В Литве зафиксирована 48-я смерть от коронавируса 🔊 Воспроизвести



В Литве зафиксирована 48-я смерть от коронавируса, сообщил во вторник Национальный центр общественного здоровья.



Умер житель Йонишкского района, входивший в возрастную группу 60-70 лет. У него были сопутствующие заболевания.



Ранее во вторник стало известно еще об одном летальном исходе - в Клайпедской университетской больнице скончалась пожилая пациентка из дома престарелых в городке Картена, что Кретингском районе.



По данным на вторник, коронавирусом в Литве заразились 1423 человека, 678 человек выздоровели. В Литве зафиксирована 48-я смерть от коронавируса, сообщил во вторник Национальный центр общественного здоровья.Умер житель Йонишкского района, входивший в возрастную группу 60-70 лет. У него были сопутствующие заболевания.Ранее во вторник стало известно еще об одном летальном исходе - в Клайпедской университетской больнице скончалась пожилая пациентка из дома престарелых в городке Картена, что Кретингском районе.По данным на вторник, коронавирусом в Литве заразились 1423 человека, 678 человек выздоровели. BNS Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 148 раз Комментарии