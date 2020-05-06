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Недалеко от дома Зеленского поймали пенсионера с самодельными открытками в честь 9 Мая
Украинская полиция расследует уголовное дело против 66-летнего жителя Кривого Рога, который расклеивал самодельные листовки-открытки с советской символикой, сообщает УКРАИНА.РУ со ссылкой на сайт Днепропетровского управления Нацполиции
СМИ сообщают, что мужчину поймали местные активисты, которым не понравилось, что пенсионер расклеивал по городу листовки, сделанные из старых советских открыток. Они вызвали полицию, которая задержала его.
При себе у него обнаружили два десятка листовок, которые были посвящены предстоящему Дню Победы. На них, в частности, было написано «Слава Красной армии» и «Слава русскому солдату».
На пенсионера завели уголовное дело за «пропаганду тоталитарного режима», которым на Украине с 2015 года наравне с нацизмом объявлен коммунизм.
ukraina.ru
Категории: общество, чп и криминал
География: Украина, Днепропетровск
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