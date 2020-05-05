Загрузка... Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель 🔊 Воспроизвести © REUTERS/Lucas Jackson



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 11,88% - до $30,43 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:38 мск., сообщает



В последний раз стоимость нефти данной марки находилась выше $30 за баррель 15 апреля 2020 года.



Стоимость фьючерса нефти WTI находится на отметке $24,11 за баррель (+18,24%). Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 11,88% - до $30,43 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:38 мск., сообщает ТАСС В последний раз стоимость нефти данной марки находилась выше $30 за баррель 15 апреля 2020 года.Стоимость фьючерса нефти WTI находится на отметке $24,11 за баррель (+18,24%). Загрузка... ТАСС Категории: экономика, в мире Ключевые слова: нефть, цена, добыча, себестоимость, ОПЕК — статья прочитана 162 раза Комментарии