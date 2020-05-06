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Кабмин примет решение о продлении карантина до лета, открытии детсадов



Правительство Литвы в среду планирует принять решение о продлении всеобщего карантина до лета, также намечается принять дальнейшие послабления в режиме карантина.

Как сообщил премьер Саулюс Сквернялис, с 18 мая планируется открыть детские сады и дошкольные группы.

С этой даты также планируется разрешить возобновить предоставление всех услуг красоты: по уходу за телом, соляриев, татуировочных салонов, пирсинга др.

Предлагается разрешить посещение пациентов: с разрешения лечащего врача и в порядке, установленном главой лечебного учреждения. Здесь идет речь и о возможности для мужчин присутствовать при родах.

Также идет поиск путей, как создать возможности безопасного возобновления работы одонтологов, планируется, что они смогут снова приступить к работе с 18 мая.
С 18 мая предлагается разрешить проведение мероприятий в открытых пространствах с числом участников до 30 человек, если будет обеспечиваться безопасное расстояние между людьми или их группами, а также если мероприятие будет проходить без перерывов.

С 1 июня предполагается разрешить проведение мероприятий в закрытых пространствах с числом участников до 30 человек, если будет обеспечиваться безопасное расстояние между людьми или их группами, а также если мероприятие будет проходить без перерывов.

Кабмин также намерен сделать дальнейшие послабления для занятий спортом на открытом воздухе и индивидуально - в спортивных клубах. С 11 мая предлагается разрешить проведение практического обучения вождению всех видов транспортных средств.

Чтобы обуздать распространение коронавируса, в Литве 16 марта был объявлен карантин, последний раз он был продлен до 11 мая.

В среду правительство также планирует обсудить стратегию управления ситуацией с коронавирусом COVID-19 на ближайшие два года.

По словам премьера С. Сквернялиса, в стратегии планируется предусмотреть критерии распределения жителей на группы риска и требования в отношении этих групп.

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Премьеры и министры здравоохранения Литвы, Латвии и Эстонии в среду проводят встречи в удаленном режиме по вопросу об открытии своих границ для граждан друг друга.

"Я вижу реальную возможность открытия Балтийского региона, плюс также есть вероятность, что Республика Польша также могла бы присоединиться", – сказал во вторник в сейме журналистам литовский премьер Саулюс Сквернялис.

По его словам, обсудить такую возможность позволяет сходная ситуация во всех четырех странах.

Эту возможность С. Сквернялис обсудил с премьером Польши Матеушем Моравецким.

Глава литовского правительства надеется, что в среду с премьерами Латвии и Эстонии удастся договориться от открытии границ.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что открытие границ между странами Балтии стало бы возможным, если бы удалось договориться о единых принципах контроля инфекции.

"Если мы будем осуществлять карантин за внешними границами, договоримся о едином принципе, как быть с карантином прибывающих из других стран, как мы их будем проверять или отслеживать, то мы могли бы договориться о свободном перемещении", - сказал он.

По словам С. Сквернялиса, премьеры обсудят вопрос о том, чтобы к лицам, совершающим поездки между странами Балтии и Польшей, не применялся обязательный 14-дневный карантин.

С понедельника, 4 мая правительство разрешило гражданам Литвы без ограничений выезжать из страны, однако Польша и Россия сейчас не разрешают въезд иностранцам, Беларусь и Латвия въезд иностранцам не запретили.
BNS
Категории: общество, здоровье
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 6 мая, 09:30

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