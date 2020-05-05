Загрузка... Китай произвел запуск ракеты с прототипом пилотируемого космического корабля 🔊 Воспроизвести



Ожидается, что "Чанчжэн-5B" будет использована для вывода на низкую околоземную орбиту базового модуля китайской орбитальной космической станции, сообщает



Китай во вторник осуществил успешный запуск испытательной версии пилотируемого космического корабля нового типа при помощи ракеты-носителя Long March-5B ("Великий поход-5В", "Чанчжэн-5-Би") с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай). Об этом говорится в сообщении Программы космических пилотируемых полетов КНР.



"По данным Управления программы космических пилотируемых полетов КНР, 5 мая 2020 года в 18:00 (13:00 мск) с космодрома Вэньчан в Китае был осуществлен запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-5B" с испытательной версией пилотируемого космического корабля нового типа и прототипом грузовой возвращаемой капсулы", - говорится в сообщении. Ожидается, что "Чанчжэн-5B" будет использована для вывода на низкую околоземную орбиту базового модуля китайской орбитальной космической станции, сообщает ТАСС Китай во вторник осуществил успешный запуск испытательной версии пилотируемого космического корабля нового типа при помощи ракеты-носителя Long March-5B ("Великий поход-5В", "Чанчжэн-5-Би") с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай). Об этом говорится в сообщении Программы космических пилотируемых полетов КНР."По данным Управления программы космических пилотируемых полетов КНР, 5 мая 2020 года в 18:00 (13:00 мск) с космодрома Вэньчан в Китае был осуществлен запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-5B" с испытательной версией пилотируемого космического корабля нового типа и прототипом грузовой возвращаемой капсулы", - говорится в сообщении. "Примерно через 488 секунд [непилотируемый] прототип пилотируемого космического корабля вместе с испытательной версией возвращаемой капсулы успешно отсоединился от ракеты, вышел на заданную орбиту. Миссия признана успешной", - сказано в заявлении.



Также отмечается, что "успешный запуск ракеты заложил прочную основу для создания китайской орбитальной космической станции", завершить которое планируется в 2022 году. Ожидается, что "Чанчжэн-5B" будет использована для вывода на низкую околоземную орбиту базового модуля станции.



Ракета-носитель "Чанчжэн-5B" является усовершенствованной версией "Чанчжэн-5" - первой китайской космической ракеты тяжелого класса (максимальная грузоподъемность - 25 т). "Чанчжэн-5B" имеет четыре стартовых ускорителя диаметром 3,35 м каждый. В качестве топлива используется нетоксичное топливо на основе жидкого водорода, керосина и жидкого кислорода. Ее длина достигает 53,7 м, диаметр порядка 5 м. Стартовая масса ракеты составляет 849 тонн, а грузоподъемность при запуске на низкую околоземную орбиту - 22 тонны.



5 февраля "Чанчжэн-5B" была успешно доставлена на космодром Вэньчан, где проходила подготовку к первому запуску. Создание основной инфраструктуры космодрома Вэньчан завершилось в 2014 году, близость этого объекта к экватору облегчает запуск тяжелых ракет-носителей. Согласно китайской космической программе, он будет использоваться для запуска модулей космической станции КНР и в миссиях по исследованию Луны. В июле 2018 года в интервью ТАСС губернатор Хайнаня Шэнь Сяомин заявил, что власти региона готовы создать на территории провинции профильный российско-китайский центр. Загрузка... ТАСС Категории: экономика, политика, в мире, технологии Ключевые слова: космос, исследование, ракета, телескопКитай — статья прочитана 137 раз Комментарии