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Из-за карантина отменено начало одного призыва в армию и учения резервистов Литвы
Вооруженные силы (ВС) Литвы в среду сообщили, что из-за карантина принято решение отложить запланированный на май призыв на постоянную обязательную начальную воинскую службу и учения военного резерва.
К службе в рядах ВС Литвы 11 мая должны были приступить 60 военнообязанных. 9 мая должны были начаться 20-дневные учения около 150 резервистов в Литовском военном училище.
"Изменения пока незначительные, однако карантинные ограничения оказали определенное влияние на запланированную численность призыва. Из-за карантина мы приостановили медицинское освидетельствование военнообязанных, поэтому в план призыва будут внесены коррективы. Будущих военнослужащих, которые мы отобрали и проверили до карантина, нам пришлось перераспределить, и если не будет дополнительных ограничений в течение года, то изменения в плане призыва так и останутся незначительными", - сказал для пресс-релиза главнокомандующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис.
Поскольку даты прибытия на службу или начала учений резервистов перенесены на более позднее время, с каждым военнообязанным свяжутся индивидуально.
Категории: общество
Ключевые слова: призыв, армия, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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