|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
В Крыму не будут оказывать материальную помощь гражданам Украины
В Крыму не будут оказывать материальные меры соцподдержки тем, кто является гражданами Украины. Об этом сообщает КП глава Крыма Сергей Аксенов.
- Например, пишет мужчина: «Моей семье нужна помощь». Согласен, – сообщил Аксенов. – Или вот другое обращение: «Уроженец Симферополя. Имею на иждивении трех маленьких дочек. Но они на сегодняшний день являются все гражданами Украины. У них и у жены есть только украинские паспорта». Все понимаю. Понятная ситуация. Но, к сожалению, граждан Украины не сможем материально поддержать.
Напомним, что в Крыму расширили перечень мер соцподдержки, которые могут получить одинокие мамы и родители детей-инвалидов.
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|