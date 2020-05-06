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В ЕС не исключают возобновления внутреннего туризма летом



Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отметил, что "границы пандемии не совпадают с границами стран", сообщает ТАСС.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон не исключил открытия некоторых районов Евросоюза для летнего отдыха. Соответствующее заявление он сделал во вторник в эфире французской радиостанции France Info.

"Вполне вероятно, что некоторые зоны будут открыты для туристов, а другие - нет", - отметил он, подчеркнув, что в руководстве ЕС "делают все возможное", чтобы европейцы могли путешествовать этим летом. При этом еврокомиссар указал на различия в развитии пандемии в разных регионах. "Границы пандемии не совпадают с границами стран", - добавил Бретон.

Он также вновь призвал оказать содействие туристической отрасли преодолеть кризис, подчеркнув, что финансовая помощь должна оказываться в виде грантов, а не займов.
ТАСС
Категории: экономика, общество, в Европе
Ключевые слова: туризм, граница, убытки, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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добавлена сегодня, 6 мая, 13:00

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