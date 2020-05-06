За сутки в Литве выявлено пять новых случаев коронавируса и 49-й умерший /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



В Литве зафиксирована 49-я смерть от коронавируса, сообщил в среду Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).



"К сожалению, сегодня утром поступила информация из Каунасской клинической больницы о еще одной смерти человека, который до этого находился на лечении в Каунасской больнице. Человек входил в группу риска по возрасту и заболеваниям", - сказала на пресс-конференции в среду директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.



По данным среды, в Литве коронавирусом заражено 1428 человек.



За прошедшие сутки в Литве установлено пять новых случаев коронавируса, общее их число теперь составляет 1428, сообщило в среду Министерство здравоохранения.



Выздоровело 718 человек, больны - 659. 48 заразившихся умерли. В Литве зафиксирована 49-я смерть от коронавируса, сообщил в среду Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ)."К сожалению, сегодня утром поступила информация из Каунасской клинической больницы о еще одной смерти человека, который до этого находился на лечении в Каунасской больнице. Человек входил в группу риска по возрасту и заболеваниям", - сказала на пресс-конференции в среду директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.По данным среды, в Литве коронавирусом заражено 1428 человек.За прошедшие сутки в Литве установлено пять новых случаев коронавируса, общее их число теперь составляет 1428, сообщило в среду Министерство здравоохранения.Выздоровело 718 человек, больны - 659. 48 заразившихся умерли.



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В больницах Литвы сейчас находятся 92 пациента с коронавирусом, 14 из них - в реанимации и отделениях интенсивной терапии.



"В стационаре находятся на лечении 92 человека, из них в реанимации и отделениях интенсивной терапии - 14, на вентилировании (легких) - 9, с кислородными масками - 24", - сказала журналистам в среду директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ). Роланда Лингене.



По ее словам, сейчас в изоляции находится 374 человека, большинство из них (280) - медики.



Она сказала, что сейчас больше всего медиков в самоизоляции - в Клайпедском уезде (128).



Во вторник в Литве было проверено 7387 проб, общее число проверенных проб составляет 156 тыс. 493. В среду остается непроверенной 1531 проба.* * *В больницах Литвы сейчас находятся 92 пациента с коронавирусом, 14 из них - в реанимации и отделениях интенсивной терапии."В стационаре находятся на лечении 92 человека, из них в реанимации и отделениях интенсивной терапии - 14, на вентилировании (легких) - 9, с кислородными масками - 24", - сказала журналистам в среду директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ). Роланда Лингене.По ее словам, сейчас в изоляции находится 374 человека, большинство из них (280) - медики.Она сказала, что сейчас больше всего медиков в самоизоляции - в Клайпедском уезде (128). Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 221 раз Комментарии