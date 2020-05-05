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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Литве зафиксирована 48-я смерть от коронавируса
В Литве зафиксирована 48-я смерть от коронавируса, сообщил во вторник Национальный центр общественного здоровья.
Умер житель Йонишкского района, входивший в возрастную группу 60-70 лет. У него были сопутствующие заболевания.
Ранее во вторник стало известно еще об одном летальном исходе - в Клайпедской университетской больнице скончалась пожилая пациентка из дома престарелых в городке Картена, что Кретингском районе.
По данным на вторник, коронавирусом в Литве заразились 1423 человека, 678 человек выздоровели.
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
Комментарии
Дэн
5 мая, 18:26
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Всё это похоже на театр абсурда в котором играют плохие актеры ,а руководит ими пьяный режиссер.
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