в акции предприятий стран Балтии и государств Запада.



Менеджер банка SEB по рынкам капитала Ирмантас Поцюнас также отметил, что из-за неопределенности на рынках капитала число сделок увеличилось как минимум втрое.



"Наши инвесторы склонны ловить "дно" или пики цен, так что эта неопределенность и побудила их активнее действовать на рынке. В данном случае я бы не стал выделять только страны Балтии, активность возросла и на наших, и на мировых рынках", - сказал И. Поцюнас BNS.



По его словам, поскольку нет надежной информации о перспективах кризиса и экономики, невозможно и конкретно прогнозировать, как долго инвесторы будут оставаться активными.



"Пока изменчивость будет сохраняться, пока мы будем ждать новостей об улучшении или ухудшении ситуации с COVID-19, активность должна оставаться высокой. Однако если поступят вполне четкие и надежные новости о перспективах COVID-19 или экономики, активность может снизиться", - сказал И. Поцюнас.



Между тем Swedbank подчеркивает, что в ближайшее время вполне вероятно сохранение заметных колебаний рынков, которые будут поощрять дальнейшую активность инвесторов и рост объемов торговли акциями. Инф. «Обзора», BNS Категории: в странах Балтии, экономика Ключевые слова: экономика, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 113 раз Комментарии