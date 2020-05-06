Каким будет туризм после коронавируса. Пустые отели и кабинки на пляжах 🔊 Воспроизвести



Шезлонги, отделенные друг от друга плексигласом. Забор анализа крови и дезинфекция санитайзером перед полетом. Это, возможно, звучит дико, но на самом деле именно такие меры рассматриваются сейчас представителями туристической индустрии в целях обезопасить туристов и обеспечить им максимальный комфорт в посткарантинном мире, пишет



Пока, конечно, рано говорить, когда возобновятся международные перелёты. Аргентина, к примеру, продлила запрет на поездки до сентября, а один британский министр сказал, что не станет бронировать себе в скором времени летний отпуск за границей. Шезлонги, отделенные друг от друга плексигласом. Забор анализа крови и дезинфекция санитайзером перед полетом. Это, возможно, звучит дико, но на самом деле именно такие меры рассматриваются сейчас представителями туристической индустрии в целях обезопасить туристов и обеспечить им максимальный комфорт в посткарантинном мире, пишет ВВС Пока, конечно, рано говорить, когда возобновятся международные перелёты. Аргентина, к примеру, продлила запрет на поездки до сентября, а один британский министр сказал, что не станет бронировать себе в скором времени летний отпуск за границей.



В аэропорту



Многие аэропорты мира, включая и лондонские, уже ввели у себя новые правила для тех, кто вынужден в настоящий момент лететь в другую страну или город.



Они основаны на существующих правительственных рекомендациях и включают соблюдение дистанции в 2 метра (исключение составляют проживающие вместе люди), доступные по всему зданию аэропорта санитайзеры, а также более равномерное распределение пассажиропотока по всем терминалам.



В США Управление безопасности на транспорте (TSA) призывает пассажиров мыть руки с мылом в течение 20 секунд до и после процедуры досмотра.



В международном аэропорту Гонконга в настоящий момент проходит тестирование прибор, который за 40 секунд осуществляет полную дезинфекцию: он способен уничтожить как бактерии, так и вирусы на коже и одежде.



EPA Image caption Тестирование кабинки для полной дезинфекции пассажиров в Гонконге



Там же сейчас идет параллельное тестирование роботов-уборщиков, которые ездят по залам и убивают микробы ультрафиолетовыми лучами. Такие же роботы уже прошли испытания в полевых госпиталях.



Аэропорты, оборудованные электронными киосками для самостоятельной регистрации, призывают пассажиров активно ими пользоваться, чтобы уменьшить взаимодействие с другими людьми.



В большинстве аэропортов новые правила можно будет увидеть на плакатах и информационных табло по всему зданию терминала.



Однако процесс прохождения всех процедур перед полетом может занять больше времени из-за более строгих проверок - говорит глава туристической фирмы Intrepid Джеймс Торнтон.



"Так же как выкладывание из багажа всех жидкостей и гаджетов стало нормой, нормой станут правила социального дистанцирования", - говорит он и добавляет: "Возможно, будут введены иммунные паспорта".



В этом году несколько крупных аэропортов объявили о введении контроля температуры пассажиров, чтобы помешать распространению коронавируса в другие страны.



Однако многие эксперты засомневались в эффективности этой процедуры, поскольку она не выявляет бессимптомных носителей, так что такие проверки не будут внедряться повсеместно.



Ряд авиалиний пошел еще дальше: Emirates предлагают своим пассажирам экспресс-анализ крови на наличие вируса, вызывающего Covid-19, до посадки в самолет в терминалах Дубайского аэропорта. Тест готов в течение 10 минут, как заявляет авиалиния.



В самолете



Находясь в самолете, вы должны будете положиться на свою фантазию и мысленно "дорисовать" улыбки, скрывающиеся под масками бортпроводников.







Вероятнее всего, им предстоит сделать то же самое в отношении вас, поскольку вы тоже будете в маске: все больше стран рекомендуют их ношение на транспорте.



Правда, можно порадоваться тому, что большинство крупных авиакомпаний будут проводить более глубокую очистку и дезинфекцию салонов, включая откидные столики, изголовья сидений и ремни.



А если вы в скором времени окажетесь на борту самолета Korean Air, то не пугайтесь, если в проходе вдруг покажутся люди в костюмах химзащиты, поскольку эта авиакомпания собирается выдать их всему своему летному составу.



Можно, наверное, порадоваться, что вам больше не придется делить поручни сиденья ни с кем, потому что большинство авиакомпаний говорят, что места на проходе будут оставаться незанятыми - для сохранения дистанции. Во всяком случае в ближайшие месяцы.



Пилот нидерландской авиакомпании Tui по имени Кристиан отметил при этом, что подобная мера хоть и позволит соблюдать дистанцию, но будет крайне затратной для перевозчиков или влетит в копеечку пассажирам.



"Потеря трети мест означает, что или компании будут летать в убыток, или же вернутся добрые старые времена, когда билет из Парижа до Ниццы стоил в сегодняшних деньгах 1145 евро", - говорит он.



По его словам, живущие за счет туризма страны уже кооперируются с авиаперевозчиками: "Я думаю, что к концу летнего сезона часть полетов по определенным направлениям будет возобновлена".



На курорте



Как вам идея отдохнуть на итальянском курорте? В таком случае вам, возможно, придется в поисках места в тенёчке проталкиваться через шезлонги, защищенные плексигласом.







"Я уже видел рисунки, - говорит Ульф Зонтаг из Института туризма и исследования курортов в Северной Европе. - В Италии серьезно рассматривают этот вариант в качестве рабочей идеи".



Другие европейские страны, по его словам, также думают о том, как расселить гостей в гостиницах: либо заселять не все отели, либо позволять заселяться не в каждый номер, а через один.



"Если целью будет сохранить социальное дистанцирование, то тогда придется это учитывать. Похоже, что на средиземноморских курортах бассейны работать не будут", - отмечает Зонтаг.



Рестораны тоже думают о том, как им лучше расставить столики. Португальская гостиничная сеть Vila Gale уже запасается санитайзерами в больших количествах и собирается заменить шведский стол на обслуживание только по меню.



Профессор медицины из Афин Николаос Сипсас согласен с тем, что шведский стол представляет собой большой риск - так же как и бассейны, бары и пляжи.



"Я думаю, что греческие пляжи будут частично заполнены, то есть купальщики будут, но не близко друг к другу. Такого не будет, чтобы все лежали на головах друг у друга на своих полотенцах", - полагает он.



Другие европейские страны обсуждают создание так называемых "туристических коридоров" - чтобы объединить те районы или страны, которые в меньшей степени затронуты пандемией Covid-19.



Хорватия, к примеру, уже сообщила, что может этим летом дать особый доступ на свои пляжи жителям Чехии и Словакии.



Отдых дома навсегда?



Вам, вероятно, вышеописанный вариант отпуска не кажется таким уж привлекательным. И вы наверняка не одиноки. По всей видимости, в будущем отпуск по большей части будет проходить на родине.



"Люди, вероятно, будут меньше ездить по миру. То, что раньше называлось "отпуск дома", станет нормой", - полагает Энди Резерфорд, основатель британского туроператора Fresh Eyes.



На волне нынешней пандемии круизные путешествия, зимнее катание на лыжах и дальние перелёты могут потерять свою привлекательность, особенно когда мир вспомнит о необходимости сократить вредные выбросы в атмосферу, говорит он.



"Наше стремление путешествовать должно быть основано на взаимном уважении, солидарности и ответственном отношении", - полагает Резерфорд.



Ульф Зонтаг согласен с тем, что коронавирусная пандемия может в результате изменить наши привычки. "Путешествуя по своей стране, многие смогут осознать, что не всегда нужно ехать куда-то далеко", - отмечает эксперт.



Недавнее исследование, проведенное Международной организацией воздушного транспорта (IATA), обнаружило, что 60% опрошенных будут ждать не менее двух месяцев после вспышки коронавируса, прежде чем бронировать себе авиабилеты, а 40% заявили, что будут ждать по меньшей мере полгода.



Концерн Boeing, сокративший на 10% свой персонал по всему миру в ответ на пандемию, не ожидает, что уровень авиаперевозок вернется к уровеню 2019 года до 2023 года - и это самое раннее.



Холдинг IAG, куда входит британская авиакомпания British Airways, также полагает, что этот процесс может занять несколько лет. Так чего же нам ожидать от будущих путешествий, когда они наконец станут возможны?Многие аэропорты мира, включая и лондонские, уже ввели у себя новые правила для тех, кто вынужден в настоящий момент лететь в другую страну или город.Они основаны на существующих правительственных рекомендациях и включают соблюдение дистанции в 2 метра (исключение составляют проживающие вместе люди), доступные по всему зданию аэропорта санитайзеры, а также более равномерное распределение пассажиропотока по всем терминалам.В США Управление безопасности на транспорте (TSA) призывает пассажиров мыть руки с мылом в течение 20 секунд до и после процедуры досмотра.В международном аэропорту Гонконга в настоящий момент проходит тестирование прибор, который за 40 секунд осуществляет полную дезинфекцию: он способен уничтожить как бактерии, так и вирусы на коже и одежде.Там же сейчас идет параллельное тестирование роботов-уборщиков, которые ездят по залам и убивают микробы ультрафиолетовыми лучами. Такие же роботы уже прошли испытания в полевых госпиталях.Аэропорты, оборудованные электронными киосками для самостоятельной регистрации, призывают пассажиров активно ими пользоваться, чтобы уменьшить взаимодействие с другими людьми.В большинстве аэропортов новые правила можно будет увидеть на плакатах и информационных табло по всему зданию терминала.Однако процесс прохождения всех процедур перед полетом может занять больше времени из-за более строгих проверок - говорит глава туристической фирмы Intrepid Джеймс Торнтон."Так же как выкладывание из багажа всех жидкостей и гаджетов стало нормой, нормой станут правила социального дистанцирования", - говорит он и добавляет: "Возможно, будут введены иммунные паспорта".В этом году несколько крупных аэропортов объявили о введении контроля температуры пассажиров, чтобы помешать распространению коронавируса в другие страны.Однако многие эксперты засомневались в эффективности этой процедуры, поскольку она не выявляет бессимптомных носителей, так что такие проверки не будут внедряться повсеместно.Ряд авиалиний пошел еще дальше: Emirates предлагают своим пассажирам экспресс-анализ крови на наличие вируса, вызывающего Covid-19, до посадки в самолет в терминалах Дубайского аэропорта. Тест готов в течение 10 минут, как заявляет авиалиния.Находясь в самолете, вы должны будете положиться на свою фантазию и мысленно "дорисовать" улыбки, скрывающиеся под масками бортпроводников.Вероятнее всего, им предстоит сделать то же самое в отношении вас, поскольку вы тоже будете в маске: все больше стран рекомендуют их ношение на транспорте.Правда, можно порадоваться тому, что большинство крупных авиакомпаний будут проводить более глубокую очистку и дезинфекцию салонов, включая откидные столики, изголовья сидений и ремни.А если вы в скором времени окажетесь на борту самолета Korean Air, то не пугайтесь, если в проходе вдруг покажутся люди в костюмах химзащиты, поскольку эта авиакомпания собирается выдать их всему своему летному составу.Можно, наверное, порадоваться, что вам больше не придется делить поручни сиденья ни с кем, потому что большинство авиакомпаний говорят, что места на проходе будут оставаться незанятыми - для сохранения дистанции. Во всяком случае в ближайшие месяцы.Пилот нидерландской авиакомпании Tui по имени Кристиан отметил при этом, что подобная мера хоть и позволит соблюдать дистанцию, но будет крайне затратной для перевозчиков или влетит в копеечку пассажирам."Потеря трети мест означает, что или компании будут летать в убыток, или же вернутся добрые старые времена, когда билет из Парижа до Ниццы стоил в сегодняшних деньгах 1145 евро", - говорит он.По его словам, живущие за счет туризма страны уже кооперируются с авиаперевозчиками: "Я думаю, что к концу летнего сезона часть полетов по определенным направлениям будет возобновлена".Как вам идея отдохнуть на итальянском курорте? В таком случае вам, возможно, придется в поисках места в тенёчке проталкиваться через шезлонги, защищенные плексигласом."Я уже видел рисунки, - говорит Ульф Зонтаг из Института туризма и исследования курортов в Северной Европе. - В Италии серьезно рассматривают этот вариант в качестве рабочей идеи".Другие европейские страны, по его словам, также думают о том, как расселить гостей в гостиницах: либо заселять не все отели, либо позволять заселяться не в каждый номер, а через один."Если целью будет сохранить социальное дистанцирование, то тогда придется это учитывать. Похоже, что на средиземноморских курортах бассейны работать не будут", - отмечает Зонтаг.Рестораны тоже думают о том, как им лучше расставить столики. Португальская гостиничная сеть Vila Gale уже запасается санитайзерами в больших количествах и собирается заменить шведский стол на обслуживание только по меню.Профессор медицины из Афин Николаос Сипсас согласен с тем, что шведский стол представляет собой большой риск - так же как и бассейны, бары и пляжи."Я думаю, что греческие пляжи будут частично заполнены, то есть купальщики будут, но не близко друг к другу. Такого не будет, чтобы все лежали на головах друг у друга на своих полотенцах", - полагает он.Другие европейские страны обсуждают создание так называемых "туристических коридоров" - чтобы объединить те районы или страны, которые в меньшей степени затронуты пандемией Covid-19.Хорватия, к примеру, уже сообщила, что может этим летом дать особый доступ на свои пляжи жителям Чехии и Словакии.Вам, вероятно, вышеописанный вариант отпуска не кажется таким уж привлекательным. И вы наверняка не одиноки. По всей видимости, в будущем отпуск по большей части будет проходить на родине."Люди, вероятно, будут меньше ездить по миру. То, что раньше называлось "отпуск дома", станет нормой", - полагает Энди Резерфорд, основатель британского туроператора Fresh Eyes.На волне нынешней пандемии круизные путешествия, зимнее катание на лыжах и дальние перелёты могут потерять свою привлекательность, особенно когда мир вспомнит о необходимости сократить вредные выбросы в атмосферу, говорит он."Наше стремление путешествовать должно быть основано на взаимном уважении, солидарности и ответственном отношении", - полагает Резерфорд.Ульф Зонтаг согласен с тем, что коронавирусная пандемия может в результате изменить наши привычки. "Путешествуя по своей стране, многие смогут осознать, что не всегда нужно ехать куда-то далеко", - отмечает эксперт.Недавнее исследование, проведенное Международной организацией воздушного транспорта (IATA), обнаружило, что 60% опрошенных будут ждать не менее двух месяцев после вспышки коронавируса, прежде чем бронировать себе авиабилеты, а 40% заявили, что будут ждать по меньшей мере полгода.Концерн Boeing, сокративший на 10% свой персонал по всему миру в ответ на пандемию, не ожидает, что уровень авиаперевозок вернется к уровеню 2019 года до 2023 года - и это самое раннее.Холдинг IAG, куда входит британская авиакомпания British Airways, также полагает, что этот процесс может занять несколько лет. bbc.com Категории: экономика, общество, в мире Ключевые слова: туризм, Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 196 раз Комментарии