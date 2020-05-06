Загрузка... Р. Карбаускис: нет смысла уходить с постов главы комитета и фракции в сейме 🔊 Воспроизвести



Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис заявил, что, вопреки своим обещаниям, не уйдет с должностей руководителя парламентской фракции Литовского союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) и Комитета по культуре, потому что изменились условия предвыборной кампании и смысла в его уходе больше нет.



"Не осталось особого смысла это делать. Я тогда планировал передвигаться и начал ездить по самоуправлениям, хотел посвятить себя этой работе, чтобы посетить как можно больше людей. Ситуация изменилась, теперь в этом уходе больше нет смысла, потому что мы привязаны к требованиям карантина (...) предвыборная кампания будет другой", - сказал Р. Карбаускис радио LRT в среду.



По словам лидера "аграриев", предвыборная кампания из открытых пространств и залов переместится преимущественно в СМИ, потому что непосредственные встречи с избирателями будут ограничены.



"Я надеюсь, что все политики вполне четко понимают, что выборы сейчас не являются приоритетом", - добавил он.



Об уходе с должностей руководителя парламентской фракции ЛСКЗ и Комитета по культуре Р. Карбаускис объявил в конце января этого года. Тогда он обосновал это решение желанием поездить по стране, встретиться с людьми в самоуправлениях. Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис заявил, что, вопреки своим обещаниям, не уйдет с должностей руководителя парламентской фракции Литовского союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) и Комитета по культуре, потому что изменились условия предвыборной кампании и смысла в его уходе больше нет."Не осталось особого смысла это делать. Я тогда планировал передвигаться и начал ездить по самоуправлениям, хотел посвятить себя этой работе, чтобы посетить как можно больше людей. Ситуация изменилась, теперь в этом уходе больше нет смысла, потому что мы привязаны к требованиям карантина (...) предвыборная кампания будет другой", - сказал Р. Карбаускис радио LRT в среду.По словам лидера "аграриев", предвыборная кампания из открытых пространств и залов переместится преимущественно в СМИ, потому что непосредственные встречи с избирателями будут ограничены."Я надеюсь, что все политики вполне четко понимают, что выборы сейчас не являются приоритетом", - добавил он.Об уходе с должностей руководителя парламентской фракции ЛСКЗ и Комитета по культуре Р. Карбаускис объявил в конце января этого года. Тогда он обосновал это решение желанием поездить по стране, встретиться с людьми в самоуправлениях. Загрузка... BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, выборы, кандидаты, депутаты География: Литва — статья прочитана 119 раз Комментарии