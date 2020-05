The Guardian Великобритания : Китай запускает масштабный эксперимент с государственной цифровой валютой 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Александр Демьянчук



Как сообщается, электронный юань внедрится в платежные системы нескольких городов. Цифровая валюта будет использоваться для оплаты транспорта и продуктов питания. Разработку китайской цифровой валюты ускорило объявление «Фейсбука» о планах запустить свою в июне.



На следующей неделе Китай запустит пробные платежи в новой цифровой валюте в четырех крупных городах, сообщают местные СМИ.



В последние месяцы центральный банк Китая ускоренными темпами развивает электронный юань — он станет первой государственной цифровой валютой в крупной экономике.



Сообщается, что в Сучжоу цифровая валюта будет использоваться для оплаты транспорта, в то время как в Сюнъане основное внимание будет уделяться продуктам питания и розничной торговле.



Предполагаемый скриншот приложения для хранения и использования цифровой валюты гуляет по сети с середины апреля.



По некоторым сообщениям, принять участие в эксперименте согласились ряд компаний, якобы включая «Макдональдс» и «Старбакс», однако в «Старбаксе» эту информацию опровергли. Ответа из «Макдональдса» пока не поступало.



Платформы для цифровых платежей уже широко распространены в Китае — например, Alipay (за которой стоит Ant Financial, дочерняя компания Alibaba) и WeChat Pay (принадлежит компании Tencent) — но существующую валюту они не заменяют.



Как заявил доцент Национально-исследовательского института развития Пекинского университета Сюй Юань в интервью телекомпании CCTV, из-за того, что операции с наличными деньгами не регистрируются в цифровом виде, а данные об переводах с существующих платежных платформ разрознены, центральный банк не мог контролировать потоки денежных средств в реальном времени.



«Хотя для потребителей изменения будут незначительные, для центрального банка — с точки зрения надзора, будущих форм финансирования, платежей, бизнеса и социального управления и так далее — это величайший скачок за всю историю», — заявил он.



17 апреля исследовательский институт цифровой валюты при Народном банке Китая — это он разрабатывает новую систему — заявил, что работа над цифровым юанем «неуклонно движется вперед». По данным CCTV, дизайн, функциональные исследования и разработки верхнего уровня и отладка основном завершены.



Как сообщается, разработку китайской цифровой валюты ускорило объявление «Фейсбука» о планах запустить свою в июне.



Суверенная цифровая валюта, привязанная к национальной, разрабатывается уже несколько лет, и в августе банк заявил, что она «почти готова». Однако уже в следующем месяце глава банка И Ган заявил, что графика запуска еще нет.



«Суверенная цифровая валюта — действенная альтернатива системе расчетов в долларах. Она притупляет влияние любых санкций и смягчает угрозы бойкота как на национальном уровне, так и на уровне отдельных компаний», — говорится в сообщении «Чайна дейли» на прошлой неделе.



«Кроме того, она может облегчить интеграцию в глобальные валютные рынки и снизить риски политических беспорядков».



Ожидается, что использование наличных средств продолжит сокращаться на фоне роста популярности цифровых платформ и стремления свести физический контакт во время пандемии коронавируса к минимуму.



Автор: Хелен Дэвидсон (Helen Davidson) для The Guardian, Великобритания, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, в мире, технологии Ключевые слова: Китай, стартап, соцсети, е-валюта — статья прочитана 104 раза Комментарии