Главная >> Новости >> экономика, в мире >> Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель
Загрузка...

Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель

© REUTERS/Lucas Jackson


Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 11,88% - до $30,43 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:38 мск., сообщает ТАСС.

В последний раз стоимость нефти данной марки находилась выше $30 за баррель 15 апреля 2020 года.

Стоимость фьючерса нефти WTI находится на отметке $24,11 за баррель (+18,24%).
Загрузка...
ТАСС
Категории: экономика, в мире
Ключевые слова: нефть, цена, добыча, себестоимость, ОПЕК
статья прочитана 162 раза
добавлена сегодня, 5 мая, 18:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка