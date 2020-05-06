В Крыму не будут оказывать материальную помощь гражданам Украины 🔊 Воспроизвести



В Крыму не будут оказывать материальные меры соцподдержки тем, кто является гражданами Украины. Об этом сообщает



- Например, пишет мужчина: «Моей семье нужна помощь». Согласен, – сообщил Аксенов. – Или вот другое обращение: «Уроженец Симферополя. Имею на иждивении трех маленьких дочек. Но они на сегодняшний день являются все гражданами Украины. У них и у жены есть только украинские паспорта». Все понимаю. Понятная ситуация. Но, к сожалению, граждан Украины не сможем материально поддержать.



Напомним, что в Крыму расширили перечень мер соцподдержки, которые могут получить одинокие мамы и родители детей-инвалидов. В Крыму не будут оказывать материальные меры соцподдержки тем, кто является гражданами Украины. Об этом сообщает КП глава Крыма Сергей Аксенов.- Например, пишет мужчина: «Моей семье нужна помощь». Согласен, – сообщил Аксенов. – Или вот другое обращение: «Уроженец Симферополя. Имею на иждивении трех маленьких дочек. Но они на сегодняшний день являются все гражданами Украины. У них и у жены есть только украинские паспорта». Все понимаю. Понятная ситуация. Но, к сожалению, граждан Украины не сможем материально поддержать.Напомним, что в Крыму расширили перечень мер соцподдержки, которые могут получить одинокие мамы и родители детей-инвалидов. Категории: экономика, общество, в России Ключевые слова: пособия, Крым, украинцы, социалка — статья прочитана 266 раз Комментарии