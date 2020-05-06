Президент Литвы предлагает прямые выплаты малым предприятиям 🔊 Воспроизвести



Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает, чтобы государство наметило прямые выплаты малым предприятиям, на которых занято до девяти человек, чтобы помочь им пережить связанный с коронавирусом кризис.



Советник президента Вайда Чеснулявичюте сказала BNS, что офис президента внес такое предложение в правительство на прошлой неделе. Вопрос о дополнительной поддержке бизнеса кабмин рассмотрит позже в среду.



Сумма таких выплат могла бы зависеть от уплаченных предприятиями налогов.



"Мы предлагаем установить размер выплаты пропорциональным сумме уплаченных предприятием в течение 2019 года подоходного налога, взносов в Sodra (Фонд социального страхования - ред.), взносов по обязательному страхованию здоровья", - сказала в среду BNS советник президента. Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает, чтобы государство наметило прямые выплаты малым предприятиям, на которых занято до девяти человек, чтобы помочь им пережить связанный с коронавирусом кризис.Советник президента Вайда Чеснулявичюте сказала BNS, что офис президента внес такое предложение в правительство на прошлой неделе. Вопрос о дополнительной поддержке бизнеса кабмин рассмотрит позже в среду.Сумма таких выплат могла бы зависеть от уплаченных предприятиями налогов."Мы предлагаем установить размер выплаты пропорциональным сумме уплаченных предприятием в течение 2019 года подоходного налога, взносов в Sodra (Фонд социального страхования - ред.), взносов по обязательному страхованию здоровья", - сказала в среду BNS советник президента. "Каждому предприятию выплачивалось бы 25% уплаченных им в прошлом году налогов, независимо от числа работников. Таким образом, помощь была бы больше предприятиям, у которых больше работников, которые платят более высокую зарплату", - добавила В. Чеснулявичюте.



Предприятия с числом работников менее 9 составляют треть всех действующих в Литве предприятий - 33 тыс. из 100 тыс. На них занята примерно одна десятая работников частного сектора (104 тыс.), сообщает президентское ведомство.



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В соответствии с основным сценарием, из-за коронавирусного кризиса экономика Литвы в этом году уменьшится на 8,7%, однако в следующем году ее рост должен превысить 6%.



В обнародованном банком SEB в среду издании Nordic Outlook содержатся прогнозы, что спад экономики Литвы в этом году будет меньше спада экономики Латвии (9%) и Эстонии (9,8%), а также меньше, чем во всей еврозоне (9,6%).



По словам экономиста SEB Тадаса Повилаускаса, хочется верить, что "дно" экономического спада было достигнуто в апреле, когда из-за жестких ограничений не мог в полной мере действовать торговый сектор, но теперь его деятельность понемногу восстанавливается.



"Однако похоже, что после возобновления деятельности торговцы сталкиваются с суровой реальностью - жители не спешать тратить деньги, пока не вполне ясна ситуация и с их трудовыми доходами, и с будущим всей экономики", - сказал Т. Повилаускас для пресс-релиза.



Он говорит, что нужно проявлять осторожность и в плане роста экономики во втором квартале, так как велика вероятность второй волны коронавируса в Литве.



Средний уровень безработицы, по прогнозам экономистов SEB, в Литве в этом году должен составить 9,9%, в следующем – 8,8%, а благодаря подешевению энергоресурсов в этом году инфляция должна снизиться до 0,8%. В следующем году из-за подорожания сырья и ускорения темпов роста заработной платы инфляция должна повыситься как минимум до 2,2%. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, экономика Ключевые слова: кризис, экономика, аналитика, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 164 раза Комментарии