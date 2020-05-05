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Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 11,88% - до $30,43 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:38 мск., сообщает ТАСС.
В последний раз стоимость нефти данной марки находилась выше $30 за баррель 15 апреля 2020 года.
Стоимость фьючерса нефти WTI находится на отметке $24,11 за баррель (+18,24%).
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ТАСС
Ключевые слова: нефть, цена, добыча, себестоимость, ОПЕК
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