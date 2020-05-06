Загрузка... С 15 мая между странами Балтии можно будет передвигаться свободно - премьер Литвы /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



С 15 мая снимаются ограничения для граждан Литвы, Латвии и Эстонии по перемещению между этими государствами, сообщил литовский премьер.



По словам Саулюса Сквернялиса, об этом договорено во время беседы премьеров Литвы, Латвии и Эстонии.



"Новость о пересечении границ: мы пришли к единому мнению, что все три страны Балтии должным образом обуздали распространение коронавируса. Кроме того, мы доверяем системам здравоохранения друг друга. Поэтому с 15 мая мы снимаем ограничения для граждан Литвы, Латвии и Эстонии по перемещению между Балтийскими государствами", - сообщил С. Сквернялис у себя в фейсбуке.



Он подчеркнул, что граждане стран Балтии, которые возвращаются из других зарубежных государств, должны будут провести в самоизоляции две недели. С 15 мая снимаются ограничения для граждан Литвы, Латвии и Эстонии по перемещению между этими государствами, сообщил литовский премьер.По словам Саулюса Сквернялиса, об этом договорено во время беседы премьеров Литвы, Латвии и Эстонии."Новость о пересечении границ: мы пришли к единому мнению, что все три страны Балтии должным образом обуздали распространение коронавируса. Кроме того, мы доверяем системам здравоохранения друг друга. Поэтому с 15 мая мы снимаем ограничения для граждан Литвы, Латвии и Эстонии по перемещению между Балтийскими государствами", - сообщил С. Сквернялис у себя в фейсбуке.Он подчеркнул, что граждане стран Балтии, которые возвращаются из других зарубежных государств, должны будут провести в самоизоляции две недели. "Только они смогут это делать в своих родных странах", - сказал глава кабмина.



По его словам, об открытии границ для граждан Литвы и Польши в понедельник договорено с польским премьером Матеушем Моравецким.



"Свободно пересекать границу и не самоизолироваться на две недели не должны будут те люди, которые едут по работе, бизнесу или учебе. Это послабление вступит в силу с 11 мая", - сообщил С. Сквернялис.



Литва и другие страны в середине марта восстановили погранконтроль и закрыли границы для иностранцев, чтобы замедлить распространение коронавируса.



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Правительство предлагает разрешить в Литву въезд гражданам стран-членов Евросоюза (ЕС) по делам работы, бизнеса или учебы, а к въезжающим из Польши, Латвии и Эстонии не применять требование двухнедельной самоизоляции. Карантин предлагается продлить до 31 мая.



Согласно проекту, границы для граждан ЕС предлагается открыть с 11 мая, однако на них будет распространяться требование двухнедельной самоизоляции. Это требование не будет касаться граждан Польши - они по делам бизнеса, работы или учебы смогут приезжать в Литву свободно.



Соответствующие решения кабмин примет в среду.



Между тем премьер Саулюс Сквернялис в среду после беседы с главами правительство Латвии и Эстонии сообщил, что ограничения для граждан Литвы, Латвии и Эстонии по перемещению между этими странами будут сняты с 15 мая.



Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что сейчас вырабатывается порядок, которого страны Балтии должны будут придерживаться после открытия границ.



Несмотря на предложение продлить карантин до 31 мая, намечается немало послаблений - в отношении мероприятий, услуг красоты и одонтологии, начнут открываться детские сады.



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После того, как страны Балтии восстановят свободное передвижение между Литвой, Латвией и Эстонией, в будущем к этому пространству могли бы присоединиться Польша и Финляндия, заявил в среду президент Латвии Эгилс Левитс.



Премьеры Балтийских стран в среду договорились, что поскольку распространение коронавируса замедляется, ограничения для граждан друг друга они снимут с 15 мая.



Литовский премьер Саулюс Сквернялис чуть ранее упомянул, что к пространству свободного передвижения людей в будущем могла при присоединиться и Польша, а Эстония думает и о возможном присоединении к нему и Финляндии.



В эксклюзивном интервью BNS президент Латвии сказал, что поддерживает такое предложение, однако подчеркнул, что при принятии решений следует учитывать эпидемиологическую ситуацию.



"Рано утром наш премьер провел конференцию с премьер-министрами Литвы и Эстонии по этому вопросу. Цель - создание единой Балтийской зоны, в которой было бы разрешено передвижение людей и (транспортировка) продуктов питания, потому что в трех наших странах пандемия распространилась в меньшей степени по сравнению с другими частями Европы. Таким образом, это первая зона в Европе, где мы можем открыть границы", - сказал Э. Левитс.



"Вчера премьер Литвы С. Сквернялис также сказал, что, вероятно, Польшу тоже можно было бы пригласить присоединиться, потому что ситуация в Польше похожа на ситуацию в странах Балтии - она менее опасна, чем в западной части Европы. Эстония, в свою очередь, думает, что, возможно, в будущем можно было бы также пригласить Финляндию, потому что ситуация в Финляндии тоже лучше", - сказал он.



"Три страны Балтии образовали бы ядро такой зоны с целью восстановления обычного положения в Европе. Все же, наверное, в Европе мы могли бы создать более широкую северо-восточную зону, включающую в себя Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию. Однако это будет зависеть от эпидемиологической ситуации, а также от политических решений правительств. Я лично все же твердо поддерживаю такую идею", - сказал латвийский президент. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 353 раза Комментарии