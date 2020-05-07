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Правительство Литвы урезает средства ЕС на проекты Вильнюса
Правительство Литвы урезает примерно на 41 млн евро финансирование средствами Евросоюза (ЕС) проектов Вильнюса в сферах городского сообщения, спортивной инфраструктуры, обустройства открытых пространств и др., говорит вице-мэр Вильнюса.
По словам Витаутаса Миталаса, самоуправление Вильнюса информировали об этом различные министерства и ведомства.
"Также дается понять, что в будущем оно (финансирование ред.) может быть урезано еще больше. Это проекты обновления открытых пространств, развития велосипедных дорожек, обустройство скверов, транспорта", - сказал BNS вице-мэр.
В. Миталас сказал, что урезается финансирование в рамках программы МВД по обустройству открытых пространств, а также финансирование программы гармоничного передвижения со стороны Министерства транспорта.
По словам вице-мэра, причины, по которым урезается финансирование, не указаны, однако он считает, что таким образом правительство хочет направить средства на обновление дорог и другие краткосрочные проекты, это также "может быть связано и с социальными расходами".
инф."Обзор" BNS.LT
Ключевые слова: бюджет, правительство, самоуправление
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