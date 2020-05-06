За сутки в Литве выявлено пять новых случаев коронавируса и 49-й умерший /дополнено/

В Литве зафиксирована 49-я смерть от коронавируса, сообщил в среду Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).
"К сожалению, сегодня утром поступила информация из Каунасской клинической больницы о еще одной смерти человека, который до этого находился на лечении в Каунасской больнице. Человек входил в группу риска по возрасту и заболеваниям", - сказала на пресс-конференции в среду директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.
По данным среды, в Литве коронавирусом заражено 1428 человек.
За прошедшие сутки в Литве установлено пять новых случаев коронавируса, общее их число теперь составляет 1428, сообщило в среду Министерство здравоохранения.
Выздоровело 718 человек, больны - 659. 48 заразившихся умерли.
Во вторник в Литве было проверено 7387 проб, общее число проверенных проб составляет 156 тыс. 493. В среду остается непроверенной 1531 проба.
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В больницах Литвы сейчас находятся 92 пациента с коронавирусом, 14 из них - в реанимации и отделениях интенсивной терапии.
"В стационаре находятся на лечении 92 человека, из них в реанимации и отделениях интенсивной терапии - 14, на вентилировании (легких) - 9, с кислородными масками - 24", - сказала журналистам в среду директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ). Роланда Лингене.
По ее словам, сейчас в изоляции находится 374 человека, большинство из них (280) - медики.
Она сказала, что сейчас больше всего медиков в самоизоляции - в Клайпедском уезде (128).
* * *
В больницах Литвы сейчас находятся 92 пациента с коронавирусом, 14 из них - в реанимации и отделениях интенсивной терапии.
"В стационаре находятся на лечении 92 человека, из них в реанимации и отделениях интенсивной терапии - 14, на вентилировании (легких) - 9, с кислородными масками - 24", - сказала журналистам в среду директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ). Роланда Лингене.
По ее словам, сейчас в изоляции находится 374 человека, большинство из них (280) - медики.
Она сказала, что сейчас больше всего медиков в самоизоляции - в Клайпедском уезде (128).